Круговорот слябов в природе

В Европу начали поступать крупные партии слябов из Индии и Китая, объем поставок уже превысил значения предыдущих лет. Импорт стал возможен после приостановки металлургических заводов на Украине и снижения поставок слябов оттуда на европейские заводы «Метинвеста» Рината Ахметова. Тем временем российский прокат, вытесненный из Европы санкциями, ищет пути на рынки Азии. Впрочем, по мнению аналитиков, снижение цен на прокат в последние месяцы делает поставки слябов из Азии в Европу нерентабельными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Китай и Индия уже за восемь месяцев 2022 года поставили рекорд годового экспорта стальных слябов в Европу. По данным Eurostat, Индия экспортировала в ЕС 114 тыс. тонн слябов (в 2021 году — 95,6 тыс. тонн). Объем китайского экспорта составляет 329 тыс. тонн полуфабрикатов (1,7 тыс. тонн в 2021 году). Крупные поставки из этих стран начались в июле—августе, а основной страной-получателем стала Италия.

Китай и Индия — нетрадиционные для Европы поставщики, хотя Азия является лидером по экспорту и импорту стальных полуфабрикатов. Однако эти операции в основном совершаются в пределах макрорегиона с незначительным объемом продаж за пределы Азии. Индия, согласно отчету БКС, является крупнейшим в регионе экспортером с объемом 5 млн тонн в год, тогда как Китай вместе с Тайванем импортировал в 2021 году 17 млн тонн слябов.

В Италии расположены металлургические заводы НЛМК Владимира Лисина и «Метинвеста» Рината Ахметова. Российский актив работает на ломе, тогда как местные заводы «Метинвеста» Metinvest Trametal и Ferriera Valsider SpA — на импортируемых слябах. Исторически эти предприятия получали слябы с украинских заводов «Метинвеста», но после их остановки украинская компания вынуждена искать альтернативы, так как на Россию и Украину приходится 80% импорта слябов в ЕС.

Варианты поставок ищет и Россия. Слябы, несмотря на свою важность для европейской металлургии, включены в санкционный пакет, хотя и с важным исключением. До 30 сентября 2024 года Россия ежегодно может ввозить не больше уровня 2021 года в 3,7 млн тонн. Это более чем покрывает потребности НЛМК, который ввозит на свои европейские заводы 2,4 млн тонн слябов.

Российские компании на фоне эмбарго ЕС на импорт проката ищут возможности поставок полуфабрикатов, а также перенаправления экспорта на другие рынки. В новом прогнозе социально-экономического развития РФ говорится, что за январь—май 2022 года экспорт полуфабрикатов вырос на 26,5%, до 7,7 млн тонн. Китай, следует из данных таможни этой страны, уже закупил у России существенный объем слябов — 1,3 млн тонн за восемь месяцев года против 249 тыс. тонн в 2021 году. Однако из-за низких цен и дорогой логистики рентабельность этих поставок не идет в сравнение с экспортом в Европу. Если в мирное время маршрут от завода до портов северо-запада или юга РФ составлял около 1,5 тыс. км, то до дальневосточных портов ехать по переполненному Восточному полигону приходится 9 тыс. км.

Поставки горячекатаного проката из Азии в европейские порты осуществляются по цене около $630 за тонну на базисе CFR, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка. По данным Kallanish, отмечает эксперт, цена горячекатаного листа в Италии у местных производителей составляет около $700 за тонну на базисе EXW. «С учетом текущих цен на железную руду, металлолом, коксующийся уголь, а также затрат на транспортировку китайским поставщикам слябов сложно поддерживать положительную рентабельность при поставках в Европу. Возможно, определенные объемы слябов приходят в Европу из Азии по контрактам, заключенным еще во втором квартале по более высоким ценам»,— считает господин Красноженов. Так, в марте этого года сляб в портах Европы стоил $1050 за тонну на базисе CFR.

Евгений Зайнуллин