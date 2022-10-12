Татарстан берет выше низшего

Правительство России не поддержало законопроект Госсовета Татарстана об очередном ужесточении антинаркотического законодательства. Впрочем, это не помешало авторам внести документ в Госдуму. Депутаты предлагают запретить судам назначать наказание «ниже низшего» за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. По мнению юристов, инициатива никак не поможет борьбе с наркобизнесом. Вместо этого она «приведет к дискриминации и чрезмерной жестокости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Айрат Фаррахов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Айрат Фаррахов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госсовет Татарстана совместно с депутатом Госдумы от республики Айратом Фарраховым внес в нижнюю палату парламента поправки в Уголовный кодекс РФ. Депутаты предлагают включить ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) в список статей, по которым невозможно назначить наказание ниже низшего предела в связи со смягчающими обстоятельствами.

В пояснительной записке депутаты ссылаются на «анализ оперативной обстановки за последние два года». Так, в исправительных учреждениях Татарстана 29% осужденных (2148 из 10770 человек) отбывают наказание за совершение различных наркопреступлений (в 2021 году их было 23%, 2201 из 9800 человек). Кроме того, за последние два года выросло число смертельных отравлений в результате потребления наркотиков (2019 год — 69 случаев; 2020 год — 115; 2021 год — 181). Авторы недовольны, что на таком фоне «отмечается тенденция уменьшения доли наказаний в виде реального срока лишения свободы за счет увеличения доли назначения условного осуждения, исправительных (обязательных) работ и штрафов».

Ранее зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров («Единая Россия») объяснял: «В ряде случаев виновными лицами по данным статьям являются беременные женщины, многодетные матери, инвалиды, несовершеннолетние». Суды нередко назначают им наказания «ниже низшего предела», вообще не связанные с лишением свободы, «поэтому и родилась подобная инициатива». Господин Чубаров добавил, что изначально планировалось ужесточить наказание: «Но мы внимательно посмотрели на законодательство и пришли к выводу, что ужесточать в принципе почти нечего — там ответственность вплоть до пожизненного заключения».

Изучив приложенный к законопроекту пакет документов, “Ъ” обнаружил отрицательный отзыв правительства РФ. Там говорится, что наказание «ниже низшего предела» назначается в исключительных случаях — «с целью реализации принципов справедливости и гуманизма». Эксперты напомнили, что запрет на смягчение наказания касается «наиболее опасных преступлений, связанных с терроризмом или организованной преступностью». Поэтому «необоснованное расширение применения мер уголовной репрессии приведет к нарушению баланса общих принципов назначения наказания».

Юрист Фонда имени Андрея Рылькова (помогает людям с наркозависимостью, внесен в реестр иностранных агентов) Владимир Цвингли сомневается, что инициатива Госсовета Татарстана приведет к «чему-то положительному». Она точно не поможет борьбе с профессиональными наркоторговцами, уверен эксперт. Он указывает, что ч. 1, а также ч. 3 и ч. 4 ст. 228.1 чаще всего применяются в случаях «бытового распространения», когда человек, употребляющий наркотики, передает их другому наркопотребителю, обычно знакомому. «Это не профессиональный масштабный наркотрафик, а просто общение людей, которые употребляют наркотики,— говорит господин Цвингли.— Я предполагаю, что суды учитывают это обстоятельство, когда назначают наказание ниже нижнего. Чтобы таких людей не отправлять в тюрьму на десять и более лет».

Юридический консультант Арсений Левинсон отмечает, что подавляющее большинство осужденных «не организаторы наркобизнеса, а рядовые закладчики», которые впервые привлекаются к ответственности. «Законопроект приведет к дискриминации и чрезмерной жестокости к людям, которые зачастую сами являются жертвами наркобизнеса,— говорит он.— Они по глупости попали в наркобизнес, неделю там работают, а потом садятся на десять лет. Это никак не поможет закрыть магазины в даркнете». По его мнению, реальные сроки для впервые осужденных «лишь укрепляют криминальную культуру», ведь после нескольких лет в колонии человеку будет очень сложно интегрироваться в общество.

Также господин Левинсон ссылается на статистику судебного департамента. До 2012 года в среднем за сбыт давали не более восьми лет. Но затем ввели дифференциацию уголовной ответственности, поэтому в последние годы по тем же статьям в среднем назначают более десяти лет. Параллельно «в разы увеличилось» число осужденных на длительные сроки (свыше десяти лет) за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Законопроект Госсовета Татарстана юрист называет не только «вредным и бесчеловечным», но и популистским, ведь его решили внести при наличии отрицательного отзыва правительства.

Зампред комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров заявил “Ъ”, что в парламенте республики «ждут, как будет рассматривать Госдума». Позиция Госсовета не изменилась, несмотря на отрицательный отзыв правительства. «Они считают, что нельзя приравнивать эту статью к тем статьям, по которым нельзя назначать ниже низшего предела,— терроризм и все такое прочее. Никаких грубых нарушений в законопроекте нет»,— подчеркнул господин Чубаров. Он считает, что судьба инициативы «будет ясна», когда законопроект рассмотрит совет законодателей Госдумы.

Анна Васильева; Кирилл Антонов, Казань