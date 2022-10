В Верховном суде Великобритании 11 октября начнутся двухдневные слушания, по итогам которых будет вынесен вердикт — имеет ли Эдинбург право на организацию референдума о независимости Шотландии. Первый министр региона Никола Стёрджен заявила, что после «катастрофического» месяца правления премьер-министра Лиз Трасс в Шотландии начала расти поддержка независимости. И как отметил лидер Шотландской национальной партии (ШНП) в британском парламенте Иэн Блэкфорд, выступая на партийном съезде, пришло время «покончить с вестминстерским контролем». В Эдинбурге намерены добиться проведения плебисцита 19 октября 2023 года или хотя бы превратить в «де-факто референдум» всеобщие парламентские выборы 2024 года. Впрочем, судя по социологии, лидеры националистов торопятся с выводами.

Во вторник в британском Верховном суде начнется тяжба между правительством Шотландии и правительством Соединенного Королевства. В течение двух дней судьи заслушают аргументы сторон и по их итогам примут решение, могут ли власти региона организовать референдум о независимости Шотландии без согласия британского парламента. Как отмечает Reuters, сейчас на карту поставлено будущее Соединенного Королевства, однако все опросы о предпочтениях местных жителей в вопросе потенциального разрыва трехвекового союза Англии и Шотландии получаются слишком неопределенными, чтобы предсказать исход подобного голосования.

В 2014 году в Шотландии уже проходил референдум о независимости, одобренный правительством премьера Дэвида Кэмерона. Тогда 55% населения региона проголосовало за то, чтобы остаться в составе Великобритании. С тех пор Лондон утверждает, что нового согласия на плебисцит не даст, поскольку достаточно «одного референдума на поколение». В Эдинбурге же напирают на то, что после «Брексита» правила игры изменились, поскольку большинство шотландцев не поддержали выход Великобритании из ЕС. И, что любопытно, одним из основных аргументов противников суверенизации Шотландии было то, что в качестве независимой страны она не сможет вступить в Евросоюз.

На позицию Лиз Трасс, которая, по данным свежего опроса Opinium, стала самым непопулярным премьером в британской истории, эти аргументы не влияют. По ее словам, никакого референдума быть не должно, пока не вырастет еще одно поколение. Госпожа Стёрджен утверждает, что раз на прошлых выборах в Шотландии население поддержало ШНП, то у ее партии и союзников есть мандат на организацию плебисцита. Однако повторять судьбу каталонских сепаратистов образца 2017 года, в одностороннем порядке провозгласивших независимость и поплатившихся за это свободой, первый министр Шотландии не хочет. По ее словам, все должно происходить в рамках закона, а потому без положительного решения суда никаких голосований устраиваться не будет.

Если же Верховный суд откажет шотландцам, то, по словам Николы Стёрджен, «де-факто референдумом» станут всеобщие парламентские выборы в конце 2024 года. На днях первый министр в интервью ITV News заявила, что первый месяц «катастрофического» правления Лиз Трасс вызвал рост сторонников отделения от Соединенного Королевства.

Лидер ШНП в Вестминстере Иэн Блэкфорд, выступая на партийном съезде, начавшемся 8 октября в Абердине, также обрушился с критикой на первые недели правления Лиз Трасс. Он отметил, что меры, предложенные Лиз Трасс и казначеем Квази Квартенгом для выхода из кризиса, «обрушили экономику, привели к резкому падению фунта, поставили под угрозу пенсионные фонды и вызвали хаос для держателей ипотечных кредитов». По его словам, Шотландия не должна страдать от «бардака, устроенного Вестминстером». «Новый премьер-министр и ее казначей произвели худшее первое впечатление в истории британской политики… Давайте завершим путешествие и наконец покончим с вестминстерским контролем навсегда»,— воззвал он к сторонникам, сообщила The Guardian. Господин Блэкфорд заверил: «Моя цель, друзья,— вывести депутатов ШНП из дверей Вестминстера и вернуться домой, в нашу независимую страну».

Впрочем, опросы показывают, что лидеры ШНП, похоже, выдают желаемое за действительное. Последние годы число сторонников и противников независимости делилось почти поровну с небольшим перевесом, как это было и в 2014-м, в пользу тех, кто выступает за сохранение британской прописки. Изредка в отдельных исследованиях количество желающих увидеть Шотландию независимой превышало число противников этой идеи. Тем не менее, по данным агентства Survation, 59% жителей региона выступают за его сохранение в границах единого государства, 41% — поддерживают суверенизацию. Кроме того, лишь 35% шотландцев приветствуют инициативу провести референдум уже в 2023 году, 53% считают, что этого делать не надо, а 12% еще не разобрались в своих желаниях.

Другое дело, что проводить полноценный плебисцит без разрешения Лондона или Верховного суда ШНП не готова, а значит, важным становится вопрос, как местное население воспринимает идею превратить всеобщие парламентские выборы 2024 года в «де-факто референдум». Но и тут для Николы Стёрджен получаются неприятные результаты. 51% респондентов полагает, что следующие парламентские выборы не стоит использовать в качестве «де-факто референдума», и лишь 31% поддерживает такое предложение ШНП. Утешить власти в Эдинбурге может лишь тот факт, что исследование проводилось по заказу группы сторонников единого государства «Шотландия в Союзе». Однако, похоже, оно отражает настроения в регионе.

ШНП, впрочем, больше нравится апеллировать к другим данным — ежегодному крупному опросу The National Centre for Social Research, который показал «высший уровень поддержки шотландской независимости» — 52%. Как отметила местная газета The Herald, еще в 2012 году число сторонников суверенизации региона находилось на уровне 23%.

Примечательно, что лидеры шотландских националистов считают, что «де-факто референдум» будет означать победу сторонников независимости, если за ШНП проголосуют более 50% избирателей.

Однако, согласно исследованию YouGov, за местную партию на всеобщих выборах в британский парламент в регионе готовы отдать голоса 45%. Правящую Консервативную партию намерены поддержать 12% — худший показатель с 2014 года, когда тори удостоились лишь 14% поддержки. А вот поддержка оппозиционной Лейбористской партии, напротив, растет — 31% сторонников, на 9% больше, чем в мае 2022 года. Кстати, лидер лейбористов Кир Стармер также не поддерживает идею повторного плебисцита. Накануне он заявил, что предстоящие всеобщие выборы будут не «де-факто референдумом», а «выбором между катастрофическими достижениями тори за последние 12 лет и переменами» — то есть лейбористами.

Другими словами, независимо от того, какой вердикт вынесет Верховный суд, уже очевидно, что свою предвыборную кампанию ШНП будет строить вокруг идеи отделения от Великобритании, однако для следующего правительства в Лондоне — будь то консервативного или лейбористского — это ничего не меняет. Даже если 19 октября 2023 года плебисцит состоится, он будет носить консультационный характер и для его реализации так или иначе потребуется согласие Вестминстера.

