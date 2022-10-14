Резервистов не принял фронт

Около 700 резервистов из Свердловской, Челябинской, Курганской, Томской областей и Пермского края демобилизовали из Уральского окружного учебного центра (ОУЦ) в Елани (Свердловская область). Часть из них — студенты-очники и сотрудники системообразующих предприятий, часть — граждане с серьезными медицинскими отклонениями, например обладатели искусственных клапанов сердца, ВИЧ-положительные, люди с расстройством аутистического спектра и имеющие психические заболевания. Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Максим Иванов говорит об отправке по домам «значительного процента» собранных в Елани мобилизованных и винит призвавшие их военкоматы. Впрочем, региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова в беседе с “Ъ” настаивает, что считать все 700 человек «ошибочно мобилизованными» нельзя, поскольку зачастую резервисты заранее не уведомляли военкоматы о причинах выдавать им отсрочку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О возвращении домой ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации сообщил депутат Максим Иванов («Единая Россия»). В разговоре с “Ъ” он заявил, что примерно 300 из возвращенных по домам были мобилизованы «неправомерно». В частности, речь идет о студентах очного отделения и сотрудниках системообразующий предприятий и компаний, имеющих бронь от мобилизации. Еще около 400 человек, продолжил господин Иванов, имели серьезные проблемы со здоровьем и не могли нести службу. Так, уточнил парламентарий, военкоматы призывали резервистов с искусственными клапанами сердца и локтевыми суставами, ВИЧ-положительных, людей с расстройством аутистического спектра и имеющих психические отклонения, а также граждан с повреждениями опорно-двигательного аппарата. «Особенности поразительно, когда мобилизуют людей, состоящих на учете в психиатрических диспансерах. Этим людям в учебном центре выдавали оружие — это попросту опасно! — возмутился депутат.— Но это не единственный пример крайности. Например, в Елань привезли 53-летнего мужчину, который даже по лестнице поднимается с трудом. Кто признал его годным к службе? Он вообще проходил медосмотр в военкомате?»

Отметим, с начала мобилизации в Еланском центре скончались трое резервистов. У 33-летнего мужчины остановилось сердце. Другой скончался от эпилепсии на фоне алкогольного отравления. Третий, по словам Максима Иванова, покончил с собой. Инциденты расследуют военные следователи и прокуратура.

473-й окружной учебный центр подготовки младших специалистов мотострелковых войск расположен в закрытом военном поселке Порошино в Калиновском сельском поселении Камышловского муниципального района. ОУЦ носит название Лисичанский краснознаменный центр как преемник 279-й стрелковой дивизии. Она была сформирована в 1942 году, в сентябре 1943 года прорвала оборону противника в районе реки Северский Донец и освободила Лисичанск в Луганской области.

По словам господина Иванова, позиция военкоматов «лишь бы выполнить план» серьезно влияет на работу учебных центров и на сроки мобилизации, поскольку мобилизованным, которых сейчас отправили домой, ранее уже выдали оружие, экипировку, из них формировали отдельные подразделения. Теперь эта работа начнется заново — уже с новыми мобилизованными.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в беседе с “Ъ” заявила, что считать все 700 человек «ошибочно мобилизованными» нельзя, поскольку зачастую резервисты заранее не уведомляли военкоматы о причинах выдавать им отсрочку. «На военкоматы легла большая ответственность, они вынуждены работать оперативно. И работают они ответственно,— подчеркнула омбудсмен.— Но часто люди сами не уведомляли военно-учетный стол о своих инвалидностях или статусе студента. И узнаем мы об этом лишь тогда, когда начинают жаловаться их родственники». Омбудсмен добавила, что врио военного комиссара постоянно находится с ней на контакте и идет на уступки, возвращая домой даже тех, кто под критерии мобилизации попадает.

«Мобилизованные говорят, что, когда они приносили бумаги (подтверждающие их бронь или болезни.— “Ъ”), военкоматы их даже не смотрели, отвечая, что "в учебных частях вас проверят и проведут полноценный медосмотр",— настаивает Максим Иванов.— Но это обязанность исключительно военкоматов». По его словам, военная прокуратура уже подготовила представления об устранении нарушений военкоматам Свердловской, Челябинской, Курганской и Томской областей, откуда в Елань направляют мобилизованных.

Депутат подчеркнул, что не может раскрывать, сколько мобилизованных сейчас находится в учебном центре, но подчеркнул, что 700 человек — значительный процент от всего состава.

Отметим, сразу после начала мобилизации окружной учебный центр в Елани столкнулся с нехваткой мощностей для размещения резервистов. Рассчитанная на размещение 3,5 тыс. человек воинская часть была экстренно переоборудована на прием вдвое большего количества резервистов. В связи с этим проверку ОУЦ устроил главком сухопутных войск РФ Олег Салюков. Впрочем, о каких-либо грубых нарушениях при размещении резервистов по итогам проверок не сообщалось.

Илья Смирнов, Екатеринбург