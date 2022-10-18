К наградам добавили срок

К 18 годам колонии строгого режима Мосгорсуд приговорил экс-капитана спецподразделения ФСБ «Альфа» Бориса Чукаева. Он обвинялся в том, что вместе с бывшим прапорщиком «Альфы» Александром Чукановым и сотрудником компании «Авуар Дельта» Андреем Воскресенским совершал убийства коммерсантов и покушения на них. Подельники господина Чукаева, пока шло разбирательство, скончались. Сам он должен заплатить 40 млн руб. потерпевшим. Звание и награды у господина Чукаева отбирать не стали. Один эпизод дела суд отправил на доследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывшие сотрудники спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев (в центре), Александр Чуканов (второй слева), а также специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский (справа)

Фото: Ъ Бывшие сотрудники спецподразделения ФСБ «Альфа» Борис Чукаев (в центре), Александр Чуканов (второй слева), а также специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский (справа)

Фото: Ъ

На оглашение приговора у председательствовавшего на процессе Андрея Расновского ушло четыре часа. По итогам процесса 64-летний отставной капитан «Альфы» Борис Чукаев был признан организатором и участником покушения на убийство владельца банка «Метрополь» Айдара Котюжанского и виновным в убийстве владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина. Причастность экс-спецназовца к убийству главы департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александра Васильева суд поставил под сомнение и вернул материалы по этому эпизоду в прокуратуру Москвы для устранения недостатков.

Все преступления, по версии следствия, с которой согласился суд, были совершены организованной группой, в которую, помимо господина Чукаева, входили бывший прапорщик «Альфы» Александр Чуканов и специалист по стратегическому планированию компании «Авуар Дельта» Андрей Воскресенский.

В результате Борис Чукаев получил 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы после отбытия наказания еще на два года (гособвинитель в прениях просил пожизненного заключения). Звания и госнаград суд лишать осужденного не стал. Иски о возмещении морального вреда, которые подали потерпевшие, а ими были признаны пять человек, были удовлетворены частично: истцы требовали по 10 млн руб., а им присудили по 8 млн. Остался в силе арест на имущество экс-капитана «Альфы» — его Infinity QX56, два земельных участка (в подмосковных Химках и Тверской области), два дома и квартиру в 218 кв. м в Москве,— наложенный в качестве обеспечительной меры.

Как сообщал ранее “Ъ”, подельники капитана Чукаева — Александр Чуканов и Андрей Воскресенский — до суда не дожили. Оба умерли во время ознакомления с материалами своего уголовного дела. У первого было онкологическое заболевание почки, а смерть наступила на фоне тяжелой формы коронавируса, второй скончался от острой сердечной недостаточности.

Фигуранты дела были задержаны 25 декабря 2019 года. По версии следствия, преступная группа, в которую вошли бывшие спецназовцы Чукаев и Чуканов, а также господин Воскресенский, была создана в 2000 году. Ее организатором, по версии СКР, являлся капитан Чукаев, уволившийся к этому времени из ФСБ. Первое покушение на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК РФ), по версии следствия, злоумышленники совершили в январе 2001 года, а мотивом стал конфликт, возникший между господином Чукановым и владельцем банка «Метрополь» Айдаром Котюжанским, у которого экс-спецназовец после увольнения работал в личной охране. Как говорится в деле, через газету «Из рук в руки» фигуранты приобрели подержанный ВАЗ-2106 и заложили в него взрывчатку. После этого, по данным следствия, автомобиль подогнали к спорткомплексу ЦСКА на Ленинградском проспекте и припарковали вплотную к BMW 750 банкира. Взрыв прогремел в тот момент, когда господин Котюжанский с телохранителем находился около иномарки. От смерти банкира спасла открытая крышка багажника, в который он укладывал спортивную сумку. Следует отметить, что проживающий в США господин Котюжанский к фигурантам дела претензий, по данным защиты, не имеет, к тому же срок давности по этому эпизоду истек.

Кроме того, следствие инкриминировало господам Чукаеву, Чуканову и Воскресенскому убийство владельца люберецкого продуктового рынка Ильи Дворкина, совершенное в ноябре 2008 года. По версии СКР, якобы с целью привлечения денежных средств состоятельных предпринимателей под некие прибыльные проекты злоумышленниками была создана инвестиционно-финансовая компания «Метрополь», в которую и вложился господин Дворкин. Однажды предприниматель приехал в офис к бывшим спецназовцам на Донскую улицу, чтобы забрать одолженные им $5 млн, после чего господин Дворкин и его водитель бесследно исчезли. Их тела не найдены и по сей день. А вот машину нашли на соседней улице.

Еще одной жертвой преступной группы, по версии следствия, стал знакомый господина Чукаева, глава департамента платины ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Александр Васильев. Экс-спецназовец, говорится в уголовном деле, знал, что после выгодной сделки у господина Васильева на руках окажется $1,5 млн. Как считает следствие, 29 мая 2012 года сообщники подстерегли господина Васильева на автомобиле возле здания ФГУПа на Остоженке. После того как глава департамента вышел из здания, его больше никто не видел. Его тело также до сих пор не обнаружено.

После задержания фигурантов в Москве, Подмосковье и во Владимирской области были проведены обыски, в ходе которых сыщики нашли тротиловые шашки, электровзрыватели, ручной противотанковый гранатомет, пистолеты, патроны и гранаты Ф-1. Там же были найдены фальшивые номерные знаки для полицейских автомобилей и поддельные удостоверения сотрудников МВД. В тот же день после допроса всем троим предъявили обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и ст. 209 УК РФ (бандитизм).

Адвокат господина Чукаева Вера Асеева от комментариев отказалась, указав, что ее подзащитный по-прежнему вину не признает и они обязательно будут обжаловать «слишком суровый» приговор. Госпожа Асеева надеется на объективный подход апелляционного суда к этому уголовному делу.

Юрий Сенаторов