WhatsApp исключают из школы

Минпросвещения запретило учителям использовать WhatsApp и другие иностранные мессенджеры в образовательном процессе или на рабочих местах. Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера». Некоторые школы убеждают переносить из WhatsApp и родительские чаты, но в Минпросвещения утверждают, что не давали подобных поручений. Эксперты считают, что это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером компании Meta в перечень экстремистских организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В министерстве просвещения и науки Хабаровского края и в администрации Курской области рассказали “Ъ”, что Минпросвещения потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса в школах. В регионах уточнили, что министерство направило письмо 26 августа, в нем говорилось, что регионы должны «обеспечить апробацию» использования «VK Мессенджера» и учебной платформы «Сферум» (разработана совместным предприятием VK и «Ростелекома»).

В минобразования Нижегородской области “Ъ” сообщили, что сотрудникам школ рекомендовано отказаться от использования на рабочих местах иностранных сервисов — WhatsApp, Viber, Skype, Google Drive и т. п.: «Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации». Там не уточнили, идет речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона.

Ограничить использование зарубежных мессенджеров рекомендуют не только учителям, но и родителям, рассказали “Ъ” участники родительских чатов в ряде регионов. В Нижегородской области учителя говорят родителям, что им нужно «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», обосновывая это угрозами информбезопасности. В Амурской области учителя создают группы в Telegram для родителей, хотя иногда последние продолжают общаться в WhatsApp.

В Минпросвещения “Ъ” подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, но подчеркнули, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

Власти еще в 2021 году задумались над переводом учителей школ и преподавателей вузов на российские мессенджеры в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

Концепция предполагает развитие сервисов электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, а также ряда других цифровых сервисов российской разработки. (см. “Ъ” от 9 августа 2021 года). В сентябре 2022 года Минпросвещения, Минцифры и VK заключили соглашение, предусматривающее использование «VK Мессенджера», «VK Звонков» и «Почты Mail.ru» в школах в рамках внедрения ФГИС «Моя школа».

Родительские чаты пока ведутся преимущественно в иностранных мессенджерах, признавал 22 сентября гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. Его выступление было посвящено госпабликам — подтвержденным официальным страницам госучреждений в соцсетях, которые к 1 декабря обязаны появиться у государственных органов и подведомственных им организациях. В сентябре правительство утвердило две соцсети, пригодные для исполнения этого требования: «ВКонтакте» и «Одноклассники» (обе принадлежат VK). На страницы школ приходится 16% от более чем 12 тыс. госпабликов, созданных к сентябрю, отмечал господин Кириенко.

Регулирование родительских чатов — скорее частная инициатива на уровне учителей или директоров школ, чем следствие письма Минпросвещения, полагает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Подозреваю, что она основывается на включении компании Meta (владелец WhatsApp.— “Ъ”) в список экстремистских организаций». При этом WhatsApp уже не первый год служит учителям для решения рабочих вопросов, переписки с родителями и учениками, добавил руководитель проектов «Контур.Толк» и «Контур.Класс» Павел Скрипниченко: «Его использование, безусловно, вопрос привычки».

Юрий Литвиненко, Татьяна Исакова, корреспондентская сеть “Ъ”