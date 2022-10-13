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Коммерсантъ FM
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Филиалы раздора

Максим Буйлов о том, как запустить в РФ иностранные банки

Казалось бы, принципиально решенный вопрос по допуску на российский рынок филиалов иностранных банков неожиданно дал обратный ход. На заседании рабочей группы в Госдуме 12 октября зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что открытие филиалов иностранных банков на территории России при отсутствии доступа к информации головной организации и возможности воздействовать на нее мерами регулирования «создает риски финансовой стабильности».

Максим Буйлов

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В условиях всевозможных санкций со стороны недружественных стран на Западе и Востоке открытие таких филиалов должно было снять часть ограничений. Так, эти организации позволяют открывать счета напрямую в иностранном банке как гражданам, так и компаниям. Следовательно, физлица смогут выпускать карты как локальных, так и международных платежных систем, а также переводить средства на счета иностранных банков. Компаниям будут не страшны блокировки корсчетов российских банков и ограничения SWIFT-переводов.

И на этой неделе глава финансового комитета Думы Анатолий Аксаков сообщил, что в ближайшее время на рассмотрение будет внесен соответствующий проект закона. В сентябре глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что есть интерес к такой форме работы со стороны регулятора. Еще раньше СМИ сообщили, что эта идея вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка, совместная презентация ЦБ и Минфина была представлена в правительство.

Безусловно, это противоречит прежней позиции мегарегулятора, который много лет последовательно выступал против появления филиалов, защищая российские банки от мировых гигантов с огромными ресурсами. К тому же в схеме есть свои риски. Для банка, открывающего в РФ филиал, они заключаются во вторичных санкциях. Для российского банковского рынка существенно возрастет конкуренция, особенно в части проведения трансграничных платежей. Кроме того, филиалы не должны вести отдельный баланс и отчитываться перед ЦБ.

Фактически регулятора раздирают противоречивые чувства: с одной стороны, надо бы пустить сюда зарубежные банки по облегченной схеме, чтобы им захотелось прийти, с другой стороны, надо сделать так, чтобы при этом строго за ними приглядывать.

Поэтому предположение господина Заботкина о том, что неплохо бы Банку России стать регулятором для тех банков, которые надумают открыть у нас филиалы, выглядит очень изящным. Либо банки сами откажутся и де-юре, объявив такую возможность, ЦБ останется при своих, либо филиалы откроют не просто дружественные банки, а де-факто поднадзорные. Чтобы случилось последнее, даже трудно представить, какими финансовыми вливаниями или налоговыми послаблениями должны обеспечить эти филиалы российские власти.

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