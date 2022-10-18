Есть на Волге альбом

18 октября президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и оказался растроган фотоальбомом, который ему вручил губернатор по просьбе женсовета 2-й армии. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — с подробностями, которые собеседники не стали утаивать.
Владимир Путин попросил разрешения оставить фотоальбом себе
Фото: пресс-служба президента РФ
Встреча с Дмитрием Азаровым была из тех, которые можно перенести, но отменить нельзя. 18 октября выяснилось, что она полна трогательных подробностей и тайных пружин.
— Начать предложил бы как раз с позитива, а именно с инвестпроектов,— заинтересовался Владимир Путин.
Давно никто в разговоре с ним не начинал с инвестпроектов. Просто, видимо, потому, что нет их. А так-то можно было бы.
— Если в апреле—мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года,— аккуратно прокомментировал ситуацию Дмитрий Азаров.— Владимир Владимирович, если можно, четвертый слайд — по данной тематике. Здесь снижение индекса промышленного производства, и здесь произошел рост скрытой безработицы, на что вы обращали внимание, пиковый период.
Вот он что-то все-таки не то делал сейчас. Его просили рассказать об инвестпроектах, а он делился своим видением снижения индекса промышленного производства и роста скрытой безработицы. Притом что Владимир Путин за несколько секунд до этого успел похвалить его за низкие показатели уровня безработицы. А оказалось, что она просто скрытая.
На самом деле Дмитрий Азаров рассказывал о ситуации начиная с 2018 года. С одной стороны, логично: именно в этом году Владимир Путин стал президентом в который раз. Откуда еще начинать отсчет?
2018 год Дмитрий Азаров назвал подготовительным. 2019 — проактивным (еще можно было сказать «квази»; тоже красиво).
— В 2021 году восстановился инвестиционный интерес после ковидной приостановки инвестпроектов в 2020-м, и мы опережающими темпами привлекаем инвестиции,— объяснил Дмитрий Азаров.— За четыре года мы около 10 тыс. рабочих мест каждый год создавали, Владимир Владимирович! Такая диверсификация, создание новых рабочих мест и позволила нам удержать ситуацию в текущем году.
Казалось бы, необыкновенно все складывается в Самарской области. Но на самом деле гораздо необыкновеннее. — На сегодняшний день у нас на 44,5 тыс. вакансий 12 тыс. зарегистрированных безработных — это очень хороший задел. Конечно, очень надеемся эти позиции удержать! То есть в регионе потенциально отрицательная безработица. Дмитрия Азарова, как и Самарскую область, не с кем сравнить. Даже неудобно за остальных. — Очень хорошо! — поддержал губернатора президент. Очень? Мягко, слишком мягко сказано. Затем Дмитрий Азаров рассказал о городе-побратиме Самары в Донецкой области — городе Снежное. Выяснилось, что тут и в самом деле сделано стоящее: — Как мы и договаривались с жителями города, вся инфраструктура, и в первую очередь это связано с отопительным сезоном, приведена в порядок,— сообщил господин Азаров.— Это не только система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но, конечно же, это и школы, это музей и это детско-юношеская спортивная школа. Но удалось и вот что: — Полная реконструкция школы позволила 8 сентября, в День освобождения Донбасса, провести первый турнир по греко-римской борьбе,— рассказал Дмитрий Азаров под одобрительный взгляд Владимира Путина, которому эта встреча по всем признакам нравилась все больше.— Участвовали ребята из Донецкой и Луганской народных республик... Много акций проходит в поддержку и специальной военной операции, и вооруженных сил. Но об одной,— голос его даже дрогнул,— если позволите, я расскажу отдельно. И Дмитрий Азаров придвинул поближе к Владимиру Путину больших размеров фотоальбом. — Эту акцию,— продолжил он,— провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет 2-й гвардейской армии так решил (всегда как-то спокойней, когда у армии есть свой женсовет.— А. К.)! Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна»!.. Вот такие замечательные женщины, они решили это сделать сами! Российский президент рассматривал альбом. — В кителях своих мужей и в платьях! — понял он. Действительно, можно было рассмотреть, что женщины на снимках надели военные мундиры. — Добрые слова... Письма-то личные, но они решили это сделать публичным, что в том числе вдохновит тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку...— легко вздохнул Дмитрий Азаров. — Молодцы...— негромко произнес президент. — А это вообще уникальный снимок...— обратил внимание президента губернатор. — Красивая женщина,— отдал должное Владимир Путин. — На первой фотографии она еще беременная…— вдруг решил сказать правду Дмитрий Азаров. — А тут с малышом! — воскликнул президент.— Красавица! — Владимир Владимирович, вот такая акция поддержки прошла на территории Самары,— констатировал Дмитрий Азаров. Ну и что, что он расчувствовался? Каждый бы на его месте... Эх, Самара-городок... Вот и Владимир Путин не стал скрывать: — Можно я возьму с собой этот альбом? — мягко спросил он разрешения у губернатора, уже, впрочем, перекладывая альбом с переговорного столика на свой рабочий. — Так я вам его и привез,— с недоумением откликнулся Дмитрий Азаров. — Хорошо,— сказал президент. Да не просто хорошо. А хорошо-то как!
— На сегодняшний день у нас на 44,5 тыс. вакансий 12 тыс. зарегистрированных безработных — это очень хороший задел. Конечно, очень надеемся эти позиции удержать!
То есть в регионе потенциально отрицательная безработица. Дмитрия Азарова, как и Самарскую область, не с кем сравнить. Даже неудобно за остальных.
— Очень хорошо! — поддержал губернатора президент.
Очень? Мягко, слишком мягко сказано.
Затем Дмитрий Азаров рассказал о городе-побратиме Самары в Донецкой области — городе Снежное.
Выяснилось, что тут и в самом деле сделано стоящее:
— Как мы и договаривались с жителями города, вся инфраструктура, и в первую очередь это связано с отопительным сезоном, приведена в порядок,— сообщил господин Азаров.— Это не только система теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, но, конечно же, это и школы, это музей и это детско-юношеская спортивная школа.
Но удалось и вот что:
— Полная реконструкция школы позволила 8 сентября, в День освобождения Донбасса, провести первый турнир по греко-римской борьбе,— рассказал Дмитрий Азаров под одобрительный взгляд Владимира Путина, которому эта встреча по всем признакам нравилась все больше.— Участвовали ребята из Донецкой и Луганской народных республик... Много акций проходит в поддержку и специальной военной операции, и вооруженных сил. Но об одной,— голос его даже дрогнул,— если позволите, я расскажу отдельно.
И Дмитрий Азаров придвинул поближе к Владимиру Путину больших размеров фотоальбом.
— Эту акцию,— продолжил он,— провели женщины — жены офицеров и солдат. Они назвали ее «Жены героев». Владимир Владимирович, они захотели и провели фотовыставку на улицах Самары, женсовет 2-й гвардейской армии так решил (всегда как-то спокойней, когда у армии есть свой женсовет.— А. К.)! Конечно, они тем самым поддержали своих мужей, бойцов. Они сказали: «Пусть парни знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит сильная и любящая российская женщина, а значит, вся страна»!.. Вот такие замечательные женщины, они решили это сделать сами!
Российский президент рассматривал альбом.
— В кителях своих мужей и в платьях! — понял он.
Действительно, можно было рассмотреть, что женщины на снимках надели военные мундиры.
— Добрые слова... Письма-то личные, но они решили это сделать публичным, что в том числе вдохновит тех, кто сегодня в тылу обеспечивает поддержку...— легко вздохнул Дмитрий Азаров.
— Молодцы...— негромко произнес президент.
— А это вообще уникальный снимок...— обратил внимание президента губернатор.
— Красивая женщина,— отдал должное Владимир Путин.
— На первой фотографии она еще беременная…— вдруг решил сказать правду Дмитрий Азаров.
— А тут с малышом! — воскликнул президент.— Красавица!
— Владимир Владимирович, вот такая акция поддержки прошла на территории Самары,— констатировал Дмитрий Азаров.
Ну и что, что он расчувствовался? Каждый бы на его месте... Эх, Самара-городок...
Вот и Владимир Путин не стал скрывать:
— Можно я возьму с собой этот альбом? — мягко спросил он разрешения у губернатора, уже, впрочем, перекладывая альбом с переговорного столика на свой рабочий.
— Так я вам его и привез,— с недоумением откликнулся Дмитрий Азаров.
— Хорошо,— сказал президент.
Да не просто хорошо.
А хорошо-то как!