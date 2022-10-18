Разморозка силой слова

После разъяснений комиссии Евросоюза российские брокеры начали подготовку обращений к европейским регуляторам по поводу размораживания клиентских активов. Юристы предупреждают, что в запасе у профучастников остается только месяц. При этом эксперты настроены не слишком оптимистично, полагая, что решения о разблокировке в ближайшее время приниматься не будут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ”, после разъяснений Еврокомиссии по вопросам размораживания блокированных активов российских инвесторов профучастники рынка ценных бумаг активизировали свои действия в этом направлении.

«Открытие Инвестиции» планирует в начале ноября направить бельгийскому регулятору (Минфину страны) обращение на получение разрешения на разблокировку всех активов неподсакнционных клиентов в полном объеме. «Большая часть ISIN (кодов ценных бумаг.— “Ъ”) американская, но есть и значительные объемы в бумагах эмитентов Германии, Великобритании, Канады и других стран»,— пояснил замгендиректора «Открытие Инвестиции» Андрей Салащенко.

«Тинькофф Инвестиции» тогда же хочет запросить у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы из Национального расчетного депозитария (НРД) в другие депозитарии. «Фридом Финанс» будет просить обменять замороженные активы — американские акции и евробонды. Но, по словам операционного директора компании Галины Карякиной, «пока нет понимания», каким образом и в каком объеме.

Комиссия ЕС 6 октября опубликовала поправки, предусматривающие, что компетентные органы государства—члена ЕС могут разрешить размораживание средств или активов под контролем НРД. Расчеты и хранение таких активов в большинстве случаев осуществляют Euroclear (Бельгия) и Clearstream (Германия, Люксембург), которые в санкционных вопросах следуют указаниям местных министерств финансов. Ранее в сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий регуляторам этих стран для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получение общего разрешения в октябре.

По словам источников “Ъ”, вариант с подачей обращения рассматривают еще две крупные брокерские компании. В «Финаме» вопрос находится «в стадии обсуждения, рассматриваются различные варианты действий». Директор по брокерскому бизнесу «БКС Мир инвестиций» Олег Чихладзе сообщил, что компания принимает участие в рабочей группе клуба Московской биржи по защите прав инвесторов. Участники клуба договорились подготовить запросы на получение индивидуальных лицензий на разблокировку активов в случае, если НРД не получит ответа от европейских регуляторов до 1 ноября.

Иностранные контрагенты должны завершить все операции с российским депозитарием до 7 января 2023 года. А с учетом сроков рассмотрения заявления на лицензии должны быть поданы приблизительно до середины ноября, считает руководитель санкционной практики АБ А-ПРО Екатерина Макеева. У самих инвесторов, по мнению партнера мультисемейного офиса ITS WM Игоря Кузнеца, остается совсем немного вариантов — в частности, пытаться в индивидуальном порядке получить разрешение (лицензию) на разблокировку активов. «При этом необходимо доказать, что за заблокированным санкциями НРД стоит несанкционный клиент, и подтвердить цепочку владения заблокированным портфелем ценных бумаг»,— добавил юрист.

По данным ЦБ, в результате блокировки «депозитарного моста» были заморожены активы более чем 5 млн физических лиц на общую сумму свыше 320 млрд руб. Однако, как считает госпожа Макеева, судя по формулировке, эта сумма не учитывает ценные бумаги, приобретавшиеся от лица брокеров, а также ценные бумаги юридических лиц. Вместе с тем, отмечает господин Кузнец, с 6 октября каких-либо конкретных решений со стороны регуляторов Бельгии или Люксембурга принято не было. Более того, уточняет эксперт, в условиях начала работы в ЕС над следующим пакетом санкций и усложнившейся внешнеполитической ситуации есть вероятность, что решения о разморозке пока приниматься не будут.

Ксения Куликова