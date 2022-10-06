Металлотрейдеры оказались несговорчивыми

Металлотрейдеры в суде смогли доказать, что не заключали картельное соглашение при поставках стали в прошлом году. Суд установил, что отношения между трейдерами не являются конкурентными, а носят характер вертикальных. Это значит, что металл у производителей покупает одна компания, а другие перекупают его у нее. Если решение суда не будет успешно обжаловано, штраф в 1,8 млрд руб., наложенный на трейдеров, будет отменен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФАС в апелляционной инстанции проиграла суд крупным металлотрейдерам, которых в прошлом году признала виновными в антиконкурентном сговоре для поддерживания высоких цен на торгах металлопродукцией, следует из данных арбитражного суда. Штраф за картельный сговор ранее составил в совокупности 1,77 млрд руб.

Иск подавали трейдеры «А Групп», Сталепромышленная компания, «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения», «Красо», «Сервисный центр металлопроката», «Стройтехцентр». Они просили признать недействительным предписание ФАС о прекращении металлотрейдерами антиконкурентного соглашения. Суд установил, что трейдеры не являются «хозяйствующими субъектами-конкурентами». Напрямую у «Арселор Миттал», Evraz, «Северсталь», ТМК, ОМК, ММК и НЛМК покупает только Сталепромышленная компания, у которой уже закупают металл остальные трейдеры. «То есть данные компании не осуществляют деятельность на одном товарном рынке»,— заключил суд. По его мнению, подобные договорные отношения следует считать вертикальными, поэтому утверждение ФАС о конкуренции между трейдерами является необоснованным. Вертикальностью объясняется совпадение IP-адресов, учетных записей при подаче различных документов. ФАС же считала это признаком антиконкурентного сговора.

В итоге суд отменил предписание. В ФАС заявили “Ъ”, что решение апелляционной инстанции по делу в отношении крупных металлотрейдеров РФ будет обжаловано. «ФАС подаст кассационную жалобу, после которой суд назначит дату нового рассмотрения дела»,— заявили в службе.

Рост цен на сталь послужил поводом для увеличения налоговой нагрузки на металлургическую отрасль. Кроме того, ФАС в прошлом году возбудила несколько дел, связанных с ростом цен на сталь. Помимо трейдеров регулятор заподозрил «Северсталь», НЛМК и ММК в завышении цен на металлопрокат. Глава ФАС Максим Шаскольский в июне этого года говорил, что металлурги оспаривают предписание службы в судах. «Дело продолжается. ММК, "Северсталь" и НЛМК, как мы считаем, нарушили законодательство, установив монопольно высокие цены на свою продукцию. Компаниям выданы предписания о прекращении злоупотребления доминирующим положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, насыщение внутреннего рынка. Сейчас эти предписания оспариваются, идет судебная работа, но в любом случае мы обязаны вынести компаниям штраф, других вариантов нет»,— говорил он «Интерфаксу».

Старший юрист антимонопольной и регуляторной практики VEGAS LEX Анастасия Каюкова говорит, что практика судов об отмене решений ФАС России довольно редкая, особенно по крупным и известным делам, а антимонопольная литигация по праву считается одним из сложнейших направлений в судебной практике. По словам госпожи Каюковой, если решение апелляционного суда не будет впоследствии оспорено, то наложенный ФАС России штраф будет подлежать отмене.

Вместе с тем прецеденты отмены судом наложенных ФАС крупных штрафов есть. Так, в 2018 году Верховный суд отменил штраф в 9,7 млрд руб., наложенный в 2017 году ФАС на НМТП за антиконкурентное завышение ставок, поддержав решение трех нижестоящих инстанций о том, что ФАС неверно определила границы рынка (см. “Ъ” от 26 декабря 2018 года). «Т плюс» в сентябре в первой инстанции успешно оспорила решение ФАС о штрафе в 846,5 млн руб. за манипулирование ценами на энергорынке.

Евгений Зайнуллин