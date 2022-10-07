Над пиратством предложено еще поработать

Минцифры посчитало недоработанным законопроект депутата Дмитрия Кузнецова о принудительном лицензировании контента, включая программное обеспечение из «недружественных» стран. Инициативу критикуют и участники российского рынка разработки ПО, опасающиеся зеркальных мер со стороны зарубежных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом замглавы Минцифры Максима Паршина депутату Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрию Кузнецову от 26 сентября. В документе господин Паршин критикует законопроект господина Кузнецова о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. По нему российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей, которые отказывают в прямой продаже (см. “Ъ” от 19 августа).

В частности, из письма следует, что Минцифры видит инициативу недоработанной. Из текста законопроекта и пояснительной записки неясно, как решается проблема с невозможностью исполнения российскими пользователями действующих договорных обязательств введением механизма принудительного лицензирования ПО иностранных правообладателей, которые прекратили техподдержку своего ПО и распространение своих лицензий потребителям, находящимся на территории РФ, говорится в письме. В Минцифры “Ъ” сообщили, что предложения, связанные с условиями использования зарубежного ПО, «обсуждаются с ведомствами и представителями IT-отрасли».

После начала военной операции на Украине ряд иностранных разработчиков программ отказались поддерживать и продавать свои продукты на территории России, среди них Microsoft, IBM, RedHat и другие. После этого в правительстве начали обсуждать отмену уголовной и административной ответственности за использование пиратского ПО.

Заместитель руководителя рабочей группы по работе над законопроектом Анатолий Семенов считает ответ Минцифры «промежуточным». «Законопроект решает юридический вопрос легальности получения доступа к ПО — то есть проблему получения лицензий и исполнения российскими пользователями действующих договорных обязательств»,— сказал господин Семенов, добавляя, что технической стороны вопроса проект не касается.

Инициатива господина Кузнецова вызвала смешанную реакцию у участников профильных рынков. Идею поддержала Ассоциация владельцев кинотеатров. Резко против инициативы выступила ассоциация «Интернет-видео» (объединяет ivi, Okko, Start и др.) (см. “Ъ” от 8 сентября).

Разрешение на использование зарубежного софта автоматически не исключает связанных с этим рисков, считают опрошенные “Ъ” разработчики. «Обновления, доработки и поддержка этим законопроектом не обеспечатся»,— подчеркивает гендиректор Factory5 Денис Касимов. Отрасль негативно относится к этой инициативе, говорит исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев: «В ней, возможно, отдельные позиции можно обсуждать, но в целом принудительное лицензирование ПО выглядит сомнительно, особенно с учетом того, что мы пока существуем в рыночных условиях, авторские права даже ушедших из России компаний должны соблюдаться». Он допускает, что если норма будет принята, то вероятен симметричный ответ: «Зарубежные юрисдикции сделают то же самое в отношении продуктов российских разработчиков ПО, игр и иного контента». Это, по его мнению, ударит по российскому экспорту.

Основной риск состоит в том, что отечественные разработки не будут востребованными и, соответственно, не будут развиваться, отмечает технический директор Crosstech Solutions Group Никита Андреянов: «Заказчик будет делать выбор в пользу нелицензированных зарубежных решений, а не отечественных».

Никита Королев, Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев