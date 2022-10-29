Сегодня день рождения у председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет председатель Счетной палаты Алексей Кудрин:

— Уважаемая Эльвира Сахипзадовна! Поздравляю Вас с днем рождения! Нас связывают годы совместной работы и дружбы, я очень ценю Вашу интеллигентность и доброту, мудрость, принципиальность и умение отстаивать свою позицию. Ваша команда в это сложное время обеспечивает стабильность финансовой системы России. Всегда восхищаюсь Вашим умением взвешенно и спокойно принимать сложные решения. От всей души желаю сил и здоровья, пусть в это непростое время рядом всегда будут верные друзья и талантливые единомышленники. Любви и счастья Вам и Вашим близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»