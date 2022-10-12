Тонкая морская линия

Израиль и Ливан, находящиеся в состоянии войны с 1948 года, пришли к компромиссу по одной из главных проблем в двусторонних отношениях — о разделе газовых месторождений. Израильские министры в среду одобрили соглашение о демаркации морской границы с Ливаном, подготовленное при посредничестве США. Ранее в Бейруте также дали согласие на заключение сделки с Израилем. Президент США Джо Байден уже поздравил ливанцев и израильтян с «исторической сделкой», хотя формальные процедуры еще не завершены и представители обеих сторон опасаются неожиданностей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohammed Zaatari / AP Фото: Mohammed Zaatari / AP

В среду правительство Израиля подавляющим большинством голосов одобрило принципы соглашения о демаркации морской границы с Ливаном. Министр внутренних дел Айелет Шакед выступила против этого предложения, а министр связи Йоаз Хендель воздержался при голосовании. «Проект соглашения полностью соответствует представленным Израилем принципам в области безопасности и экономики»,— еще накануне заявил премьер-министр Яир Лапид. По его словам, помимо поступления миллиардов долларов в экономику страны, документ также «обеспечит стабильность на северной границе» Израиля с Ливаном. Глава Совета по национальной безопасности Израиля Эяль Хулата также заявил, что все требования Израиля выполнены.

В течение двух недель документ должен быть рассмотрен Кнессетом и после этого окончательно утвержден правительством Израиля. Предполагается, что это формальность, так как голосование в парламенте признано необязательной процедурой по этому вопросу.

Однако вопрос — можно ли считать легитимной сделку, согласованную накануне парламентских выборов (они должны состояться в Израиле 1 ноября). После них политический расклад в стране может полностью измениться.

В частности, бывший премьер-министр и глава партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху уже заявил, что если он вернется к власти в результате предстоящих выборов, то не будет соблюдать соглашение, которое назвал капитуляцией перед «Хезболлой».

В Ливане консенсус вокруг сделки пока выглядит более прочным, хотя и там предстоит смена власти. 31 октября истекают полномочия президента Мишеля Ауна. При этом уже несколько месяцев в стране нет утвержденного кабинета министров. Впрочем, пока действующие власти согласны на подписание сделки с Израилем.

В среду президент Аун назвал соглашение о демаркации морской границы «подарком ливанскому народу», который вытащит страну из экономической пропасти.

Не возражают и остальные ключевые фигуры в Ливане — премьер-министр Наджиб Микати и спикер парламента Набих Берри. Но самое важное, что возражений не прозвучало и со стороны шиитского движения «Хезболла» — одного из главных региональных противников Израиля и самого влиятельного игрока на ливанской политической сцене. Его генсек Хасан Насралла заявил во вторник вечером: «Сегодня вечером мы не будем угрожать. Сегодня будут только радость и аплодисменты». Он отверг появившиеся в некоторых СМИ утверждения, что «Хезболла» намерена саботировать сделку. И при этом подчеркнул, что пока радоваться рано: «Только после подписания соглашения мы сможем сказать, что у нас есть сделка».

Напомним, что Ливан и Израиль с 1948 года находятся в состоянии войны и между ними не согласована не только морская, но и сухопутная граница, где также есть спорные участки. Попытки обсудить приграничный вопрос предпринимались еще в середине 1990-х годов, но успехом не увенчались. И только осенью 2020 года стороны согласились вернуться к теме границ, правда только морских. Эта тема оказалась проще, так как обе стороны сделали акцент на экономике, а не политике. Главный результат сделки — раздел газовых месторождений. При этом для того, чтобы прийти к компромиссу, понадобилось более десяти лет.

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Первые газовые месторождения, примыкающие к спорной зоне площадью около 860 кв. км или находящиеся в ней, были обнаружены в 2010 году Израилем. Позднее в Ливане также были выявлены перспективные объекты, но потенциал их до конца неизвестен. В частности, в спорном районе находится южная часть «блока 9» (месторождение Кана), контракт на бурение которого получил консорциум в составе французской Total, итальянской Eni и российского НОВАТЭКа (сейчас последние вышли из соглашения). Бурение на «блоке 9» было отложено из-за пандемии коронавируса, взрыва в порту Бейрута в 2020 году, через который обеспечивалась логистика, а также в целом экономической ситуации в мире. Да и решение политических вопросов было нелишним. В то же время ввиду экономического кризиса в Ливане разработка месторождений стала для Бейрута фактически последней надеждой на лучшее будущее. Во вторник ливанский премьер Микати попросил TotalEnergies «немедленно приступить к геологоразведке в ливанских территориальных водах». То есть он дал понять, что сделка с Израилем уже в кармане.

Хотя предстоит еще немало формальностей и обе стороны опасаются неожиданных препятствий, президент США Джо Байден уже поздравил президента Ливана и премьер-министра Израиля с достижением «исторического соглашения».

Из-за отсутствия мирного договора между Израилем и Ливаном соглашение будет подписано отдельно каждой стороной с США. Это было принципиальным условием Бейрута, как и исключение любых упоминаний о необходимости демаркации сухопутной границы. В среду текст документа оказался в распоряжении ливанских и израильских СМИ. Согласно утечкам, Ливан отказывается от претензий на месторождение Кариш, разработку которого начали израильтяне. Еще в июне туда прибыла буровая платформа британско-греческой компании Energean. И как раз на прошлой неделе она объявила о начале подачи газа с месторождения на платформу. Все это крайне не нравилось ливанцам. Дело в том, что еще в 2021 году, в разгар переговоров, они решили изменить свои требования и расширить спорный участок до 1430 кв. км (с так называемой линии 23 до линии 29), таким образом претендуя на часть месторождения Кариш. Теперь этот вопрос урегулирован.

Новая морская граница на протяжении первых пяти километров от берега пройдет по так называемой линии буев, установленной Израилем в одностороннем порядке в 2000 году, а затем перейдет в «линию 23».

На израильской стороне остается все месторождение Кариш и около 17% месторождения Кана. Разведка и разработка последнего будут переданы международной компании. Израиль получит компенсацию.

В то же время с обеих сторон звучат опасения насчет того, насколько надежной окажется сделка. Ливанцы опасаются прихода к власти в Израиле господина Нетаньяху, некоторые израильские политики и эксперты сомневаются в надежности «Хезболлы». Они отмечают, что многое зависит от того, будет ли найден газ на месторождении Кана и в каких количествах, а также не сочтут ли в итоге ливанцы себя обманутыми. Есть также опасения насчет устойчивости ливанской политической и экономической системы. Кроме того, подчеркивается, что будущее соглашение не снимает угрозу войны между Израилем и «Хезболлой». В то же время сторонники сделки считают, что это первый шаг к миру с Ливаном. Питают надежды и те ливанцы, которые много лет выступали против «Хезболлы». «Риторика "Израиля не существует, это оккупированная земля и так далее" станет неактуальной в новой реальности. "Хезболла" не может сказать, что никогда не будет вести переговоры с врагом/оккупантом, потому что они только что это сделали»,— написала в Twitter ливанский эксперт Ханин Гаддар.

Марианна Беленькая