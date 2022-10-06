Телеком запасается сотрудниками

В 2022 году зарплата в телекоммуникационных компаниях упала в 18 регионах страны, включая Москву, в среднем на 8%, зафиксировали «Телфин» и HeadHunter. Средняя зарплата в отрасли по стране практически не изменилась и составила 40,3 тыс. руб. Федеральные операторы связи утверждают, что не снижали зарплаты, но региональные не имеют запаса прочности и «вынуждены пересматривать бизнес-процессы», говорят эксперты. При этом число вакансий в сегменте растет: операторы признают, что ожидают нехватки технических специалистов из-за мобилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием компании «Телфин» и HeadHunter, посвященным рынку труда в телекоммуникационной отрасли. Из него следует, что в 18 регионах страны зарплаты в секторе снизились в среднем на 8% в 2022 году по отношению к 2021 году. В число регионов, где средняя зарплата снизилась, вошли Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ставропольский край, Удмуртия, Бурятия, Свердловская, Челябинская область и др. В Москве средние зарплаты в телекоме сократились на 8,82%, до 62 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — на 9,78%, до 52,6 тыс. руб., при этом более 28 регионов повысили или сохранили зарплаты на уровне 2021 года. Средняя зарплата по стране в целом практически не изменилась и составила 40,3 тыс. руб., годом ранее она была на уровне 40,1 тыс. руб. В ходе исследования было проанализировано более 165 тыс. вакансий в телеком-компаниях.

Число вакансий на телекоммуникационном рынке за последний год выросло. В 2021 году было открыто более 128 тыс. вакансий, в среднем — 10,6 тыс. вакансий в месяц. В сентябре 2022 года компании опубликовали 16,8 тыс. вакансий, сказано в исследовании.

В МТС, «МегаФоне», «Вымпелкоме», Tele2 сообщили, что не снижали зарплаты сотрудников за последний год. В «МегаФоне» отметили, что на размер заработной платы влияет множество факторов: специфика должности, привязка к бизнес-показателям, системы мотивации для массовых позиций. В «Вымпелкоме» предположили, что снижение предлагаемого дохода на сайтах по подбору персонала может быть связано с изменением практик размещения завышенных обещаний: «Такие практики дают увеличенный приток кандидатов, но одновременно с этим увеличивают текучесть персонала после того, как кандидаты понимают, что реальность не соответствует ожиданиям». В «Ростелекоме» считают, что, кроме традиционной нехватки IT-специалистов, на рынке может возникнуть дефицит и технических специалистов со средним специальным образованием.

С начала объявления частичной мобилизации в России отрасль начала оценивать кадровые потери из-за призыва тех, кто не обладает профильным высшим образованием (см. “Ъ” от 27 сентября). По критериям, опубликованным Минцифры, отсрочку от мобилизации могут получить только сотрудники телеком-компаний, обладающие высшим образованием и занятые в выполнении «критически важных функций»

Отрасль уже понесла некоторые потери из-за отъезда ряда специалистов из страны, сказали “Ъ” в «Акадо»: «В 2022 году при выборе работодателя соискатель прежде всего ориентируется на уровень зарплаты, гарантии сохранения рабочего места. В нынешней ситуации мы предполагаем тренд на рост заработных плат». С ростом финансовой составляющей работодатели будут увеличивать количество мер нематериального стимулирования, направленных на удержание специалистов, полагают в компании: «Частая смена работы будет снижаться, а конкурентная борьба работодателя за профессиональные кадры — расти».

В регионах локальные игроки не имеют такого запаса прочности, как федеральные операторы, и вынуждены пересматривать свои бизнес-процессы, в том числе подходы к мотивации сотрудников, говорит гендиректор регионального оператора «Обит» Андрей Гук: «При этом господдержку телеком-отрасль получает в гораздо меньших объемах, чем IT, что и сказывается на уровне зарплат». Он согласен, что мобилизация негативно скажется на отрасли. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков считает, что сокращение зарплат может быть связано с проводимой операторами из-за экономического кризиса оптимизацией бизнеса. По его мнению, из-за мобилизации телеком-компании не досчитаются, например, монтажников и электриков.

Анастасия Гаврилюк