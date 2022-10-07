Резервист не вышел уклонистом

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Пензенской области Максима Моисеева, подозреваемого в уклонении от призыва в рамках мобилизации. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Дело резервиста Моисеева называли первым в России уголовным преследованием за уклонение от мобилизации для участия в СВО. В региональном СКР отказались комментировать ситуацию с господином Моисеевым. Но запланированное на четверг предъявление обвинения по ч. 1 ст. 328 УК РФ, уверяют близкие Максима Моисеева, так и не состоялось. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что субъектами преступления, предусмотренного этой статьей, являются граждане, «подлежащие призыву на срочную службу», а вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство в этой части подлежит «детальному обсуждению» с Госдумой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прокуратура Пензенской области отменила постановление Следственного комитета о возбуждении дела по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу; наказание — до двух лет лишения свободы) в отношении 32-летнего жителя села Кондоль Максима Моисеева. Об этом в социальных сетях сообщил правозащитник Павел Чиков.

«От нас никаких комментариев не будет»,— сказала представитель регионального следственного управления СКР Татьяна Махницкая, которую “Ъ” попросил прокомментировать эту информацию. В прокуратуре Пензенской области в течение дня не отвечали на звонки. Тем не менее, по данным Павла Чикова, СКР «намерен обжаловать» решение прокуратуры и «настаивать на повторном возбуждении уголовного дела».

Уголовное дело в отношении Максима Моисеева называли первым в России делом об уклонении от призыва на военную службу в рамках мобилизации для участия в СВО.

В следственном управлении СКР по региону сообщали, что 23 сентября этого года Максим Моисеев был «надлежащим образом уведомлен» о необходимости спустя три дня явиться в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военный комиссариат и последующей мобилизации. «Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился»,— заявили в СКР.

3 октября Максим Моисеев при поддержке бойцов Росгвардии был задержан в доме тещи. Ранее отдел МВД России по Пензенскому району объявил господина Моисеева в розыск как уклоняющегося от призыва на военную службу. Родственники Максима Моисеева сняли процесс задержания.

На видео следователи заявляют, что за отказ явиться в военкомат по повестке задержанному грозит до десяти лет лишения свободы. При этом близкие утверждают, что за получение повестки он не расписывался.

Первую повестку доставили 23 сентября, уверяет Мария Моисеева, жена Максима Моисеева, которая ее и получила. В документе была указана неверная дата рождения, поэтому господин Максимов решил не являться по вызову. Последовало повторное уведомление (с требованием явиться 27 сентября), но в военкомат он снова не пошел, так как, по словам родных, у него обострилось хроническое заболевание. Мария Моисеева, сказала “Ъ”, что мужа задержали на 48 часов, а затем отпустили без предъявления обвинения, никаких дополнительных следственных действий в отношении него не проводилось. При этом, по ее словам, мужу не давали знакомиться с материалами дела.

«В четверг его вызвали в Следственный комитет,— рассказывает госпожа Моисеева.— Там ему планировали предъявить обвинение, но этого сделано не было, и решение перенесли на понедельник. Перенос объяснили тем, что с ним не было адвоката». По ее словам, ни ее муж, ни родные об отмене постановления о возбуждении уголовного дела ничего не знают: «Нам ничего официально не сообщали, ждем подтверждений».

Ранее правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале сообщил, что уголовное дело по вменяемой Максиму Моисееву статье не может быть возбуждено, так как, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, ст. 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

Этот факт, отметим, подтвердил председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Господин Клишас в своем Telegram-канале написал, что со стороны военкоматов неправомерно предупреждать граждан об уголовной ответственности за отказ от мобилизации. «Согласно постановлению пленума Верховного суда РФ от 03.04.2008 №3 "О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской службы", субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, являются граждане мужского пола от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на срочную службу»,— объяснил господин Клишас, отметив, что «детальному обсуждению» с Госдумой подлежит вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство в этой части.

Сергей Петунин, Саратов; Мария Старикова