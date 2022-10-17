Какие скидки к железнодорожному тарифу есть у металлургов

На 2022 год ОАО РЖД продлило ранее введенные скидки на перевозку широкой номенклатуры металлургических грузов. В их числе: скидка в 50% на перевозки черных металлов через погранпереход Самур на границе с Азербайджаном и далее через погранпереход Беюк-Кясик — Гардабани на азербайджано-грузинской границе, 24,2% — на перевозки металлических труб со станции Лиски в Архангельск, 8,5% — на перевозки медного концентрата со станции Гай на станцию Медногорск, 10,7% — на перевозки медной руды со станции Реж на станции Верхняя и Ежевая, 47% — на перевозки проката черных металлов со станции Полевской на станцию Каменск-Уральский, 12,9% и 6% — на перевозки стальной заготовки со станции Ревда на станции Нижнесергинская и Аппаратная соответственно, 16,3% — на перевозки лома черных металлов на станцию Комсомольск-на-Амуре. Скидка в 19,6% дается на экспортные перевозки прочих видов проката черных металлов, заготовок стальных и труб из черных металлов со станции Череповец-2 Северной железной дороги на станции Мыс Астафьева и Находка-Восточная. До 50% составляет скидка на внутрироссийские перевозки на расстояние до 720 км, 17,5% — на перевозки на вагонах-транспортерах. С 1 сентября действует скидка 11,1% на экспортные перевозки слябов со станции Новолипецк на станцию Туапсе-Сортировочная.

В письме «Русской стали» сообщается, что для перевозок металлопродукции в специализированных контейнерах (различные контейнеры категории P) «совокупный рост железнодорожного тарифа (исключительно инфраструктурной составляющей, без учета ставки за вагон/контейнер) с января 2022 года по январь 2023 года составит 334–337%». В ОАО РЖД поясняют, что такой рост тарифов вызван обращением «Союза операторов железнодорожного транспорта» (СОЖТ), который был недоволен разным уровнем тарифов при перевозке стального проката в рулонах «с использованием контейнеров-платформ производства недружественных стран по отношению к перевозке данного груза на универсальных платформах и полувагонах».

Наталья Скорлыгина