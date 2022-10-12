Минстрой присоединяет Крым

Крым может в третий раз поменять куратора в российском правительстве — по опубликованному Минэкономики проекту постановления правительства им станет Минстрой. Ранее за развитие полуострова отвечал специально созданный для этого Минкрым, а после его упразднения в 2015 году — отдельный департамент в Минэкономики. Выяснить причины нового административного переустройства “Ъ” вчера не удалось — известно только, что оно реализуется по поручению президента с грифом «для служебного пользования». Идея, вероятно, продиктована как логистикой в связи с активностью Минстроя на присоединяемых к РФ территориях, так и «строительным» наполнением крымской госпрограммы — для Минэкономики же, ответственного за стратегическое развитие экономики, эта региональная специфика выглядела непрофильной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики подготовило проект постановления правительства, уступающий контроль над крымской госпрограммой Минстрою под управлением Ирека Файзуллина

Фото: пресс-служба президента РФ Возглавляемое Максимом Решетниковым Минэкономики подготовило проект постановления правительства, уступающий контроль над крымской госпрограммой Минстрою под управлением Ирека Файзуллина

Фото: пресс-служба президента РФ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, направленный на приведение его актов «в соответствие с решением о передаче полномочий в сфере социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя» от экономического ведомства к Минстрою. Минэкономики при этом ссылается на соответствующие поручения президента, однако их реквизитов в министерстве вчера “Ъ” не назвали. Источник же в Белом доме, знакомый с темой, сообщил, что поручение Владимира Путина имеет гриф «для служебного пользования». Пояснительная записка Минэкономики никаких иных доводов не содержит, отмечается только, что предлагаемое решение не повлияет ни на эффективность исполнения госпрограмм, ни на бизнес. То, что передача полномочий обсуждается после взрыва на мосту через Керченский пролив, видимо, является совпадением — никто из опрошенных “Ъ” вчера чиновников связи одного с другим не подтвердил.

Ранее полуостров уже менял кураторов в правительстве: в 2014 году он получил отдельное территориальное министерство — Минкрым. В 2015 году оно было упразднено из-за противоречий во взглядах на развитие полуострова федеральных (в министерстве рассчитывали увязать «догоняющее» развитие Крыма с экономическими свободами), местных и военных властей, рассчитывавших на масштабные федеральные вливания (см. “Ъ” от 16 июля 2015 года). В итоге полномочия по исполнению региональной ФЦП, а затем и госпрограммы достались Минэкономики, однако являлись для министерства скорее прикладными и бухгалтерскими.

Крымская госпрограмма была запущена в феврале 2019 года на базе реализуемой с 2015 года федеральной целевой программы — и уже тогда акцентировалась на строительстве и обновлении инфраструктуры полуострова. В 2019–2023 годах на нее предполагалось потратить из федеральной казны 310 млрд руб., из них 55% составляло финансирование транспортной инфраструктуры. На социальные программы (снижение безработицы и рост средней зарплаты) закладывалось 12% расходов, еще 10% расходов должно было составлять финансирование энергетики. При этом действующий паспорт программы одновременно фиксирует ее недоисполнение и удорожание — так, при плане федеральных расходов на 2019 год в 150 млрд руб. было использовано лишь 92 млрд руб., при этом планка ежегодных трат после снижения до менее 100 млрд руб. в 2021–2022 годах с 2023-го вновь поднята на уровень в 150 млрд руб.

В строительном ведомстве, в свою очередь, “Ъ” заявили, что инициатива по передаче Минстрою полномочий «ориентирована на обеспечение комплексного подхода к развитию данных территорий», так как «в данных регионах реализуются крупные инфраструктурные проекты, активно ведется социальное обустройство территорий и реформирование жилищно-коммунального хозяйства». Отметим, что министерство принимает активное участие в деятельности на присоединяемых к РФ территориях — и включение в этот периметр Крыма выглядит предсказуемым с точки зрения логистики, энергетического и ресурсного обеспечения.

Олег Сапожков