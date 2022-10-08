А отпуск по расписанию

После того как цены на авиаперелеты начали возвращаться к домобилизационным уровням (см. “Ъ” от 7 октября), продажи организованных туров тоже стали постепенно восстанавливаться. Туристы начали даже строить планы на Новый год, судя по тому, что бронируются туры на праздничные даты. Среди популярных направлений, как и до спецоперации, Турция, Египет, Мальдивы. Но полностью восстановился спрос пока только на Подмосковье: по словам участников рынка, те москвичи, которые собираются в отпуск, на всякий случай не планируют уезжать далеко от дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Объемы продаж организованных туров на минувшей неделе восстановились до уровня середины сентября после просадки, которая началась 21 сентября. Такие данные приводит Travelata.ru, указывая, что продажи начали восстанавливаться 1–2 октября. Управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович отмечает, что в его компании за эту неделю общее число бронирований увеличилось практически вдвое относительно прошлой недели.

У других участников рынка пока более осторожные оценки. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин говорит только о частичном восстановлении: если в конце сентября бронирования сократились сразу на 50–80%, то сейчас продажи ниже средних показателей сентября на 30%. В числе позитивных стимулов эксперт называет стабилизацию ситуации с авиабилетами: их стоимость на зарубежных направлениях вернулась к привычным для потребителей значениям.

Представитель «Интуриста» Дарья Домостроева отмечает, что в ее компании среднесуточные продажи восстановились на 80–90%. «Ситуация нормализуется благодаря тому, что у туристов исчезли опасения, связанные с закрытием границ»,— отмечает она. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин добавляет, что на пике спада продажи сокращались на 55% от показателей прошлого года, сейчас разрыв сократился до 35%. В Tez Tour отмечают стабильный спрос, но указывают на низкую глубину бронирований.

По подсчетам Travelata.ru, с 6 сентября по 6 октября самым запрашиваемым направлением организованными туристами осталась Турция, на которую пришлось 49% бронирований. Следом идут Россия (27%), Египет (14%) и ОАЭ (5%). По словам Дарьи Домостроевой, в моменте также достаточно активно идут продажи на новогодние праздники: бронируются туры на Мальдивы, в Таиланд, Шри-Ланку, Венесуэлу и по России. В Tez Tour называют наиболее востребованными направлениями Египет, Турцию, ОАЭ, Мальдивы и Таиланд.

Единственным внутренним направлением, продажи на котором полностью восстановились, Сергей Ромашкин называет Подмосковье.

Регион вышел на второе место по темпам бронирования после Краснодарского края, хотя обычно не поднимается выше пятого—шестого. Эту динамику эксперт связывает с кризисным перераспределением спроса: в периоды нестабильности москвичи, на которых приходится значительная доля продаж организованных туров, традиционно предпочитают отдыхать, не уезжая далеко от места постоянного проживания.

С обвалом продаж в конце сентября турбизнес столкнулся из-за тревожных настроений потребителей, сопутствующих решению властей о частичной мобилизации. Сейчас, по словам Дарьи Домостроевой, турбизнес занят оформлением возвратов средств клиентам, которые были мобилизованы или столкнулись с проблемами при выезде за рубеж. Суммарно речь идет менее чем о 5% туров, забронированных на осень, отмечает она. Сумма возврата, по словам эксперта, в каждом случае индивидуальна, так как не все иностранные авиаперевозчики считают решение о мобилизации или отказ в выезде за рубеж поводом вернуть средства за билеты.

В то же время в целом проблема возврата средств, видимо, останется актуальной для турбизнеса: собеседник “Ъ” на туррынке констатирует, что на каждый рейс, вылетающий за границу, по решению пограничной службы сейчас стабильно не попадают 3–4 человека. Сергей Ромашкин сомневается, что общая туристическая активность в ближайшее время сможет полностью восстановиться. Эксперт рассчитывает на стабилизацию ситуации после завершения мобилизационной кампании в крупных городах страны. Похожей позиции придерживается Дмитрий Горин, констатируя, что многие туристы находятся в выжидательной позиции.

Александра Мерцалова