«Соллерс» разъезжается с Mazda

«Соллерс Авто» обсуждает покупку доли Mazda в паритетном совместном предприятии по выпуску автомобилей на Дальнем Востоке и готовит новый проект под эту площадку. Переоборудовать имеющиеся линии крупноузловой сборки, по словам аналитиков, можно достаточно быстро. Однако производство двигателей, ориентированное в прошлом только на экспорт, сохранить во Владивостоке в таком случае не удастся: оборудование переедет на площадки «Соллерса» в европейской части РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборка автомобилей Mazda на заводе во Владивостоке

Фото: Геннадий Шишкин, Коммерсантъ Сборка автомобилей Mazda на заводе во Владивостоке

Фото: Геннадий Шишкин, Коммерсантъ

«Соллерс Авто» ведет переговоры с Mazda о прекращении выпуска автомобилей во Владивостоке и выкупа доли Mazda в совместном предприятии «Мазда Соллерс», сообщили в компании. Завод во Владивостоке проработал дольше, чем большинство производств иностранных автоконцернов РФ, и был приостановлен только 30 апреля — из-за дефицита компонентов на фоне разрыва логистических цепочек. «Соллерс» сообщал, что поставки комплектующих на завод приостановлены. Ранее о переговорах Mazda по закрытию сборки в РФ писал Nikkei, ссылаясь на проблемы с логистикой на фоне военных действий на Украине, которые делают сложным возобновление выпуска. По этой причине о закрытии собственного завода в Петербурге 23 сентября сообщил другой японский автоконцерн — Toyota.

Паритетное СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» выпускало автомобили в режиме крупноузловой сборки (SKD) с 2012 года. На начало 2022 года выпускались три модели: Mazda6, Mazda CX-5 и Mazda CX-9. Проектная мощность завода «Мазда Соллерс» составляет 100 тыс. автомобилей в год. В 2021 году на предприятии выпущено 28 тыс. машин, план на 2022 год составлял 30 тыс. штук. Продажи автомобилей марки за прошлый год выросли на 11%, до 29,2 тыс. машин (доля рынка — 2,4%), в январе—августе этого года упали на 60%, до 7,7 тыс. штук, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. Кроссовер CX-5 входил в топ-20 продаж российского рынка в последние годы. В 2021 году «Ведомости» приводили данные Минпромторга, согласно которым локализация Mazda в РФ оценивалась в 20 баллов. Напомним, что сварка и окраска дают 900 баллов и на таких минимальных условиях подписывались специнвестконтракты (СПИК, дают налоговые льготы в обмен на инвестиции, а также доступ к компенсациям утильсбора) в 2019 году. Однако «Мазда Соллерс» подписала СПИК первой в автопроме, что обеспечило более индивидуальные условия.

Совместное предприятие занималось именно производством. Официальный дистрибутор марки в РФ — «Мазда Мотор Рус». Как писал Nikkei, решение о прекращении продаж на российском рынке и сервиса пока не принято.

В отчетности «Соллерс Авто» за первое полугодие сообщалось, что менеджмент компании ведет переговоры с Mazda и другими партнерами по вопросам взаимодействия в рамках совместных предприятий, а также «прорабатывает альтернативные бизнес-проекты по использованию этих мощностей».

Сейчас, как говорят в «Соллерс Авто», концерн уже разработал план перезапуска завода под производство автомобилей других брендов и «финализирует переговоры по этому вопросу».

Отраслевые СМИ летом сообщали о визитах делегаций из Китая на площадку.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что начать крупноузловую сборку других автомобилей на имеющемся конвейере можно в максимально сжатые сроки по сравнению с линиями сварки и окраски. «В целом логистика в европейскую Россию все-таки остается сложной»,— говорит он.

Помимо выпуска автомобилей «Мазда Соллерс» с 2019 года производила двигатели для автомобилей Mazda на площадке мощностью 50 тыс. штук в год. Автомобили для российского рынка ими не комплектовались — продукция поставлялась исключительно на экспорт. Этот проект также входил в СПИК.

Как уточнили “Ъ” в «Соллерс», компания не планирует расторгать СПИК, а будет вносить изменения. В «Соллерс Авто» уточнили, что продолжать выпуск двигателей во Владивостоке не будут: «Оборудование завода двигателей будет релоцироваться на наши предприятия в европейской части РФ».

В 2021 году концерн приобрел у Ford завод двигателей в Елабуге. Площадка, где до 2019 года выпускались моторы для легковых машин, перешла к производству дизельных двигателей для легкового коммерческого Ford Transit. Сейчас Transit не выпускается, а СП «Соллерс Форд» приостановило работу. На его мощностях «Соллерс» локализует LCV под собственным брендом (см. “Ъ” от 7 сентября).

Ольга Никитина