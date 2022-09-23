Армения и Азербайджан перенесли бои в Нью-Йорк

Генеральная ассамблея ООН стала среди прочего местом обсуждения не только российско-украинского, но и армяно-азербайджанского противостояния. На неделю высокого уровня в нью-йоркскую штаб-квартиру ООН прилетели премьер Армении Никол Пашинян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Министр выступит с трибуны Генассамблеи в субботу, а вот речь армянского лидера уже прозвучала и была полна тревоги. В Армении сейчас всерьез опасаются новой эскалации конфликта и в этой связи даже начали проверку готовности бомбоубежищ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: David 'Dee' Delgado, Reuters Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает на 77-й сессии Генассамблеи ООН

Фото: David 'Dee' Delgado, Reuters

В начале недели в Нью-Йорке встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Они провели трехстороннюю встречу с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. А ближе к концу недели пришло время для выступлений с трибуны Генассамблеи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Нью-Йорк не прилетел, и в субботу, как ожидается, с речью выступит господин Байрамов. А вот премьер-министр Армении Никол Пашинян лично посетил штаб-квартиру ООН и в четверг рассказал всему миру о своем видении конфликта, который в сентябре вновь заметно обострился.

Выступление первым дало армянскому премьеру преимущество, которым он поспешил воспользоваться. «Азербайджанские военные с применением тяжелой артиллерии, ракетных установок и боевых беспилотников обстреляли 36 населенных пунктов и общины в глубине суверенной территории Армении, в том числе Горис, Джермук, Варденис, Капан, Гегамасар,— рассказал он свою версию событий 13–14 сентября.— Это был не пограничный конфликт, это было прямое, неоспоримое нападение на суверенитет и территориальную целостность Армении, которое было осуждено и рассмотрено на последних сессиях Совета Безопасности ООН и за его пределами». Напомним, в Баку утверждают, что речь шла о неспровоцированной агрессии со стороны Еревана.

Выступая, господин Пашинян сделал вывод: боевые действия могут возобновиться в любой момент, при этом рассчитывать на чью-то защиту Армении не приходится. «Хочу подчеркнуть, что риск новой агрессии со стороны Азербайджана остается очень высоким, особенно с учетом того, что Азербайджан ежедневно нарушает режим прекращения огня. Еще одной причиной дальнейшей эскалации могла стать неадекватная реакция региональных структур безопасности на сложившуюся ситуацию, вызвавшую серьезные вопросы у армянского общества»,— сказал он, намекая на Организацию договора о коллективной безопасности, которая так и не оказала Еревану ожидаемую военную помощь.

Самым запоминающимся моментом в речи Никола Пашиняна стал тезис о том, что надежды на скорое подписание мирного договора иллюзорны, так как Азербайджан последнее время делает намеки, что ему должен принадлежать не только Карабах, но и Зангезур — то есть Сюникская область Армении.

«Темы мирного договора с Арменией, демаркации границы, открытия региональных коммуникаций Азербайджан использует для своих территориальных претензий к Армении,— заверил Никол Пашинян.— Например, одним из важнейших пунктов мирного договора является двустороннее признание территориальной целостности между Арменией и Азербайджаном. Мы уже заявили, что готовы это сделать, но Азербайджан пока этого не сделал. Наоборот, Азербайджан публично заявляет, что весь юг и восток Армении, даже столица Ереван, являются азербайджанскими землями. Азербайджан оккупировал территории Армении».

Отметим, что официально азербайджанские власти говорили не об аннексии армянских территорий, а о том, что туда рано или поздно должны каким-то образом вернуться азербайджанцы, выселенные с началом конфликта в конце 1980-х. Однако тревогу в Армении также вызывают слова Ильхама Алиева о том, что так называемый Зангезурский коридор, который должен связать Баку с азербайджанским анклавом Нахичеванью, будет проложен во что бы то ни стало — даже если потребуется применить силу.

По словам азербайджанского политолога Ильгара Велизаде, любые заявления Баку о Зангезуре — это лишь «симметричные шаги в ответ на требования армянской стороны по обеспечению особыми правами армян Карабаха», и как только Ереван закроет тему с Карабахом, Баку оставит любые намеки на этот счет.

А другой политолог, Ризван Гусейнов, отметил: для подписания мирного договора армянским властям, возможно, придется переписать основополагающий документ — Декларацию о независимости страны. «В ней есть термины "Нагорный Карабах" и "Западная Армения",— отметил господин Гусейнов.— Возможно, этот вопрос следовало поднимать раньше. Но это показывает, насколько глубоки проблемы — до обсуждения некоторых мы еще даже не успели дойти».

На просьбу выделить в выступлении Никола Пашиняна в Нью-Йорке главный тезис собеседники “Ъ” в Ереване ответили по-разному. «Премьер Армении фактически сказал, что Баку, несмотря на готовность Еревана идти на какие-то болезненные уступки, преследует цель урвать как можно больше методом силового шантажа,— сказал политолог Тигран Григорян.— Никол Пашинян также отметил важность пограничной безопасности, внедрения механизмов контроля, что нельзя назвать новым нарративом. Сформированная комиссия по делимитации и пограничной безопасности начала работу без внедрения этих механизмов, и мы видим плачевный результат».

А директор Центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян выделил утверждение, что, атакуя Армению, Баку наступает на демократию. «Армения строит демократию, она пытается укрепить свои демократические институты, проводит конкурентные выборы. Тезис об исходящей извне угрозе армянской демократии был очень важным, что было озвучено с трибуны ООН»,— считает он.

Возможно, именно этой логики придерживалось посольство США в Ереване, которое вечером в четверг призвало «вернуть войска на исходные позиции» и «положить конец военным действиям». Это заявление прозвучало в комментарии Общественному телевидению Армении. Ранее посольство дало понять, что не исключает возможности эскалации: его сотрудникам было запрещено посещать окрестности города Иджеван, восточное и южное побережье Севана, всю Сюникскую область и село Ерасх на границе с Нахичеванью. Отметим, что именно американские посольства в Ереване и Баку в сентябре 2020 года предсказали приближение войны, распространив аналогичные предписания.

Тем временем по всей Армении (в том числе и в Ереване) по приказу МЧС начались проверки многоквартирных зданий, частных домов и подвалов. Ведомство также сообщило о благоустройстве бомбоубежищ по всей стране. Особое внимание уделяется регионам, граничащим с Азербайджаном.

Кирилл Кривошеев; Аршалуйс Мгдесян, Ереван