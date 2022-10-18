Есть на Волге альбом

18 октября президент России Владимир Путин встретился с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и оказался растроган фотоальбомом, который ему вручил губернатор по просьбе женсовета 2-й армии. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников — с подробностями, которые собеседники не стали утаивать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин попросил разрешения оставить фотоальбом себе

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин попросил разрешения оставить фотоальбом себе

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча с Дмитрием Азаровым была из тех, которые можно перенести, но отменить нельзя. 18 октября выяснилось, что она полна трогательных подробностей и тайных пружин.

— Начать предложил бы как раз с позитива, а именно с инвестпроектов,— заинтересовался Владимир Путин.

Давно никто в разговоре с ним не начинал с инвестпроектов. Просто, видимо, потому, что нет их. А так-то можно было бы.

— Если в апреле—мае индекс промышленного производства значительно снижался, то сейчас можно сказать, что экономика адаптировалась. Мы фактически уже вышли на восстановление позиций 2021 года,— аккуратно прокомментировал ситуацию Дмитрий Азаров.— Владимир Владимирович, если можно, четвертый слайд — по данной тематике. Здесь снижение индекса промышленного производства, и здесь произошел рост скрытой безработицы, на что вы обращали внимание, пиковый период.

Вот он что-то все-таки не то делал сейчас. Его просили рассказать об инвестпроектах, а он делился своим видением снижения индекса промышленного производства и роста скрытой безработицы. Притом что Владимир Путин за несколько секунд до этого успел похвалить его за низкие показатели уровня безработицы. А оказалось, что она просто скрытая.

На самом деле Дмитрий Азаров рассказывал о ситуации начиная с 2018 года. С одной стороны, логично: именно в этом году Владимир Путин стал президентом в который раз. Откуда еще начинать отсчет?

2018 год Дмитрий Азаров назвал подготовительным. 2019 — проактивным (еще можно было сказать «квази»; тоже красиво).

— В 2021 году восстановился инвестиционный интерес после ковидной приостановки инвестпроектов в 2020-м, и мы опережающими темпами привлекаем инвестиции,— объяснил Дмитрий Азаров.— За четыре года мы около 10 тыс. рабочих мест каждый год создавали, Владимир Владимирович! Такая диверсификация, создание новых рабочих мест и позволила нам удержать ситуацию в текущем году.