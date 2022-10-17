Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

WhatsApp исключают из школы

Учителей и родителей просят не пользоваться мессенджером

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера». Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но в Минпросвещения утверждают, что не давали подобных поручений. Эксперты считают, что это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta в перечень экстремистских организаций.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В министерстве просвещения и науки Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали “Ъ”, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах. В регионах уточнили, что министерство направило письмо 26 августа, в нем говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

В минобразования Нижегородской области “Ъ” сообщили, что сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и т. п.: «Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Там не уточнили, идет речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона.

Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям, рассказали “Ъ” участники родительских чатов в ряде регионов. В Нижегородской области учителя говорят родителям, что им нужно «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», обосновывая это угрозами информбезопасности. В Амурской области учителя создают группы в Telegram для родителей, хотя иногда последние продолжают общаться в WhatsApp.

В Минпросвещения “Ъ” подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

Власти еще в 2021 году задумались над переводом учителей школ и преподавателей вузов на российские мессенджеры в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

Концепция предполагает развитие сервисов электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки. (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). В сентябре 2022 года Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в школах в рамках внедрения ФГИС «Моя школа».

Родительские чаты пока ведутся преимущественно в иностранных мессенджерах, признавал 22 сентября гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. Его выступление было посвящено госпабликам — подтвержденным официальным страницам госучреждений в соцсетях, которые к 1 декабря обязаны появиться у государственных органов и подведомственных им организациях. В сентябре правительство утвердило две соцсети, пригодные для исполнения этого требования: «ВКонтакте» и «Одноклассники» (обе принадлежат VK). На страницы школ приходится 16% от более чем 12 тыс. госпабликов, созданных к сентябрю, отмечал господин Кириенко.

Регулирование родительских чатов — скорее частная инициатива на уровне учителей или директоров школ, чем следствие письма Минпросвещения, полагает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Подозреваю, что она основывается на включении компании Meta (владелец WhatsApp.— “Ъ”) в список экстремистских организаций». При этом WhatsApp уже не первый год служит учителям для решения рабочих вопросов, переписки с родителями и учениками, добавил руководитель проектов «Контур.Толк» и «Контур.Класс» Павел Скрипниченко: «Его использование, безусловно, вопрос привычки».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова, корреспондентская сеть “Ъ”

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...