Адвокатуры призывной

Как стало известно “Ъ”, Минюст России ответил на обращение адвокатского сообщества, просившего дать разъяснения относительно призыва их коллег в рамках частичной мобилизации. Из ответа следует, что защитники направляются в армию на общих основаниях, министерство не может повлиять на сложившиеся обстоятельства, а все вопросы адресует в Минобороны. Столичные адвокаты настаивают, что их призыв может привести к нарушению закрепленного в Конституции права на квалифицированную защиту, а также к срыву работы как следствия, так и судов. В большинстве регионов адвокаты не претендуют на отсрочки, а ушедших на СВО мужчин готовы заменить защитники-женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На обращение Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) с просьбой дать разъяснения относительно призыва адвокатов при частичной мобилизации ответила и. о. заместителя директора департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Инга Меликян. Она напомнила, что «категории граждан РФ, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок ее предоставления определяются правительством РФ», но адвокаты к этой категории не относятся. При этом, по закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в случае призыва защитника на военную службу его статус приостанавливается. «Адвокату необходимо обратиться в совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в реестре которого он состоит, с заявлением о приостановлении своего статуса в связи с призывом на военную службу и неспособностью более шести месяцев исполнять свои профессиональные обязанности»,— поясняет госпожа Меликян, отмечая, что приостановление «носит временный характер», а после окончания службы статус возобновляется по решению совета региональной адвокатской палаты.

«Информируем, что ввиду отсутствия в настоящий момент у Минюста России возможности повлиять на обстоятельства, вызванные введением частичной мобилизации, вы вправе самостоятельно обратиться за соответствующими разъяснениями в Минобороны России»,— резюмирует автор письма.

Напомним, что как сообщал “Ъ”, АП Москвы уже обратилась к мэру Москву Сергею Собянину и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с предложением об исключении столичных адвокатов из числа лиц, подпадающих под частичную мобилизацию. Адвокат Алексей Михальчик заявил “Ъ”, что служба по мобилизации — это священный долг и обязанность гражданина, но, по его мнению, нельзя забывать и о закрепленном в Конституции праве каждого гражданина на получение квалифицированной юридической помощи. «Печально, что Минюст так формально отнесся к вопросу возможных отсрочек адвокатам, эта проблема подлежит внимательному изучению»,— отметил защитник. Он подчеркнул, что адвокат наряду с судьями, следователями и прокурорами является таким же участником системы судопроизводства. Однако последним категориям бронь предоставляется, хотя непонятно, как будет осуществляться бесплатная защита в случае призыва адвокатов. Его коллега Иван Миронов вообще считает, что само адвокатское сообщество под угрозой в данный момент. И положение своих товарищей он сравнивает с проблемами ученых. «Они, даже будучи кандидатами и докторами наук, в отличие от студентов и аспирантов, не имеют отсрочек, хотя в них десятилетиями государство вкладывало огромные средства»,— отметил юрист.

С ним согласен и петербургский адвокат Александр Мелешко, также опасающийся паралича правоохранительной и судебной систем. Он не исключает, что, возможно, надо делать исключения для адвокатов, которые незаменимы в определенных ситуациях. Например, когда он на протяжении длительного времени участвует в сложном многоэпизодном деле и его замена может привести к нарушению права на защиту. Однако, как отмечает юрист, неясно, кто и по каким критериям будет оценивать нужность конкретного защитника.

При этом говорить о массовом призыве адвокатов в армию пока не приходится. Есть случаи вручения повесток, как и случаи добровольной явки юристов, желающих пойти на защиту страны. Известно и о конфликтных ситуациях. Так, по данным “Ъ”, на днях объединенным военкоматом Преображенского района Москвы был призван адвокат Андрей Паршин. Он не служил в армии и не имеет никакого опыта, хотя и числится лейтенантом запаса, после военной кафедры с артиллерийской военно-учетной специальностью. Мужчина активно работал, в том числе и представляя интересы крупного «оборонного» ведомства. Но на комиссии, в которой, кстати, находился прокурор округа, ему отказались предоставить даже пару дней, чтобы он мог передать дела своим коллегам.

Из большинства региональных адвокатских образований только в нижегородском и КЧР сообщили “Ъ”, что будут просить, как и их московские коллеги, об отсрочке. В остальных заявили либо, что абсолютное большинство защитников не подлежит призыву в связи с почтенным возрастом, либо, что пойдут в армию добровольно. В другие палаты уже поступили заявления о приостановке полномочий защитников, которые уходят на службу. Также адвокаты, которые могут попасть под мобилизацию, рекомендуют своим клиентам перезаключать договора на защиту с более пожилыми коллегами или женщинами.

«Если Родина скажет, что все чувашские адвокаты-мужчины необходимы для реализации целей СВО, то тогда их ношу понесем мы, оставшиеся, и будем, если понадобится, работать круглосуточно, все 24 часа»,— заявила “Ъ” президент Адвокатской палаты Чувашии Елена Кузьмина.

Сергей Сергеев; корсеть “Ъ”