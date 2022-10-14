Безопаснее оказалось без стартапов

В 2022 году объем сделок со стартапами в сегменте кибербезопасности значительно снизился: с января по сентябрь не было совершено ни одной покупки. Год назад в тот же период состоялись сделки на $400 млн. В отрасли признают сложности с привлечением инвестиций, ссылаясь на «высокий порог входа» — до 80% рынка занимают крупные участники. При этом в секторе высоки санкционные риски, отмечают юристы, ограничения, а также объявленная в стране мобилизация подталкивают молодые команды открывать бизнес за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными сервиса Venture Guide, запущенного при поддержке Агентства инноваций Москвы. Из него следует, что в этом году объем сделок по «выходу» (привлечение финансирования в проект, в ходе которого акционеры продают свои доли инвестору) стартапов в области кибербезопасности снизился до нуля, в то время как в 2021 году составлял в целом $400 млн. Общий объем инвестиций в такие проекты, включая венчурные сделки, почти не изменился, составив $252 млн (годом ранее показатель был на уровне $250 млн).

В фонде «Сколково» рассказали, что по статистике их кластера сейчас процент стартапов в информбезопасности по отношению к количеству IT-стартапов в целом действительно невелик — около 8%. «Это обусловлено специфичными отраслевыми барьерами: дефицитом инвестиционного капитала в индустрии, низкой степенью вовлеченности стратегических инвесторов, высоким порогом входа в индустрию, а также конкуренцией с крупными игроками, которые занимают около 80% рынка»,— объясняет руководитель перспективных проектов по кибербезопасности фонда Оксана Ульянинкова. Однако, утверждает она, новые команды появляются.

Рынок кибербезопасности России в целом эксперты оценивают как растущий. По прогнозу Центра стратегических разработок, к 2026 году он может увеличиться с 186 млрд до 469 млрд руб. В числе основных стимулов аналитики выделяют рост кибератак на фоне военных действий на Украине и уход с рынка почти всех зарубежных вендоров (ESET, Avast, Fortinet и др.).

Но, несмотря на благоприятные прогнозы, для молодых команд эта ниша в IT пока малопривлекательна, говорят участники рынка. «Во-первых, каждый продукт обязательно должен получить сертификацию по требованиям безопасности, а это непростой и длительный путь, который затруднительно пройти без опыта»,— отмечает заместитель гендиректора «Газинформсервиса» Николай Нашивочников. Вторая сложность, по его словам,— недоверие к «молодым» продуктам со стороны конечных потребителей, которые «предпочитают работать с проверенными решениями». Как следствие, первые продажи разработок могут стартовать спустя полтора года и даже более, в отличие от решений из других IT-сфер, поясняет эксперт. По его мнению, быстрое продвижение продукта или услуги по кибербезопасности сейчас возможно только со зрелым партнером.

Сейчас на рынке появились компании, сфокусированные на ИБ-стартапах и готовые выступать в качестве стратегического инвестора, утверждает директор по стратегическому и инвестиционному развитию «РТК-Солар» Ярослав Галайко. «До этого кибербезопасность конкурировала за инвестиции с IT, финтехом и прочими технологическими сегментами»,— говорит он.

В этом году в целом направление IT-стартапов, несмотря на общий курс на импортозамещение и уход западных игроков, развивается медленно. С января по август российские инвестфонды заключили всего 31 сделку с IT-стартапами против 121 — за аналогичный период прошлого года, а часть фондов опустила нижний порог инвестиций (см. “Ъ” от 19 сентября).

Юристы считают, что еще одной причиной снижения активности стартапов стали санкционный и человеческий факторы. «IT-сектор в целом, включая сферу кибербезопасности, находится на санкционном радаре — любая компания, работающая в сегменте, может попасть под западные ограничения»,— отмечает специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. По ее мнению, решением может стать создание компании «в нейтральной, не связанной с РФ, юрисдикции». Этому, полагает эксперт, будет способствовать и объявленная в России частичная мобилизация, из-за которой заметная часть молодых специалистов уже уехала за рубеж.

Татьяна Исакова