Перевязка путей сообщения

Транспортные потоки, разорванные взрывом на Крымском мосту утром 8 октября, быстро восстанавливаются. Движение поездов вернулось в график, легковые машины пропускают в ограниченном режиме, фуры перевозят паромами. Специальных мер по вывозу туристов, говорят участники рынка, не потребуется, стоимость лишних дней в отелях обещают компенсировать местные власти. Туры на ближайшее время активно отменяются, но из-за крайне низкой базы отток не будет слишком выраженным, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Взрыв на Крымском мосту утром 8 октября парализовал наземное транспортное сообщение с полуостровом, но ненадолго — и железнодорожное, и отчасти автомобильное движение восстановили уже к вечеру.

Как пояснили в «Гранд сервис экспрессе», в сообщении с Крымом было задействовано 11 составов: пять — туда и шесть — обратно. После инцидента составы из Петербурга, Омска и Москвы перенаправили в Анапу. Поезда из Симферополя в Пермь и Смоленск отменили от Симферополя и Ростова, пассажиры были размещены в Феодосии и крымской столице соответственно. Была отменена продажа билетов на ряд поездов, которые уже выехали или должны были отправиться в ближайшие дни.

Один путь и два парома

Сначала возобновилось автомобильное сообщение по мосту, в реверсивном движении по одной полосе — около 16.00 8 октября. Первый товарный поезд с 15 вагонами прошел в 18:42. Вечером было восстановлено и пассажирское железнодорожное сообщение. По расписанию вышли поезда №28 Симферополь—Москва отправлением 17:10 из Симферополя (он первым из пассажирских поездов в 22:14 прошел по Крымскому мосту) и №8 Севастополь—Санкт-Петербург отправлением 17:15 из Севастополя, а также более поздние поезда из Симферополя и Евпатории.

Пассажиры, перенаправленные в Анапу, были рассажены на свободные места на более поздних рейсах, следующих в Крым. Для тех, кто решил не продолжать путешествие, организовали дополнительный бесплатный поезд из Анапы в Москву. По расчетам Минтранса, в целом было обслужено около 2 тыс. человек. Продажа билетов на 9 и 10 октября возобновилась в обычном режиме со стандартными правилами возврата.

В середине дня 9 октября «Гранд экспресс» сообщил, что по мосту прошло 13 пассажирских поездов, в том числе все составы, задержанные из-за взрыва. В то же время, по данным “Ъ”, пока используется только один путь, на втором, где и горели цистерны с нефтепродуктами, продолжаются ремонтные работы. Вечером 10 октября планируется возобновить пригородное пассажирское сообщение.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ, о восстановлении Крымского моста вечером 8 октября: Договорились о том, что работа будет организована в круглосуточном режиме, люди уже все подтянулись.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что, с одной стороны, после инцидента упадет спрос на билеты в Крым из других регионов, а с другой — власти восстановят на постоянной основе резервную схему пассажирских перевозок морем. Минтранс уже объявил о перезапуске паромного сообщения. На линию поставят два автомобильных парома общей вместимостью до 50 автопоездов, в том числе «Керченский 2», который вышел в рейс в ночь на 9 октября, 12 октября прибудут три железнодорожных парома, а 15 октября — еще два. При необходимости с вечера 8 октября были готовы приступить к работе три пассажирских судна вместимостью 100, 200, и 250 человек.

В автомобильном сообщении к вечеру 9 октября работала одна полоса, по которой пропускались только легковые автомобили. По данным «Яндекса», пробка на выезд из Крыма по мосту в сторону Тамани на 19:00 тянулась примерно на 8 км. Грузовой транспорт (как LCV, так и фуры) пока предполагается возить на паромах. На середину дня 9 октября со стороны Керчи переправы в Крым ожидали около 250 фур, их перевозит паром «Лаврентий» компании «Оборонлогистика» (до 20 машин за рейс), и, по оценкам крымских властей, переправка займет два дня, если сохранится хорошая погода.

Мало туристов и много запасов

На середину дня 9 октября в Крыму могли находиться более 50 тыс. туристов из других регионов, полагают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Экстренный вывоз пока не требуется, утверждает гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Тем, кто должен был отбыть в субботу, продлили на день проживание, в воскресенье они уезжали в плановом порядке». Это подтверждает представитель «Интуриста» Дарья Домостроева. Путешественники, которые не могли въехать в Крым, провели день в Анапе и 9 октября смогли добраться на полуостров.

Сергей Ромашкин полагает, что туроператоры, «вероятно, будут рассчитываться за дополнительное пребывание туристов на паритетной основе вместе с отельерами». Власти региона сразу после взрыва пообещали компенсировать местным гостиницам затраты на дополнительное проживание туристов. Механизм выплат пока неизвестен. «Но это небольшие средства, в том числе и для туроператоров, так как сейчас в Крыму невысокий турпоток»,— уточняет господин Ромашкин.

Теперь турпоток может упасть еще сильнее: по оценкам АТОР, после инцидента около 25% туров с заездом в Крым в ближайшие дни были аннулированы. Сергей Ромашкин говорит, что в случае его компании речь идет о 5% заездов. Отсутствие действительно массовых отмен может быть связано с общим снижением турпотока в Крым, по данным местных властей — на 30%. Число новых бронирований туров и размещения на полуострове, по оценкам Сергея Ромашкина, сейчас минимально.

Больше беспокойства вызвала угроза проблем со снабжением полуострова. В первые часы после инцидента жители стали массово закупать продукты питания и базовые товары. Кадрами с очередями жители делились в соцсетях.

В супермаркете «Фреш» в Керчи, ближайшем к мосту городе, сообщили “Ъ”, что наплыв покупателей начался 8 октября с утра, но уже в воскресенье трафик вернулся к привычному уровню.

Так же ситуация развивалась в супермаркете «Фуршет» в Симферополе и «Яблоко» в Севастополе. В магазинах заверили, что на складах находится достаточный объем товаров. Очереди образовались и на АЗС.

Власти Крыма поспешили заверить граждан, что дефицит продуктов и бензина им не грозит. «Запасов продовольствия и топлива более чем достаточно. Крыму в этой части ничего не угрожает, логистика есть. Кроме того, прошу не забывать, у нас и сухопутный есть коридор — через новые субъекты РФ»,— подчеркнул глава региона Сергей Аксенов. Чтобы предотвратить спекуляции и рост цен, местное управление ФАС открыло горячую линию «по вопросам роста цен на социально значимые продукты в магазинах торговли», утверждая, впрочем, что злоупотреблений в выходные не наблюдалось.

Наталья Скорлыгина, отдел потребительского рынка