Раздельный сбор отходов как привилегия

Минприроды опубликовало на regulation.gov.ru проект новых правил коммерческого учета твердых коммунальных отходов (ТКО) — их предыдущая версия вызвала нарекания бизнеса и граждан из-за отсутствия реальной возможности оплаты вывоза ТКО региональными операторами по факту, а не по нормативу. Новая версия документа, судя по формулировкам, упростит эту задачу для бизнеса, но по-прежнему фактически закрывает такую возможность для жильцов многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минприроды пока не демонстрирует интереса к включению граждан в коммерческий оборот разделенных коммунальных отходов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Минприроды пока не демонстрирует интереса к включению граждан в коммерческий оборот разделенных коммунальных отходов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Представленный на общественное обсуждение проект постановления правительства о правке правил коммерческого учета объема и массы ТКО призван усовершенствовать их на основании полученной практики и с целью выполнения плана Белого дома по запуску раздельного накопления и сбора таких отходов. Действующий вариант правил, о чем неоднократно писал “Ъ”, делает фактически невозможным сбор и вывоз ТКО бизнесом и гражданами по фактически накопленным, а не нормативным объемам — прежде всего из-за противодействия региональных операторов, связанных с местными властями и получающих финансовые преимущества от нормативного учета отходов. При этом система лишает всех игроков стимулов к уменьшению образования и раздельному сбору ТКО — хотя это базовые приоритеты национальной политики в сфере управления отходами.

Предложенные министерством обновленные правила приближают к возможности оплаты обращения с отходами «по факту» бизнес — но не граждан, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты. В документе появились четче сформулированные требования к потребителям для коммерческого учета ТКО исходя из их фактического объема. Правила, в частности, описывают способ расчета для разных категорий потребителей, образующих ТКО в многоквартирных и индивидуальных домах и нежилых помещениях,— и условия, наличие которых позволяет выбирать среди доступных способов расчета нормативный или фактический объем отходов. «В отличие от их действующей редакции, обновленный документ устанавливает императив воли потребителя для регоператора,— отмечает руководитель юрфирмы "Дельфи" и член НТС Росприроднадзора Наталья Беляева.— Правда, только для потребителей, образующих ТКО в нежилых помещениях и складирующих их в контейнеры, бункеры на контейнерной площадке, на которую больше никто не складирует ТКО». Компании смогут использовать такую возможность лишь при условии учета образованных на предприятии отходов, составления акта инвентаризации, паспорта на ТКО и «не ТКО» (чтобы можно было говорить об объеме ТКО, сопоставить его с объемом/массой того, что в контейнере), использования отдельного контейнера для ТКО и формы заявления на имя регоператора о применении соответствующей формулы правил, отмечает она.

Гражданам же регоператор может отказать в выборе оплаты по факту, если региональные власти не установили и (или) не применяют правила раздельного накопления ТКО — в том числе на территории муниципалитета или если выбор собственников дома не подтвержден решением их собрания. «В проекте постановления в отношении граждан проводится сегрегация и прослеживается коррупционный интерес регоператоров. Государство должно вовлекать граждан в раздельный сбор отходов, где одним из мотивационных механизмов является выбор способа оплаты — по нормативу или по факту»,— отмечает Содном Будатаров из ИГСУ РАНХиГС. Член отраслевого комитета «Деловой России» и директор ООО «ЭКО Технопарк» Сергей Завьялов замечает, что коммерческий учет любой коммунальной услуги производится либо по приборам учета, либо по нормативам, и выбор способа — право потребителя, а контейнеры или пакеты, без которых невозможно оказание самой услуги, по сути, являются «приборами учета ТКО». «Установление или неустановление, применение или неприменение раздельного сбора вообще никак не влияет на определение достоверных объемов предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО. Единственный достоверный способ определения объемов такой услуги — ее измерение прибором учета (контейнером)» - заключает он, считая, что «в некоторых случаях» аргументы министерства можно рассматривать даже как попытку введения в заблуждение ради получения платы за неоказанную услугу – что само по себе противоправно.

Артем Чугунов