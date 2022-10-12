Пензенская коррупция застряла в московском правосудии

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который, по версии Следственного комитета России (СКР), получил взятки от владельца крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» экс-сенатора Бориса Шпигеля. Защита всех шестерых фигурантов расследования, по данным “Ъ”, уже завершила ознакомление со 142 томами дела, однако передать материалы в Генпрокуратуру следствие не может по формальным причинам. Адвокаты господина Шпигеля обжаловали решение Басманного суда об ограничении сроков ознакомления с делом, а горсуд даже не назначил срок рассмотрения этой жалобы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защиту Бориса Шпигеля обвинили в затягивании процесса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Защиту Бориса Шпигеля обвинили в затягивании процесса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, полностью завершено расследование дела в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и экс-сенатора, владельца крупного фармацевтического холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля. Их защита, а также адвокаты еще четырех фигурантов ознакомились со 142 томами дела в рамках ст. 217 УПК, подписав соответствующие документы. Однако направить материалы расследования в Генпрокуратуру на утверждение обвинения следствие не может. Защита господина Шпигеля обжаловала решение суда об ограничении ее в сроках ознакомления с материалами дела, а насколько затянется эта пауза, непонятно: дата рассмотрения адвокатской жалобы горсудом пока не назначена.

Решение, обжалованное защитой экс-сенатора, Басманный райсуд вынес еще в конце августа. Ходатайство, с которым туда обратился представитель главного следственного управления СКР, было предварительно согласовано с руководителем главка Денисом Колесниковым. Речь в нем шла о злоупотреблении своими правами со стороны защиты бывшего сенатора. Как следовало из обращения, с 4 марта 2022 года защита господина Шпигеля начала читать почти полторы сотни томов дела, причем по ходатайству обвиняемого его ознакомление происходило отдельно от адвокатов. Следствие согласилось и с тем, что главе «Биотэка» материалы будут доставляться в СИЗО «Матросская Тишина», причем в количестве не более одного тома в день. Однако, как отметил следователь, выступая в суде, один из защитников господина Шпигеля читал материалы тридцать три дня, а затем «без уважительной причины» прекратил ознакомление. Из-за этого, по данным следствия, двое других адвокатов за полгода ознакомились с 40 и 60 томами дела, а еще один защитник прочитал 108 томов. При этом экс-сенатор, несмотря на выбранный им щадящий график, к моменту ограничения прочитал почти все дело — 137 томов.

Действия защиты, как посчитал следователь, были направлены на искусственное затягивание процесса ознакомления, так как возможностей и времени для соответствующей процедуры у адвокатов было более чем достаточно.

Господин Шпигель и его защита возражали против удовлетворения ходатайства, особо напирая на состояние здоровья обвиняемого, который почти все время с момента своего задержания — в марте 2021 года — находится в больнице следственного изолятора. Однако суд не счел этот и другие аргументы защиты заслуживающими внимания и ходатайство СКР удовлетворил.

Как ранее сообщал “Ъ”, Следственный комитет полагает, что бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил 24 млн руб. от экс-сенатора и владельца холдингов «Биотэк» Бориса Шпигеля. Деньги передавались в 2020 году за получение фармхолдингом крупных заказов на поставки медикаментов в пензенские больницы.

По версии СКР, помимо наличных денег бизнесмен передал чиновнику часы Breguet стоимостью 5,7 млн руб. При этом на финальной стадии из дела пропал эпизод взятки в виде минивэна Mercedes-Benz V 250d. В начале расследования, напомним, СКР настаивал, что автомобиль был передан Борисом Шпигелем губернатору, который якобы стал его фактическим владельцем. Однако затем в деле стала фигурировать совсем другая машина — Mercedes-Benz S 350d 4MATIC,— и речь пошла только о предоставлении услуг неимущественного характера. Соответственно, изменилась и сумма предполагаемого подношения по этому эпизоду — с 5 млн до 166,8 тыс. руб.

Помимо основных фигурантов в деле еще четверо обвиняемых, в том числе жена экс-сенатора. Борису Шпигелю и его супруге предъявлено обвинение в даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Действия экс-губернатора квалифицированы как их получение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), кроме того, ему вменяется в вину незаконное хранение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ). Трое остальных фигурантов, по версии следствия, являлись посредниками во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Никто из них вину не признает.

Владислав Трифонов