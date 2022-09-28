В квартиры добавят Lime

На фоне приостановки работы в России Zara Home, H&M Home и IKEA интерес к сегменту товаров для дома возник у российских одежных сетей. Выходить на этот рынок планируют Lime и «Стокманн», а первые точки могут появиться в 2023 году. Эксперты отмечают, что конкуренция в сегменте товаров для дома остается высокой, а у новых игроков могут возникнуть проблемы с логистикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Владелец сети магазинов одежды Lime Дмитрий Хохлов в конце июля подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Lime Home, обнаружил “Ъ”. В перечень указанных в документе товаров включены осветительные приборы, товары для декора, посуда и кухонные принадлежности, предметы для хранения, текстильные изделия и пр. О планах Lime выйти в сегмент товаров для дома сообщили и два источника “Ъ” на рынке торговой недвижимости. В Lime комментарий не предоставили.

Lime — российский бренд женской одежды и аксессуаров, созданный в 2008 году. В России работает более 90 магазинов, также есть точки в Армении, Белоруссии и Казахстане. В 2021 году выручка управляющего сетью ООО «Стиль Трейд» выросла на 51%, до 6,79 млрд руб., чистая прибыть увеличилась почти в два раза — до 553,34 млн руб.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько отмечает, что запуск новых магазинов с товарами для дома может быть перспективным с учетом ухода из России H&M Home и закрытием Zara Home. Кроме того, торговые операции в стране приостановила шведская IKEA. Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева добавляет, что Lime в целом может стать одним из основных претендентов на замену уходящим международным сетям. А расширение форматов должно способствовать привлечению дополнительной аудитории, указывает она. Помимо сегмента товаров для дома Lime планирует запуск мужских и женских линеек одежды. Дмитрий Хохлов также подал в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков Lime Kids и Lime Man. По словам госпожи Малахатько, у Lime есть запрос на примерно 2 тыс. кв. м новых площадей, в том числе на месте магазинов Zara и H&M в торговых центрах.

Развивать магазины с товарами для дома планирует и сеть универмагов «Стокманн», рассказал “Ъ” ее гендиректор Геннадий Левкин. По его словам, первый магазин «Стокманн Home» может открыться в торговом центре «Фестиваль» на юго-западе Москве в первом квартале 2023 года. В ассортименте «Стокманн» уже есть товары для дома, потому запуск отдельных точек под это направление логичен, говорит господин Левкин. По мнению Марины Малахатько, Lime вряд ли запустит новый формат до осени 2023 года на фоне продолжающегося кризиса.

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс добавляет, что сложности могут возникнуть и в бизнес-процессах — прежде всего с организацией логистики. Однако управляющий партнер Between2countries Лейла Павлова не видит проблем в выстраивании логистики и взаимоотношениях с поставщиками, в том числе европейскими, при развитии формата магазинов с товарами для дома.

Кроме того, продолжает госпожа Лебсак-Клейманс, товары для дома — вовсе не пустой рынок, здесь уже есть концепции в любом ценовом сегменте. Среди основных игроков она называет сети «Твой дом», Hoff, «Домовой», Leroy Merlin, Cozy Home. Кроме того, предложение товаров для дома активно развивается на онлайн-площадках, в том числе за счет бывших поставщиков IKEA, напоминает эксперт. К примеру, на «Яндекс Маркете» запущен раздел «Товары IKEA и аналоги». Также на рынке появляются новые российские бренды. В июле группа «Ташир» Самвела Карапетяна открыла в Москве первый магазин сети Zebra Home, а до конца этого года планирует открыть еще десять точек площадью до 10 тыс. кв. м с расширенным ассортиментом.

Хотя заместитель коммерческого директора по развитию ассортимента онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александр Шкенев отмечает, что, несмотря на конкуренцию, рынок еще не консолидирован и у новых игроков есть возможности для развития. С марта 2022 года спрос на товары для дома в гипермаркете вырос на 80%, указывает он.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев