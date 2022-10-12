«Победу» — в массы

На фоне сокращения активности в России глобальных поставщиков шоколада российские кондитерские предприятия диверсифицируют свой бизнес. Так, московская фабрика «Победа» начала производить для рестораторов и кондитеров шоколадные массы, часть которых ранее поставлялась из Европы. Ниша для продукта есть, но могут быть сложности с закупкой сырья и поддержанием стабильного качества, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Московская кондитерская фабрика «Победа» начала выпуск шоколадных масс для приготовления десертов в ресторанах, небольших производствах и в домашних условиях, рассказал “Ъ” представитель компании. Ассортимент насчитывает 23 вкуса, в новую производственную линию вложено 350 млн руб. Состав массы включает тертое какао, какао-масло, какао-порошок, ваниль, молоко, сахар, сахарозаменители. Гендиректор «Победы» Ольга Муравьева уточняет, что выходу в новый сегмент способствовали рост онлайн-торговли и увеличение числа кофеен в сетевом ритейле. Кроме того, подобные шоколадные массы в Россию поставлялись из Европы, а сейчас логистические сложности влияют на сроки доставки, отмечают в компании.

После начала военных действий на Украине крупный швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprungli объявил об уходе с российского рынка. А швейцарская Barry Callebaut, управляющая тремя фабриками в России, сообщала в марте, что местные предприятия работают в штатном режиме, но «проблемы на границе» влияют на поставки импортных продуктов и ингредиентов. Кроме того, на операционную деятельности влияет геополитическая ситуация, неопределенности с обменными курсами, рост стоимости логистики и сырья, отмечали в компании. Российский представитель Barry Callebaut отказался от комментариев.

В «Победе» отмечают, что стоимость упаковочных материалов в среднем выросла на 20%, сахар — на 27%, какао-продукты — на 5–7%, увеличились и логистические издержки. В компании добавили, что удерживать затраты позволяет использование для многих видов шоколада в портфеле натурального сахарозаменителя. Там также считают, что за счет местного производства смогут организовать бесперебойные поставки шоколадных масс.

Основатель шоколадной лаборатории Е-О Chocolate Елена Овсянникова отмечает, что с закупкой эксклюзивных шоколадных масс из специально подобранных сортов какао-бобов действительно есть сложности, но европейские поставщики в целом продолжают работать с Россией. По ее словам, вопрос в том, сможет ли «Победа» организовать бесперебойный импорт ингредиентов и стабильное качество по адекватной цене, чтобы конкурировать с опытными европейскими компаниями. Исполнительный директор ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд» Вячеслав Лашманкин отмечает, что по Росстату в 2021 году в России работало более 1 тыс. производителей готовых кондитерских изделий в сегменте «шоколад», поэтому спрос на полуфабрикат точно есть в первую очередь со стороны небольших и средних компаний.

Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что на фоне уменьшения активности в России ряда глобальных поставщиков шоколада в сегменте шоколадных глазурей есть свободная ниша. Но на развитие рынка будет влиять снижение платежеспособности населения, так как шоколад не может быть дешевым продуктом, указывает он.

По данным ритейл-аудита NielsenIQ, продажи всех кондитерских изделий в январе—августе 2022 года в натуральном выражении снизились на 0,1% и выросли на 20,6% в деньгах год к году. Заметнее всего — на 13,9% в объеме — сократились продажи фигурного шоколада. А спрос на шоколадные плитки и батончики, напротив, вырос на 4,7% и 15,2% соответственно. Как считает госпожа Овсянникова, спрос на качественный шоколад у части требовательной аудитории сохранится, тем более что потребление сладкого обычно растет в стрессовые периоды.

Анатолий Костырев