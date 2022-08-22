Дискуссия у мусорного контейнера

Представители ассоциаций бизнеса (прежде всего розничного) просят вице-премьера Викторию Абрамченко провести новое согласительное совещание по проекту нормативов накопления ТКО, подготовленному Минприроды и ППК РЭО. В совместном письме к ней они сетуют, что в министерстве проигнорировали договоренности о механизмах и сроках запуска этих нововведений. Ранее, напомним, документ критиковали отраслевые эксперты — предлагаемые правила ведут к консервации практики многократной переплаты бизнеса за вывоз отходов. Новые предложения ассоциаций не решат, а лишь усложнят проблему, убеждены эксперты. Они, как и часть бизнеса, считают, что решение — оплата фактического объема отходов и добиться этого можно в том числе через суды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко обещают, что обращения бизнеса по вопросу тарифов на вывоз отходов не останутся без внимания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко обещают, что обращения бизнеса по вопросу тарифов на вывоз отходов не останутся без внимания

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо бизнеса к «экологическому» вице-премьеру Виктории Абрамченко с критикой проекта постановления правительства о новых правилах определения нормативов накопления ТКО для расчета тарифов на их вывоз, подготовленного Минприроды и ППК РЭО. В обращении от 8 августа, подписанном главами семи ассоциаций бизнеса (в том числе розницы — АКОРТ, «Опора России», АКИТ), говорится: несмотря на поручения вице-премьера о согласовании бизнесом и чиновниками проекта этого постановления, для оценки регулирующего воздействия министерство опубликовало документ, который «исключает ряд ключевых положений, согласованных разработчиком и бизнес-сообществом, что не позволит решить проблему завышения нормативов накопления ТКО».

Возражения ассоциаций последовали за критикой документа отраслевыми экспертами (см. “Ъ” от 8 августа). Проект предлагает три новых расчетных метода определения норматива накопления ТКО без замеров, что может закрепить процветающую практику, когда региональные операторы требуют платы за вывоз отходов по нормативу, а не по факту, указывают эксперты. В результате за вывоз отходов граждане переплачивают как минимум вдвое, бизнес — в десятки раз, а стимулы снижать образование ТКО исчезают, как и перспективы цифровизации отрасли, в основе которой должны лежать фактические данные.

В письме вице-премьеру ассоциации сетуют, что из проекта исчезли три принципиальных для бизнеса пункта. Первый — 20-процентное ограничение на отклонение нормативов, установленных замерами, от нормативов, рассчитанных методом сравнительного анализа,— оно призвано уменьшить «разброс в замерах в соседних субъектах с идентичной структурой экономики и отходообразования». Второй — сдвиг срока приведения действующих в регионах нормативов в соответствие правилам с 2024 года (как предлагал бизнес) на 2025 год, что продлит практику завышения платежей. Третий — проведение морфологического анализа отходов, без которого неизвестен ни их состав, ни объем фракций. В результате, чтобы Минприроды наконец исполнило поручения вице-премьера, госпожу Абрамченко просят провести очередное согласительное совещание и включить в состав исполнителей поручений Минпромторг и Минэкономики. В аппарате вице-премьера “Ъ” заверили, что письмо бизнеса обязательно рассмотрят.

Между тем не все наблюдатели согласны с тем, что предложения ассоциаций могут что-то качественно изменить в ситуации с необоснованными тарифами. Так, Наталья Беляева, член НТС Росприроднадзора и комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России», видит разумным предложение о введении 20-процентного отклонения — оно «должно служить сигналом для проверки корректности» нормативов. В то же время она фиксирует «неготовность компаний подтверждать объемы и морфологический состав образуемых ими отходов, наименование и источник происхождения таких отходов». «Критика власти и региональных операторов зачастую не находит документального подтверждения»,— говорит она. Содном Будатаров из лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, убежден, что просьба ассоциаций усреднить неусредняемое лишь усложнит решение проблемы. Верное же, на его взгляд, решение — установить объективную формулу для всех регионов: «тонны ТКО по результатам весового контроля, поделенные на количество отходообразователей». «Содержимое контейнеров в Волгограде не сильно отличается от содержимого в баке Ленинградской области и, очевидно, не может расходиться в шесть и более раз»,— говорит он. С ним согласен зампред правления Союза отходоперерабатывающих предприятий УрФО Сергей Завьялов: «Ассоциации не понимают причины своих бед. Все их беды в навязанном способе коммерческого учета».

Между тем бизнес в регионах давно и успешно оспаривает установление тарифов на основе нормативов при помощи ФАС и прокуратуры, выигрывая суды у регоператоров (см. «Ъ-Онлайн»). Впрочем, и в регионах соглашаются — проблема требует системного решения, в том числе за счет цифровизации отрасли, которую Виктория Абрамченко обещала, придя в Белый дом (см. “Ъ” от 12 января 2021 года).

Как бизнес решает проблему платы за вывоз ТКО Практика споров бизнеса с регоператорами по вопросам оплаты вывоза отходов — «по нормативу» или «по факту» — значительно отличается от региона к региону. Так, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнетова сетует: предприниматели в судах зачастую проигрывают регоператорам, так как те формально исполняют действующие нормативные акты. Региональный бизнес-омбудсмен предлагает, в частности, исключить возможность внесения регоператорами односторонних изменений в ранее заключенный договор на оказание услуг по обращению с ТКО без урегулирования разногласий с потребителем. Но глава комитета по защите прав предпринимателей Удмуртской ТПП Наталья Кудрина рассказывает, что в республике предприниматели при помощи ФАС добились оплаты отходов по факту с контейнерной площадки (правда, теперь регоператор навязывает периодичность вывоза согласно СанПиН, хотя Минприроды разъяснило, что к раздельно собранным отходам это неприменимо). То же самое касается и навязывания односторонних изменений в контракт, судебная практика и помощь УФАС доказывают, что если договор оформлен на вывоз по факту, то его односторонняя правка невозможна. Игорь Блюм, гендиректор тамбовского мусороперерабатывающего комплекса «КомЭк» и глава местного отделения Партии роста, подтверждает, что «лучший вариант — это расчет платы по фактическому накоплению», призывая бизнес-сообщество «активнее отстаивать свои права», и приводит пример Тамбовской области, где при помощи прокуратуры бизнес добивался заключения договоров на обращение с отходами на своих законных условиях. Алексей Шаповалов, Диана Галиева

Алексей Шаповалов, Диана Галиева