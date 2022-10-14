Из свежей почты

Вероника Ковалева, 2 года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 129 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Хакасия» соберут 22 тыс. руб.

Вероника родилась в тяжелом состоянии. Обследования выявили патологию головного мозга. Вероника не держала голову, у нее нарастала спастика, что привело к подвывиху тазобедренных суставов. В год диагностировали ДЦП. После реабилитации в Томске Вероника начала удерживать голову, двигаться, реагировать на игрушки. Затем с помощью Русфонда прошла лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ) — стала лучше понимать речь, издавать звуки, научилась стоять с поддержкой. Нас ждут на следующий курс лечения в ИМТ, помогите с оплатой! Галина Петрова, Хакасия

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Цель госпитализации — коррекция тонуса мышц, развитие мелкой моторики и речи, восполнение отсутствующих навыков».

Ева Хисамова, 4 месяца, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 175 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 26 тыс. руб.

Ева с самого рождения предпочитала спать, повернув голову вправо. В месяц у нее на затылке появился скос. После массажа дочь стала свободнее поворачивать голову, но деформация никуда не исчезла. Нейрохирург выявил асимметрию свода черепа и сказал, что необходимо срочно начать лечение специальными шлемами. Иначе Еве грозят проблемы со слухом и зрением, отставание в развитии. Но стоит такое лечение неподъемных для нашей семьи денег, просим вашей помощи! Алена Хисамова, Тверская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ева будет носить шлемы-ортезы в течение шести--девяти месяцев, что обеспечит правильное формирование черепа».

Варя Мачалина, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 286 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 31 тыс. руб.

Варя родилась со сломанными рукой и бедром, также после рентгена врачи обнаружили переломы грудной клетки. Оказалось, у дочери заболевание, при котором кости становятся очень хрупкими. В полгода с помощью Русфонда мы начали лечение по укреплению костей в клинике Глобал Медикал Систем. Дочь начала развиваться, с каждым курсом становилась все крепче. Научилась вставать у опоры, ходить в ходунках. Чтобы предотвратить новые переломы, в бедренные кости установили штифты, и Варя смогла сделать первые самостоятельные шаги. Со временем штифты пришлось менять, сейчас дочь восстанавливается после операции. Врачи говорят, что надо продолжить лечение. Дарья Мачалина, Волгоградская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Вари тяжелая форма несовершенного остеогенеза. С 2020 года у девочки не было переломов. Для сохранения результатов необходимо продолжить терапию и физическую реабилитацию».

Ясин Арцуев, 11 лет, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга (ТКМ), требуется подбор и активация родственного донора, реагенты. 142 730 руб.

Внимание! Цена подбора, активации и реагентов 569 730 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 400 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Грозный» соберут 27 тыс. руб.

Сыну было шесть лет, когда у него выявили рак крови. Два года длилась борьба с болезнью, Ясин стойко перенес химиотерапию. В итоге рак отступил, сын учился в школе, радовался тому, что снова дома. Но в июне болезнь вернулась. Для победы над ней нужна ТКМ. Чтобы выбрать донора, необходимо провести генетическое типирование папе Ясина, его трем сестрам и брату. Но государство расходы на подбор и активацию родственного донора не оплачивает, а нам с мужем такую сумму взять просто негде. Еще Ясину нужен набор реагентов, которых нет в больнице. Лиза Беширова, Чеченская Республика

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Ясину необходима ТКМ от родственного донора. Его подбор и активацию организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Также требуется набор реагентов».

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