Откуда на Беларусь готовилось пополнение

Белорусский лидер Александр Лукашенко объявил: на территории страны будет развернута региональная российско-белорусская группировка. Ее численность он не назвал, отметив, что Белоруссия примет «не одну тысячу» военных РФ, а костяк объединения составит белорусская армия. Создание группировки господин Лукашенко объяснил возросшим уровнем угроз, которые исходят со стороны Украины и Запада. Между тем последние опросы фиксируют неодобрение местным населением идеи участия военных Белоруссии в боевых действиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О развертывании региональной группировки, которую Александр Лукашенко назвал группировкой Союзного государства России и Белоруссии, белорусский лидер сообщил 10 октября во время совещания по вопросам безопасности. «Ситуация вокруг Беларуси, мы уже констатировали, остается напряженной. Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно»,— сказал господин Лукашенко.

Назвав такое мнение «вбросами», президент Белоруссии отметил, что, поддавшись им, «военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии» против Белоруссии «вплоть до нанесения ядерного удара».

«По неофициальным каналам нас предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. Как было заявлено: "Мы сделаем так, что это будет Крымский мост-2",— нагнетал Александр Лукашенко.— До меня была немедленно доведена эта информация. Мой ответ был прост: "Доведите до президента Украины и других умалишенных, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории"».

Описав ситуацию, белорусский лидер сообщил: недавно в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ, состоявшегося 7 октября (в день рождения президента РФ Владимира Путина), он подробно поговорил с российским коллегой о безопасности.

«В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства»,— рассказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что на большую численность российского контингента рассчитывать не стоит, «но это будет не одна тысяча человек». «Будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки»,— обратился господин Лукашенко к участвовавшим в совещании белорусским силовикам.

С 24 февраля, когда Россия начала вести активные боевые действия на Украине, белорусская территория использовалась российскими вооруженными силами. Оттуда на Украину входили войска и запускались ракеты — последнее подтверждал сам Александр Лукашенко. При этом он отмечал, что, участвуя в российской «специальной военной операции», белорусы «никого не убивают». «Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства. Наше участие в том, чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси, во-первых. Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие»,— разъяснял господин Лукашенко.

Единого мнения по поводу того, с какой целью сейчас Минск решил принять российский контингент, пока нет. Белорусский аналитик Артем Шрайбман в беседе с “Ъ” отметил, что это может быть и желанием господина Лукашенко продемонстрировать лояльность Владимиру Путину, и маневром, с помощью которого предполагается отвлечь часть украинских сил.

«У меня на этот счет несколько мыслей. Начиная с того, что Лукашенко так пытается лишний раз Путину подмигнуть, показать, что я, дескать, тут, я лоялен, я молодец, и до того, что это маневр, призванный украинские войска оттянуть на север, чтобы они напряглись»,— рассуждает эксперт. Также господин Шрайбман не исключает, что так называемую группировку Союзного государства пополнят свежемобилизованными россиянами. «Чтобы их тренировать на белорусской технике, на здешних полигонах и так далее. Но надо смотреть, что будет на практике: сколько войск заедет и с чем»,— заключил собеседник “Ъ”.

Между тем социологи, исследующие настроения в Белоруссии, месяц за месяцем фиксируют преобладание негативного отношения населения к тому, что происходит на Украине, и к потенциальному направлению в зону боевых действий белорусских военных. Глава Белорусской аналитической мастерской (БАМ), доктор социологических наук Андрей Вардомацкий рассказал “Ъ” о последнем исследовании БАМ, проводившемся с 23 августа по 14 сентября с помощью системы случайного обзвона респондентов (Random Digit Dialing). По словам господина Вардомацкого, у 1 тыс. респондентов поинтересовались, как они относятся к возможному вводу на территорию Украины белорусских войск для участия в боевых действиях. 85% опрошенных дали негативный ответ, а 11% сказали, что они к этому отнеслись бы положительно.

«В войсках мы исследований не делаем, но есть социологический закон — войска всегда почти отражают общественное мнение обычных граждан. Настроения обычных жителей по капиллярам родственных связей просачиваются туда»,— пояснил Андрей Вардомацкий “Ъ”.

Владимир Соловьев