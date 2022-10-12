Унесенные вестерном

В прокат выходит вестерн Уолтера Хилла «Умереть за доллар», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Несмотря на звездный каст и попытки разнообразить традиционный набор персонажей вестерна в соответствии с современными подходами, у режиссера—ветерана жанрового кино получилось, как обнаружила Юлия Шагельман, довольно безжизненное упражнение с классическими мотивами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран И сценарий, и визуальная сторона картины старательно стилизованы под старые образцы жанра

Фото: Chaos, a Film Company Inc.; Polaris Pictures; Парадиз И сценарий, и визуальная сторона картины старательно стилизованы под старые образцы жанра

Фото: Chaos, a Film Company Inc.; Polaris Pictures; Парадиз

Восьмидесятилетний Уолтер Хилл, российскому зрителю лучше всего известный по боевику «Красная жара» (1988), в котором Арнольд Шварценеггер играл положительного московского милиционера (34 года спустя сама возможность такого сценария кажется фантастической), за свою долгую карьеру поставил в том числе ряд вестернов. Среди них, например, «Скачущие издалека» (1980), «Дикий Билл» (1995) и пилотный эпизод сериала «Дедвуд» (2004–2006). Однако, по признанию режиссера, даже те его фильмы, действие которых происходило в современности, «Воины» (1979), «Южное гостеприимство» (1981), по сути, тоже были вестернами. Пристрастие Хилла к этому жанру доказывает и то, что свою новую картину он посвятил памяти Бадда Боттичера — одного из бесчисленных трудяг-режиссеров, снимавших фильмы и сериалы о ковбоях и индейцах в 1950–1960-х годах.

«Умереть за доллар» даже визуально стилизован под старое кино: он снят во всех оттенках охристого и пыльно-коричневого, как будто на выцветшую с годами пленку, а маленькие городки на свежем американо-мексиканском фронтире, в которых происходит действие, даже не пытаются выглядеть как настоящая натура, а не как студийная декорация. В этой искусственности есть своеобразная прелесть: Хилл как будто приглашает нас сыграть в игру по наперед известным правилам, но фильму недостает юмора и легкости исполнения, чтобы она была по-настоящему увлекательной.

Хорошо знакомы зрителям и герои этой истории. Кристоф Вальц практически повторяет принесшую ему второй «Оскар» роль из тарантиновского «Джанго освобожденного» (2012): он играет Макса Борлунда, благородного «охотника за головами» смутно иностранного происхождения, хотя и куда менее эксцентричного. Как и у Тарантино, его спутником в приключении становится темнокожий персонаж, только здесь это не беглый раб, а сержант армии США Алонзо По (Уильям Берк). Командир приказывает ему сопроводить Макса в поисках дезертировавшего сослуживца Алонзо Элайджи Джонса (Брэндон Скотт), похитившего Рейчел Кидд (Рейчел Броснахан), жену респектабельного землевладельца (Хэмиш Линклейтер), и требующего за нее выкуп. Особую скандальность этому происшествию придает то, что Элайджа, как и сержант По, темнокожий, а миссис Кидд, разумеется, белая.

Однако, когда Макс и Алонзо выдвигаются к мексиканской границе, выясняется, что мистер Кидд скрыл от «охотника за головами» некоторые детали. Скажем, то, что его брак далек от идеального и Рейчел не была похищена, а убежала с Элайджей по собственной воле. Это, безусловно, осложняет положение Макса, как и то, что за пределами американской территории ему придется столкнуться с жестоким бандитом Тиберио Варгасом (Бенджамин Брэтт), имеющим в этом деле свой интерес. Кроме того, его пути пересекутся со старым недругом, вором и картежником Джо Криббенсом (Уиллем Дэфо, пожалуй, единственный из актеров, кто в перегруженном сценарии ощущает себя как рыба в воде, хотя поведение его героя местами все равно довольно нелогично).

В картине есть несколько эффектных сцен, например, дуэль на хлыстах между Алонзо и одним из головорезов Тиберио, заменившая традиционную вестерновую перестрелку. Заслуживает внимания и то, что героиня Рейчел Броснахан получилась нетипичной для жанра, хотя и довольно анахроничной. Однако в конечном итоге «Умереть за доллар» сводится к стандартной истории героя-одиночки, спасающего всех с помощью своей меткой руки, холодной головы и честного сердца. Для Кристофа Вальца это, опять же, интересный отход в сторону от его обычных ролей злодеев или персонажей с червоточинкой, однако исполняет он его как будто вполсилы — и таким же лишенным запала вышел фильм в целом.