В долг всеобщего счастья не отпускают

Объем мирового госдолга по итогам 2022 года вырастет до 91% мирового ВВП, что на 7,5 процентного пункта превышает допандемийный уровень, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). По расчетам фонда, общий объем госдолга развитых стран по итогам года снизится до 112,4% их ВВП (против 117,9% в прошлом году, 123,2% в 2020-м и 103,9% в 2019 году), в ближайшие годы он вернется к росту, но более низкими темпами, чем во время пандемии. Размер суммарного дефицита бюджета при этом, как ожидается, сократится до 3,6% с 7,2% (в 2020-м — 10,4%, в 2019-м — 2,9%). В США долговая нагрузка в этом году сократится с 128,1% до 122,1% ВВП (к 2027 году, наоборот, ожидается рост до 134,9%), в зоне евро — с 93% до 91,3% ВВП с дальнейшим сокращением до 87,8% к 2027 году, в том числе в Германии показатель снизится с 71,1% до 59,7%.

В развивающихся странах средний уровень долговой нагрузки в этом году вырастет до 65,1% (64,4% в прошлом, в 2019-м — 54,5%, в 2020-м — 64,7% ВВП), а к 2027 году показатель может вырасти до 78,5%. Дефицит бюджета в среднем в развивающихся странах вырастет в этом году до 6,2% (с 5,3% в прошлом). В Китае на фоне сохранения ковидных ограничений и замедления роста нагрузка в этом году увеличится до 76,9% (с 71,5% годом ранее), через пять лет фонд ждет ее роста до 102,8%. В России же уровень госдолга будет еще ниже, чем в прошлом году (16,2% ВВП против 17%), при этом ожидается дефицит бюджета в размере 2,3% ВВП против профицита на 0,8% годом ранее.

Основным препятствием для сокращения долгов стал растущий уровень цен — только индекс цен на продовольствие ООН с 2019 года вырос на 45% (в этом году мировая инфляция, по прогнозу фонда, достигнет 8,8%), что потребовало выделения новых субсидий, снижения налогов и других мер поддержки домохозяйств. В большинстве стран объем такой поддержки превышает 0,5% ВВП. В то же время правительства ограничены в возможностях по ее наращиванию из-за удорожания займов и рисков разгона инфляции (что потребует также более значительного ужесточения политики от монетарных регуляторов — подобное расхождение крайне негативно оценивается рынками, как в случае с новым фискальным планом, обнародованным в Великобритании), поэтому страны будут вынуждены сокращать размер бюджетного дефицита, полагают в МВФ.

Татьяна Едовина