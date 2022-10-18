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Коммерсантъ FM
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Кавказ держится за тариф

Регионам могут сохранить льготы на электроэнергию

По данным “Ъ”, Минэнерго хочет сохранить льготные тарифы на электроэнергию на Северном Кавказе, в Туве, Бурятии и Карелии. Предполагалось, что льготы начнут отменять уже с 2023 года, но министерство планирует отложить запуск либерализации цен до 2025 года. Участники энергорынка против: энергетики из-за льготных режимов теряют по 13 млрд руб. в год, а промышленность других регионов страны вынуждена доплачивать по 33 млрд руб. Генкомпании предлагают компромисс: сокращать льготы более «мягкими темпами».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минэнерго намерено отложить отмену льготных тарифов на электроэнергию в республиках Северного Кавказа и Сибири, рассказали “Ъ” несколько источников в отрасли. По текущему закону, льготы в республиках должны постепенно сокращаться уже с 1 января 2023 года. Но Минэнерго намерено запустить либерализацию регулирования только с 1 января 2025 года. В Карелии, где льготный режим должен полностью завершиться в 2023 году, действие особого регулирования также предлагается продлить, уточняют собеседники “Ъ”.

Правительство перевело шесть кавказских республик (Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия), а также Туву на льготные тарифы еще в 2010 году. Власти надеялись, что мера позволит решить проблему растущих неплатежей. Переход на рыночные цены планировался с 2015 года, но был отложен. Более того, в списке появлялись новые льготники: в 2017 году в перечень удалось попасть Бурятии, а весной 2018 года туда добавили Карелию.

В проблемных регионах все потребители электроэнергии покупают электроэнергию и мощность по регулируемым договорам (РД), а не по общим рыночным ценам. В результате на коммерческих потребителей остальной части страны ложится дополнительная нагрузка. По текущему закону, объем покупки по РД в девяти регионах с 2023 года должен сокращаться на 10% ежегодно.

В 2021 году суммарное потребление электроэнергии в льготных регионах составляло около 41 млрд кВт•ч, или около 4% от общероссийского спроса, подсчитал Сергей Роженко из Kept. По его оценкам, льготные регионы платят за электроэнергию по РД около 55 млрд руб. в год, а сумма дисконта (объем недоплаты) составляет около 33 млрд руб.

Сниженные цены на электроэнергию так и не помогли решить проблемы с неплатежами: кавказские республики все эти годы хуже всех в стране платили за электроэнергию.

По данным на 14 октября, долг Северного Кавказа только на оптовом рынке (перед генкомпаниями) составляет 66,1 млрд руб., или 88,4% от объема долга в целом по стране.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) заявили “Ъ”, что последовательно выступают за либерализацию энергорынка. «Это позволит снизить объемы межтерриториального перекрестного субсидирования, что в конечном итоге может положительно сказаться на ценах для большинства потребителей страны»,— считают там. В ФАС сказали, что не получали законопроект. В Минэнерго и Минэкономики не ответили.

«Заданный ранее законодателем тренд на либерализацию целесообразно сохранить»,— заявили “Ъ” в «Совете производителей энергии» (СПЭ, объединяет крупнейшие генерирующие компании России). По их мнению, следует «рассмотреть возможность более мягких темпов либерализации, а не ее перенос на два года». В СПЭ напомнили, что данный механизм представляет собой субсидирование этих регионов за счет производителей и потребителей электроэнергии других регионов. «Разница между тарифами для особых регионов и свободными ценами оптового рынка составляет от 1,5 до 2,5 раза, ежегодно производители недополучают порядка 13 млрд руб.»,— подчеркнули в ассоциации.

Против выступают и промышленные потребители электроэнергии. «На практике положительные эффекты межрегионального субсидирования энерготарифов если и возникают, то несистемно, и они несоизмеримо меньше ухудшения условий в регионах-донорах. Отсрочка либерализации регулируемых договоров будет только всех демотивировать и усугублять ситуацию с перекрестным субсидированием»,— сказали “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).

Полина Смертина

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