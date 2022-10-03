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Коммерсантъ FM
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Врачи держат оборону

Медработники разошлись в оценках мобилизации коллег

Частичную мобилизацию медицинских работников поддерживают большинство специалистов сферы здравоохранения — но при условии, что в первую очередь призывать будут медиков с соответствующим опытом работы. Это показал опрос команды приложения «Справочник врача», в котором участвовали более 3 тыс. медработников — как гражданских больниц, так и учреждений Минобороны. При этом 70% обычных и 43,5% военных медиков полагают, что частичная мобилизация врачей навредит здравоохранению, так как «значимо усугубит проблему дефицита кадров». Опрос показал, что опыт участия в боевых действиях есть только у 1% гражданских врачей в России.

Большинство российских гражданских и военных медиков склонны поддерживать частичную мобилизацию медперсонала с рядом оговорок

Большинство российских гражданских и военных медиков склонны поддерживать частичную мобилизацию медперсонала с рядом оговорок

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Большинство российских гражданских и военных медиков склонны поддерживать частичную мобилизацию медперсонала с рядом оговорок

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мобильное приложение «Справочник врача» — популярный сервис для медиков, который оптимизирует работу специалистов и помогает им принимать клинические решения. Он объединяет более 915 тыс. пользователей; создатели приложения регулярно проводят среди них различные опросы на профессиональные темы. В этот раз они спросили про отношение к участию в частичной мобилизации, которую ранее объявил президент Владимир Путин. В опросе приняли участие 3318 человек, из которых 83% — врачи, а 17% — средний медицинский персонал. Большая часть респондентов работает в гражданской медицине; в воинских частях, военных госпиталях, военкоматах трудятся только 3,4% опрошенных медиков.

Согласно результатам исследования, среди гражданских специалистов полностью годными для частичной мобилизации считают себя 18,1% медиков. Еще 16,5% признались, что ограниченно годны, 6,6% уверены, что они не проходят по здоровью, а 9,2% — по возрасту. Около 19% полагают, что не подпадают под призыв ввиду своей специальности. Впрочем, большинство (31%) ответили, что не знают, подпадают ли под частичную мобилизацию, поскольку не понимают ее критериев.

Среди военных медиков полностью годными себя назвали 44,4%. Ограниченно годны 5,2%, не проходят по здоровью — 4,3%, а по возрасту — 12,2%. Не подпадают под мобилизацию ввиду своей специальности 21,7% и не знают, подпадают ли,— 12,2%.

На главный вопрос — о поддержке частичной мобилизации медработников — однозначно положительно ответили 14,7% опрошенных гражданских медиков. Еще 52,3% в целом поддерживают призыв, но полагают, что мобилизовать надо исключительно тех, кто имеет военную специальность и соответствующий опыт. При этом опыт участия в боевых действиях есть только у 1% опрошенных гражданских медиков; еще 9% сообщили, что служили в армии. Совсем не поддерживают мобилизацию 24,9% респондентов.

Военные врачи и средний медперсонал в большей степени безусловно поддерживают мобилизацию (33%) и по сравнению с гражданскими реже отвечают, что мобилизовать надо только тех, кто имеет военную специальность и соответствующий опыт (48%). Боевой опыт есть у 20% всех опрошенных работников госпиталей и воинских частей. 34,8% служили в армии, 45,2% не имеют никакого боевого опыта.

Отвечая на вопрос о причинах поддержки мобилизации, гражданские медики чаще всего указывали, что военным врачам требуется помощь коллег (так считают 39,9%). Второй по популярности вариант — «считаю, что это гражданский долг» (23,1%). Еще 19,4% медработников поддерживают мобилизацию, потому что считают ее необходимостью для сохранения суверенитета России. Отметим, что среди военных медиков так думает почти половина (48,4%). Примерно одинаковое количество опрошенных работников гражданских больниц и госпиталей (4% и 5% соответственно) считает мобилизацию возможностью получить новый опыт, заработать и получить льготы, попробовать себя в роли военного врача, помочь военнослужащим. Среди опрошенных гражданских специалистов восемь человек — врачи и один представитель среднего медперсонала (0,4%) — заявили, что в любом случае планировали отправиться на службу на освобожденные территории. Еще четыре врача (0,2%) рассматривают участие в специальной военной операции (СВО) как возможность сменить место работы.

Опрошенные противники мобилизации полагают, что гарантии, которые сейчас дает государство призванным, не будут исполнены (21,6% и 30%). Также им кажется, что у гражданского врача не хватит навыков для работы в условиях боевых действий (15%, вопрос задавали только гражданским). Наконец, они опасаются, что в случае призыва медиков некому будет лечить население (7,9% и 15,4%). Добровольцев (49,2% опрошенных гражданских и 46,1% военных медиков считают, что на фронт следовало бы отправлять только тех, кто изъявил такое желание) могли бы дополнительно мотивировать достойная оплата службы, льготы по возвращении (так считают 43% гражданских и 49,6% военных специалистов), страховые гарантии на случай вреда здоровью или смерти (28% и 22,6%), полное списание или освобождение от кредитных долгов, включая ипотеку и потребительские кредиты (26% и 26,9%), гарантии внеочередного поступления детей в вузы на бюджетные места (3% и 0,9%).

Военные медики в большей степени уверены, что их гражданские коллеги обладают достаточными компетенциями для работы в военно-полевых условиях: 8% согласны с этим полностью, а 60% полагают, что гражданские будут готовы после курса молодого бойца и короткой специализированной медицинской подготовки. Среди медработников обычных больниц только 4% считают, что гражданские врачи могут работать в условиях боевых действий, 29% полагают, что им помогут подготовиться курс молодого бойца и недолгое дополнительное медицинское обучение.

70% гражданских и 43,5% военных медиков полагают, что частичная мобилизация навредит гражданскому здравоохранению, так как «значимо усугубит проблему дефицита кадров». 11% и 13% считают, что ситуация негативно отразится на финансировании здравоохранения. Однако 8% опрошенных среди гражданских и 23,5% среди военных считают, что квалификация врачей после такого опыта только улучшится, а 11% и 20% — что мобилизация скажется незначительно из-за уже существующих проблем в здравоохранении.

Также у медиков спросили, как в их коллективах относятся к решению о частичной мобилизации. Оказалось, что только у 7,4% гражданских коллеги поддерживают призыв и готовы ехать, а у 1,7% — «многие» уже в зоне СВО. Среди военных ожидаемо процент таких ответов выше — 19,1% знакомы с людьми, которые готовы ехать, 21,8% знают тех, кто уже в Донбассе. Еще 10,8% гражданских и 12,2% военных медиков известно, что коллеги положительно относятся к мобилизации, но сами участвовать в СВО не готовы. Примерно одинаковый процент опрошенных в обеих группах (25,2% и 23,5%) полагает, что их коллеги не определились. Остальные гражданские — 54,9% — признались, что в коллективе к необходимости мобилизации относятся отрицательно, так как боятся за свою жизнь и здоровье (36,7%) или считают это решение в принципе ошибочным (18,2%). Только 23,4% военных медиков известно об отрицательном отношении других медработников к мобилизации.

Осуждать тех коллег, которые уклоняются или планируют уклониться от мобилизации, 63% гражданских и 60% военных медиков не будут, так как полагают, что это «не их дело». 14% гражданских и только 3,5% военных относятся к уклонистам положительно, а 23% и 36,5% — отрицательно.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов разъяснил, что к участию в СВО пока планируется привлечь 300 медработников. Его заместитель Бадма Башанкаев заявлял, что всего может потребоваться не более 3 тыс. медиков. По словам господина Хубезова, приоритет при призыве имеют мужчины-фельдшеры, врачи анестезиологи-реаниматологи, травматологи, ортопеды с опытом работы в зоне боевых действий или в системе медицины катастроф. Вместе с тем он признал, что на горячую линию Госдумы поступают десятки сообщений о «перегибах на местах». После разбора ситуации с участием юристов многие случаи мобилизации медиков признаются необоснованными, сообщил Бадма Башанкаев. В частности, после общественного резонанса ошибочным признали призыв 59-летнего хирурга из Асбеста Виктора Дьячка, который, по слова его дочери, страдает хроническим заболеванием почек, ранее имел онкозаболевание и не видит на один глаз.

Президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин обращает внимание на другую «неприятную» проблему: случаи призыва медработников в качестве рядовых военнослужащих. «Так не должно быть вообще, это расточительство людских резервов»,— комментирует господин Гальперин. О необходимости «грамотного применения врачебных ресурсов» говорит и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный соглашается, что мобилизация вызвала «неоднозначные реакции» в том числе медицинского сообщества. Призывают, по его словам, «пока не массово» по отдельным специальностям: анестезиологов-реаниматологов, судмедэкспертов, операционных сестер, фельдшеров. Он полагает, что бригады для работы в зоне боевых действий прежде всего должны быть сформированы из работников армейской медицины. Гражданские же медики смогут заменить их в госпиталях и тыловых базах. «Что касается дефицита этих специальностей на "гражданке" — да, он существует. Особенно не хватает реаниматологов-анестезиологов. Конечно, где-то придется в более интенсивном режиме работать их оставшимися коллегам»,— заключает господин Куринный.

Наталья Костарнова

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