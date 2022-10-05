Страна непуганых Пугачевых

5 октября президент России Владимир Путин встретился с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года-2022» и кроме всего прочего узнал, считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, чего стоит избегать, если не хочешь получить пугачевский бунт, не столько бессмысленный, сколько беспощадный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин ждал от учителя из Удмуртии большего

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин ждал от учителя из Удмуртии большего

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча происходила по видео-конференц-связи (ВКС), что не потребовало от учителей самопожертвования в виде карантина в условиях хоть и гостиничных, но все же таких, что некоторым показались бы гораздо лучше домашних.

Наверное, финалисты и лауреаты и пошли бы на временное лишение или по крайней мере ограничение свободы, но конкурс «Учитель года-2022», который как раз в эти дни выходил на коду, без них тогда ведь осиротел бы или по крайней мере выглядел бы очень странно.

Между тем и ВКС для господина Путина — формат настолько привычный, что все остальные по сравнению с ним до сих пор выглядят, наверное, менее привычными и более вычурными, требующими какой-то еще более бессмысленной самоотдачи.

В начале встречи произошло необыкновенное — Владимир Путин извинился перед собравшимися за то, что им пришлось слишком долго ждать. В этом, по его словам, оказались виноваты «сбои со связью». Надо сказать, что связь на такого рода мероприятиях организована, как правило, настолько безупречно и за время COVID прошла такое моральное и материальное испытание на прочность, что уж точно можно было простить какие-то проблемы, действительно имевшие место перед началом мероприятия.

Владимир Путин рассказал, что со следующего сентября «будут введены единые обязательные подходы... к преподаванию общественно значимых предметов. Это русский язык, литература, история и обществознание, география, окружающий мир».

Это будет не просто. Ведь ясно, что это касается, по моим представлениям, прежде всего географии. На уроках географии понадобятся, скажем, новые контурные карты. Причем границы примут некий мерцающий характер и будут меняться в зависимости, например, от того, кто сегодня наступает. Пятерки будут получать те, кто правильно нанесет на такую карту последнюю информацию, любезно предоставленную Игорем Конашенковым (официальный представитель Минобороны РФ.— “Ъ”).

Единым подходам был посвящен вопрос призера конкурса-2022 Дмитрия Лутовинова из Подмосковья.

Он считает, что «в современных условиях обилия информации понятно, насколько важно трактовать исторические события на территории всей страны одинаково». Сейчас и в самом деле шаг влево, шаг вправо — фейк. А ученики любят записывать своих преподавателей на видео. И учителям как воздух нужна определенность.

Дмитрий Лутовинов просил всего-навсего включить победителей и финалистов конкурса в состав экспертных групп по подготовке единых учебников, однако Владимир Путин понял вопрос шире.

— Конечно, были и опасения по поводу излишней стандартизации,— пояснил он.— И я не могу с этим не согласиться. Думаю, что надо прислушаться к голосу тех, кто выражал эту точку зрения. Но вместе с тем по поводу того, о чем я уже сказал, да и вам как учителю истории это тоже очевидно, на мой взгляд: по предметам общественной значимости... как раз по вашему предмету, истории, обществознанию, по очень многим другим...— конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других по-другому! Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один.

Как прислушаться к голосу тех, кто против излишней стандартизации, при этом придерживаясь разных мнений при создании единого стандарта, экспертным группам, а теперь и самому Дмитрию Лутовинову предстоит еще разобраться.

Владимир Путин, впрочем, добавил:

— Любой учитель может наполнять нюансами общее содержание. Это то же самое, знаете, что при исполнении музыкального произведения: вроде ноты одни и те же, а в исполнении разных музыкантов произведение может звучать несколько иначе! Поэтому даже в этих общественных науках при определенном стандарте есть пространство для творчества.

Преподавателям понадобится, без сомнения, особое мастерство, чтобы проявить в себе творческое начало и не сбиться с нужной ноты, определенной единым стандартом.

Юлия Бахмутская, учитель истории из Макеевки (ДНР), просила, чтобы «особое внимание было уделено инфраструктуре, особенно спортивной инфраструктуре, потому что, несмотря на то что я не учитель физкультуры, я прекрасно понимаю, как важно детям заниматься спортом...».

Можно сколько угодно удивляться, что учитель истории из Макеевки просит за физкультуру, а только она ведь говорила о том, что считает и правда важным.

— Меня результаты референдумов... самого даже не только порадовали, но и удивили,— решил прокомментировать эти результаты Владимир Путин.— Все-таки в таких сложных условиях люди жили, да и продолжают жить... И такой результат... Уверяю вас... Не было никакого желания что-то подправлять, что-то подчищать, что-то добавлять...

Просто пришлось... Без желания...

Но нет, Владимир Путин так не считал:

— Мы для себя решили... И я для себя решил... Будет так, как люди захотят.

То есть не как обычно...

Ведь желания-то не было, а возможности-то были. Их-то куда девать! Как справиться с возможностями?

— Просто как люди выскажутся, так мы и сделаем! — еще раз повторил Владимир Путин, словно удивляясь сам себе.— И результат, конечно, более чем убедительный. И он абсолютно прозрачный! И он, конечно, не подлежащий никакому сомнению!

Он как будто понимал, что сомнения есть и будут, особенно в таком удивительном единодушии при такой тревожности в такой обстановке на фронте. И притом, что настроения в четырех регионах разные. Оказалось — одинаковые.

— Как все есть, так и есть,— констатировал президент.— Это объективные данные настроения людей.

Он повторил историю про свои разговоры с европейскими коллегами (впрочем, и эти разговоры уже, похоже, история) о том, что неонацисты есть не только на Украине, а и в Париже, и в Москве, но что «я не знаю ни одной страны, кроме Украины, где их ставят в разряд национальных героев». Этот абзац тоже войдет, очевидно, в новый единый учебник новейшей истории.

— Странно,— пожал плечами Владимир Путин,— что этого на так называемом Западе не замечают.

То есть еще даже пару дней назад Запад был еще только «коллективным». Теперь он уже «так называемый».

— Юрий Сергеевич Долгих,— отрекомендовал Владимир Путин следующего учителя и сделал ударение в фамилии на последний слог.

Сам учитель, произнося свою фамилию, настаивал на ударении на первом слоге. Причем совершенно понятно, почему так произносил эту фамилию Владимир Путин. В его жизни, как и в жизни его соотечественников, когда-то был один канал телевидения, по которому диктор много лет подряд по любому удобному случаю торжественно произносил самые важные фамилии в жизни любого человека: «товарищи Громыко... Долгих... Рябков... Русаков...». Их было много, членов и кандидатов в члены Политбюро, а также секретарей ЦК КПСС, которых следовало не спеша перечислить. Каждая фамилия в результате въелась в душу и тело, в самый смысл советского человека, каким являлся, конечно, и Владимир Путин. И он не мог поставить ударение в этой фамилии по-другому.

Между тем Юрий Долгих задал существенный вопрос. Вернее, он попросил об отсрочке от мобилизации для студентов негосударственных вузов, имеющих государственную аккредитацию.

— У нас есть такие выпускники, которые имеют хорошую научную перспективу,— добавил он,— и они принесли бы большую пользу нашей стране, если бы продолжили заниматься наукой (речь шла об аспирантуре.— А. К.)!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Учители весь год ждали этой встречи

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости Учители весь год ждали этой встречи

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

И все бы ничего, и вопрос был, наверное, правильный и даже по всем признакам уже решенный (так и оказалось), но все-таки прозвучал странно в аудитории, настроенной вроде очень и очень патриотично. Просить об отсрочке в присутствии учительницы из Донбасса, которая рассказывала об измучившихся детях, и при Владимире Путине, который говорил ей, что воины России проливают кровь и отдают свои жизни, чтобы сохранить жизни этим детям... Нет, в этой просьбе здесь и сейчас было что-то не то.

В слове «большую», говоря про пользу, Юрий Долгих, кстати, сделал ударение на последнем слоге, а не на первом.

Владимир Путин между тем в ответ зачитал подписанный им два часа назад указ, в котором строчка об отсрочке уже и была.

— Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации. И их перечислило. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу все-таки не внесли. И поэтому представленные Минобороны и правительством проекты указа... Он вышел в таком виде, что не учел изначальную позицию самого Министерства обороны,— разъяснил президент.

Объяснение президента было сложным. Получалось, что Министерство обороны не учло свою собственную позицию.

Владимир Путин хотел, без сомнения, защитить Минобороны. И не сказать, что оно не нуждалось в этой защите. Оно вообще, как выясняется, нуждается в защите. Особенно когда на него нападают.

— И приходится,— подытожил президент,— вносить в этот документ соответствующие коррективы. Вот и сегодня я уже отдал на выпуск указ, где вносятся эти самые коррективы... Вот у меня копия есть... И я взял ее с собой...

Владимир Путин не спеша доставал бумагу, которую намерен был зачитать, и держал красивую театральную паузу. В такие моменты ему не откажешь в характерности сыгранной роли.

— Я вам некоторые положения этого указа... Просто и прочитаю...— медлил он.

Но и прочитал. Да, было и про аспирантуру. Впрочем, это касалось, как можно было понять, только аспирантов, которые учатся на территории инновационных и научно-технологических центров. «Имеются в виду соответствующие центры в Москве, в Казани, в других территориях, в духовных образовательных организациях...» — пояснил Верховный главнокомандующий. То есть отсрочка касается, надо понимать, все же не всех обучающихся в аспирантуре и ординатуре.

Поступило предложение всем детям организованно выезжать в города-герои (принято, хотя «и есть ведь уже такие туры»), затем было одобрено телешоу «Классный час», организатором которого, как и всего остального, оказался также Владимир Путин, и наконец выступил учитель Артем Малинин из Ижевска. Я-то не сомневался, что он будет говорить об ужасном происшествии, о расстреле в школе, но нет, не сегодня. Тогда зачем? А про поддержку школьных театров.

— Прививается любовь к искусству, формируется чувство вкуса,— подчеркнул Артем Малинин.

Он попросил соотносить уже репертуар театров в регионах со школьной программой по истории. В республиканском театре спектакль про Емельяна Пугачева идет в октябре, а в школе восстание проходят ближе к весне. Непорядок. Надо синхронизировать. Чтобы школьники лучше усваивали материал.

— В качестве закрепления, в качестве повторения,— пояснил Артем Малинин, если кто не понял, особенно из тех, кто служит на театре.

— Конечно,— согласился Владимир Путин, причем он чрезвычайно внимательно начал слушать собеседника с того мгновения, как была произнесена фамилия «Емельян Пугачев». Он буквально впился в Артема Малинина взглядом.

— А как вы, мне просто интересно, как вы как учитель истории оцениваете? Что это было такое, восстание Пугачева? Откуда взялось? Ваши оценки происходивших тогда событий, они какие? Вот вы что доносите до своих учеников?..

Владимир Путин, судя по всему, недавно интересовался этой темой, что-то читал. Ну точно что-то читал. Затем думал. Иначе бы он так не оживился. У него была какая-то своя мысль по этому поводу. И он, конечно, хотел, чтобы учитель из Удмуртии совпал с ним сейчас в чем-то главном.

Артему Малинину оставалось совпасть.

— Самое важное в работе учителя истории — показать, что события, такие грандиозные в том числе, как восстание под водительством Емельяна Пугачева, не возникают на пустом месте!

Взгляд Владимира Путина выражал максимальное одобрение и поддержку. Пока все было правильно.

— Любое событие имеет причину, и событие имеет следствие. И вот говоря о восстании Пугачева, мы особое внимание обращаем на причины... Почему это все произошло...— продолжал учитель истории.

Если он так медлил и на уроках, то до следствий до звонка ему было никак, конечно, не добраться. С причинами бы успеть.

— Обращаем внимание на формирование очень жестких условий крепостного права, и вот один из главных посылов, которые я говорю ребятам...

Владимир Путин снова одобряюще кивнул.

— Нужно уважать других,— продолжил Артем Малинин,— нужно уважать мнение членов общества, и тогда конфликтов будет меньше, тогда каких-то таких очень драматичных событий в истории, хочется верить, будет меньше.

Взгляд Владимира Путина, казалось, на мгновение померк.

Нет, ну это было совсем не то! Про уважение мнения членов общества, думающих по-другому, было сейчас просто совсем не туда. Так до многого можно договориться. Если, значит, не уважать, то и восстание будет, что ли? Так-так... Так вот чему учат в школах Удмуртии учители, которые участвуют в таких конкурсах. Еще и к самим таким конкурсам предстоит, видимо, присмотреться...

— В целом правильно,— вздохнул Владимир Путин.— Вы говорили сейчас как сотрудник Министерства иностранных дел. Не придерешься!.. Но все-таки, как вы думаете, что лежало в основе этого восстания?.. Именно этого!

Владимир Путин еще надеялся добиться от Артема Малинина правильного ответа.

— Ключевая причина, как мне кажется, которую я уже отмечал,— невозмутимо заявил учитель,— это, конечно же, формирование жесточайшего крепостного права.

Владимир Путин на этот раз кивнул. А что, и мы никого не держим. Границы открыты, едут куда хотят. Да, очереди, да, билеты дорогие, но это уже не наша вина.

— И второе,— продолжил учитель.— Что появился человек, лидер, который сумел вот как-то поймать эту волну недовольства, негодования и сумел ее возвести до такой высокой степени, до такого высокого уровня реализации!

А-а-а! Опять не то! Теперь уже просто возмутительно не то! Плохо! Садись, кол.

— Я ответил на ваш вопрос? — уточнил Артур Малинин у Владимира Путина.

— Отчасти...— сказал президент.— Он же представлялся еще и как бы царем...— значит, это откуда-то возникло... Почему это стало возможным? Такой элемент ослабления...

— Перевороты сыграли свою роль,— перебил его учитель.— Весь период дворцовых переворотов после смерти Петра I у нас появлялись лжеимператоры, лжепетры и прочее...

— По сути это элемент ослабления центральной власти,— высказал наконец президент и свою версию, отчаявшись, что ее озвучит, как бы он, Владимир Путин, ни содействовал в понимании, сам Артем Малинин.

Что-то учитель хотел еще добавить, но ведь только Бог знает что.

— Ладно,— прекратил дискуссию президент.— Но тема очень интересная.

Ну тут, знаете ли, некого винить. Сам ведь начал.

Андрей Колесников