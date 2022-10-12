Гвардии предприниматели

Сочетание мобилизации и потребности в стабилизации экономики после начала военной операции и введения санкций породило идею сочетания владения бизнесом и службы в армии. “Ъ” ознакомился с законопроектом, которым предлагается исключить запрет на это, создающий «неудобства» при частичной мобилизации, он инициирован правительством, но для ускорения процесса сегодня будет внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов. Параллельно правительство готовит инициативы на случай фактического закрытия бизнеса мобилизованных — их работники смогут устроиться к другому работодателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженные силы смогут присматривать за своим бизнесом на законных основаниях

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ Вооруженные силы смогут присматривать за своим бизнесом на законных основаниях

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Группа законодателей из 24 депутатов и 2 сенаторов сегодня внесет в Госдуму проект поправок к закону «О мобилизационной подготовке» (31-ФЗ), призванный урегулировать участие предпринимателей в военной деятельности. В частности, он снимает ограничения на совмещение статуса предпринимателя и военнослужащего — последним по закону «О статусе военнослужащих» запрещено заниматься бизнесом лично или через доверенных лиц, исключения возможны лишь в случае, если управление организациями предусмотрено должностными обязанностями военнослужащих. Таким образом, сейчас призванные по мобилизации обязаны прекратить предпринимательскую деятельность или участие в компаниях, но необходимость в сохранении предпринимательской активности в условиях санкций потребовала устранения такого конфликта военных и экономических интересов государства.

Из законопроекта следует, что для призванных по мобилизации индивидуальных предпринимателей, а также учредителей и участников компаний запреты на ведение бизнеса снимут. При этом они смогут вести бизнес через доверенных лиц — на решение организационных вопросов призывная комиссия даст им семь дней (изначально обсуждалась пятидневная отсрочка). Авторы проекта указывают, что такой подход исключает «наступление неблагоприятных правовых последствий для мобилизованных граждан». Как поясняет глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин, нормы законопроекта распространятся на ИП и учредителей и участников компаний, призванных по частичной мобилизации после 21 сентября. «Наша задача — сохранить как можно больше предприятий, сокращая риски, где они есть»,— говорит он. По данным “Ъ”, проект будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы во вторник.

Поправки инициированы правительством и обсуждались на совещаниях с представителями бизнеса у первого вице-премьера Андрея Белоусова. По результатам этих встреч правительство утвердило первый пакет помощи для снижения рисков закрытия предприятий (см. “Ъ” от 11 октября). Бизнесу обещаны послабления в случае нарушений в рамках госконтрактов, кредитные каникулы для бизнеса, пролонгация сроков уплаты налогов, соцвзносов и других обязательных платежей и отчетности. Вошедшие в план правительства меры находятся в разной степени готовности, механизм их работы вчера на брифинге комментировала первый заместитель главы Минтруда Ольга Баталина. Так, например, кредитные каникулы продлятся весь срок мобилизации плюс 30 дней, а при госпитализации предпринимателя будет учтен и срок лечения. Документы для оформления кредитных каникул можно будет представить и после завершения мобилизации. При аренде госсобственности бизнес получит отсрочку по ее оплате и возможность расторгнуть договор без штрафов.

До вчерашнего дня не было ответа на вопрос, как предпринимателям исполнять обязательства перед сотрудниками. Как пояснила госпожа Баталина, решением правительства является как раз предоставление мобилизованным возможности продолжить предпринимательскую деятельность. Если же мобилизованному работодателю (ИП или единственному учредителю и одновременно руководителю бизнеса) придется закрыть компанию, его работники смогут устроиться к другому — Минтруд разработает проект, по которому они смогут самостоятельно декларировать свой статус и получить подтверждение своей незанятости. Де-факто пока проблемы сохранения предприятий стоят не настолько остро, чтобы поддержать инициативы деловых объединений о бронях и отсрочках для руководителей и ключевых сотрудников независимо от отрасли, сейчас правительство больше беспокоят социальные вопросы трудоустройства работников закрытых предприятий.

В деловом сообществе считают, что представленные меры не учитывают реальной ситуации. «Особенно острая ситуация складывается вокруг микропредприятий, где почти все процессы, как правило, завязаны на собственнике и одновременно руководителе бизнеса. Здесь очень высокие риски закрытия компаний. Пока непонятно, где собственник найдет средства на погашение кредитов после завершения мобилизации. Поэтому мы рассчитывали, что если компания работает устойчиво и платит налоги, то собственнику и руководителю в одном лице будет предоставляться отсрочка»,— говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. В свою очередь, глава «Опоры России» Александр Калинин отмечает, что вопросы совмещения военной службы и предпринимательской деятельности давно требовали урегулирования, а части предпринимателей уже пришлось закрыть бизнес — в некоторых регионах военкоматы предоставляли для этого отсрочки.

Узким местом в схеме поддержки бизнеса остается фактическое отсутствие данных о мобилизованных предпринимателях и, как следствие, о возможных проблемах. Наличие единого реестра могло бы в перспективе автоматизировать оказание помощи мобилизованным предпринимателям. По данным “Ъ”, правительство уже планирует наладить информационный обмен между Федеральной налоговой службой (данные о предпринимателях) и Минобороны (данные о мобилизованных).

Диана Галиева