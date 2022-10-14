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Резервистов не принял фронт

Около 700 ошибочно мобилизованных отправили домой из учебного центра на Урале

Около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края демобилизовали из Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани (Свердловская область). Часть из них — студенты-очники и сотрудники системообразующих предприятий, часть — граждане с серьезными медицинскими отклонениями, например обладатели искусственных клапанов сердца, ВИЧ-положительные, люди с расстройством аутистического спектра и имеющие психические заболевания. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов говорит об отправке по домам «значительного процента» собранных в Елани мобилизованных и винит призвавшие их военкоматы. Впрочем, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова в беседе с “Ъ” настаивает, что считать все 700 человек «ошибочно мобилизованными» нельзя, поскольку зачастую резервисты заранее не уведомляли военкоматы о причинах выдавать им отсрочку.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О возвращении домой ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации сообщил депутат Максим Иванов («Единая Россия»). В разговоре с “Ъ” он заявил, что примерно 300 из возвращенных по домам были мобилизованы «неправомерно». В частности, речь идет о студентах очного отделения и сотрудниках системообразующий предприятий и компаний, имеющих бронь от мобилизации. Еще около 400 человек, продолжил господин Иванов, имели серьезные проблемы со здоровьем и не могли нести службу. Так, уточнил парламентарий, военкоматы призывали резервистов с искусственными клапанами сердца и локтевыми суставами, ВИЧ-положительных, людей с расстройством аутистического спектра и имеющих психические отклонения, а также граждан с повреждениями опорно-двигательного аппарата. «Особенности поразительно, когда мобилизуют людей, состоящих на учете в психиатрических диспансерах. Этим людям в учебном центре выдавали оружие — это попросту опасно! — возмутился депутат.— Но это не единственный пример крайности. Например, в Елань привезли 53-летнего мужчину, который даже по лестнице поднимается с трудом. Кто признал его годным к службе? Он вообще проходил медосмотр в военкомате?»

Отметим, с начала мобилизации в Еланском центре скончались трое резервистов. У 33-летнего мужчины остановилось сердце. Другой скончался от эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Третий, по словам Максима Иванова, покончил с собой. Инциденты расследуют военные следователи и прокуратура.

473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск расположен в закрытом военном поселке Порошино в Калиновском сельском поселении Камышловского муниципального района. ОУЦ носит название Лисичанский краснознаменный центр как преемник 279-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в 1942 году, в сентябре 1943 года прорвала оборону противника в районе реки Северский Донец и освободила Лисичанск в Луганской области.

По словам господина Иванова, позиция военкоматов «лишь бы выполнить план» серьезно влияет на работу учебных центров и на сроки мобилизации, поскольку мобилизованным, которых сейчас отправили домой, ранее уже выдали оружие, экипировку, из них формировали отдельные подразделения. Теперь эта работа начнется заново — уже с новыми мобилизованными.

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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в беседе с “Ъ” заявила, что считать все 700 человек «ошибочно мобилизованными» нельзя, поскольку зачастую резервисты заранее не уведомляли военкоматы о причинах выдавать им отсрочку. «На военкоматы легла большая ответственность, они вынуждены работать оперативно. И работают они ответственно,— подчеркнула омбудсмен.— Но часто люди сами не уведомляли военно-учетный стол о своих инвалидностях или статусе студента. И узнаем мы об этом лишь тогда, когда начинают жаловаться их родственники». Омбудсмен добавила, что врио военного комиссара постоянно находится с ней на контакте и идет на уступки, возвращая домой даже тех, кто под критерии мобилизации попадает.

«Мобилизованные говорят, что, когда они приносили бумаги (подтверждающие их бронь или болезни.— “Ъ”), военкоматы их даже не смотрели, отвечая, что "в учебных частях вас проверят и проведут полноценный медосмотр",— настаивает Максим Иванов.— Но это обязанность исключительно военкоматов». По его словам, военная прокуратура уже подготовила представления об устранении нарушений военкоматам Свердловской, Челябинской, Курганской и Томской областей, откуда в Елань направляют мобилизованных.

Депутат подчеркнул, что не может раскрывать, сколько мобилизованных сейчас находится в учебном центре, но подчеркнул, что 700 человек — значительный процент от всего состава.

Отметим, сразу после начала мобилизации окружной учебный центр в Елани столкнулся с нехваткой мощностей для размещения резервистов. Рассчитанная на размещение 3,5 тыс. человек воинская часть была экстренно переоборудована на прием вдвое большего количества резервистов. В связи с этим проверку ОУЦ устроил главком сухопутных войск РФ Олег Салюков. Впрочем, о каких-либо грубых нарушениях при размещении резервистов по итогам проверок не сообщалось.

Илья Смирнов, Екатеринбург

Фотогалерея

Частичная мобилизация

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Курсы подготовки для мобилизованных россиян

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

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Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

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Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

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Провожающие на вокзале в Томске

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

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Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

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Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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Мобилизованные в доме культуры «Звезда» новосибирского высшего военно-командного училища министерства обороны России

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные перед отправкой в зону специальной военной операции в Новосибирске

Фото: Коммерсантъ / Алексей Танюшин  /  купить фото

Мобилизованные в консультационном пункте в Новосибирске

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Курсы подготовки для мобилизованных россиян

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Столовая на полигоне для мобилизованных в Крыму

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Тренировка перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пункт сбора в Дзержинске Нижегородской области

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Прощание мобилизованных с родственниками в Дзержинске

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин  /  купить фото

Волонтеры в Томске раскладывают собранные вещи для мобилизованных

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Церемония отправки мобилизованных из Крыма на площади Нахимова в Севастополе

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Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Подготовка мобилизованных на одном из полигонов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Церемония бракосочетания в городском культурно-досуговом центре Батайска перед отправкой мобилизованного мужчины к месту службы

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Житель Ленобласти, направленный на военную службу, из автобуса прощается с родственниками

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Мобилизованный держит военный билет у призывного пункта в Чкаловском районе Екатеринбурга

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Родственники мобилизованных граждан из Севастополя и Крыма на церемонии проводов

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Жители Севастополя и Крыма на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Призванные на военную службу практикуются в оказании медпомощи на курсах интенсивной боевой подготовки

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Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

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Мобилизованные граждане на курсах интенсивной боевой подготовки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Учения по оказанию медицинской помощи в одной из воинских частей Ленинградской области

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Мобилизованные разговаривают по телефону у окна в одной из воинских частей Ленобласти

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Илюшина  /  купить фото

Проводы жителей Томска, призванных на военную службу по мобилизации

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Провожающие на вокзале в Томске

Фото: Коммерсантъ / Ваня Русский  /  купить фото

Проводы мобилизованных жителей Крыма и Севастополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Женщина плачет на церемонии проводов в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Священник окропляет мобилизованных мужчин на площади Нахимова в Севастополе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина переодевается у призывного пункта в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Прощание с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре в Батайске, Ростовская область

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Осмотр у врача в предварительном пункте сбора в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Екатеринбурга провожают мобилизованных родственников

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Провожающие прощаются с мобилизованными в Батайске

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Вход во временный призывной пункт в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Призывной пункт военного комиссариата в здании московского Театра Романа Виктюка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прощание в мобилизационном призывном пункте в Музее Москвы

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Зона врачебной комиссии на призывном пункте в Музее Москвы

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Священнослужитель во время молебна для мобилизованных в Батайске

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Прощание в предварительном пункте сбора перед отправкой к местам службы

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Предварительный пункт сбора в городском культурно-досуговом центре Батайска

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

Вход в районный военкомат в городе Мытищи, Московская область

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мобилизованные на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Мобилизованные жители на сборном пункте в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте военкомата в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Священнослужитель во время проводов мобилизованных в Волгограде

Фото: Коммерсантъ / Артем Краснов  /  купить фото

Прощание на сборном пункте в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец  /  купить фото

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