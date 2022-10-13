6,7 процента составила средняя максимальная ставка по рублевым депозитам граждан на срок до года в десяти крупнейших банках в первой декаде октября 2022 года, сообщил ЦБ. Показатель подрос впервые с конца августа — на13 базисных пунктов за декаду. Вверх краткосрочную ставку толкают отток наличных из банковской системы (800 млрд руб. с 21 сентября) и рост доходности ОФЗ, также спровоцированный мобилизацией, отмечают аналитики Telegram-канала MMI. В первом квартале 2022 года население так же выходило из банковских вкладов в наличные рубли и валюту, а во втором — старалось вернуться к традиционному сбережению. В третьем квартале норма сбережения, вероятнее всего, снова упадет.