Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Импорт уходит со сцены

У театров начались проблемы с оборудованием

Западные санкции привели к проблемам со специальным оборудованием в крупных московских театрах: наиболее остро вопрос стоит со световой техникой, которая ранее закупалась в Европе. Технике требуется регулярный ремонт, который затягивается из-за отсутствия запчастей. Для решения проблем театры намерены прибегать к китайским аналогам.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” в трех крупных московских театрах рассказали о том, что столкнулись со сложностями в закупках и ремонте специального светового оборудования для спектаклей и их записи, которые возникли в последние месяцы на фоне санкций.

Весной цены на новое европейское оборудование, пульты, прожекторы и др. выросли в среднем на 200–250%, рассказал собеседник, близкий к театру ГИТИСа. Тогда некоторая техника, например пульты от ETC (Electronic Theatre Controls — американский производитель светового оборудования), еще была доступна на сайтах дистрибуторов, добавляет он: «Сейчас ETC, как и другие бренды из США, не купить совсем, остальные, вроде Clay Paky (итальянский производитель), можно достать через параллельный импорт, но проблема в том, что он не налажен».

Источник в другом столичном театре говорит, что трудности возникают также с техникой датского Martin Professional, французского Ayrton, американского High End Systems, чешского Robe и австрийского LDDE. По его словам, плановые замены оборудования в театрах происходят раз в пять—семь лет, «и если театр планировал заменить какое-то оборудование, то сейчас из-за санкций и увеличения стоимости это невозможно».

Есть проблемы и с ремонтом. В среднем, по оценке собеседника, близкого к ГИТИСу, раз в два месяца на ремонт отправляется около пяти приборов: «А иногда в крупном театре что-то ломается каждый день, а сроки ремонта затягиваются из-за того, что нет запчастей. У обычных ламповых приборов нужно менять цоколи и линзы, у прожекторов — шторки, шторки диммера и блоки питания».

В Мариинском театре “Ъ” рассказали, что столкнулись со сложностями при приобретении оборудования для проведения съемок, в частности оборудования торговой марки Canon (театр управляет видеопорталом c профессиональными записями спектаклей, опер и концертов). «Цены на оборудование, безусловно, выросли — в частности, из-за усложнения логистики. О стабилизации цен пока говорить сложно. Покупку б/у оборудования театр не рассматривает»,— сообщил глава службы медиавещания театра Евгений Барбашин. Однако, по его словам, ситуация с закупками и ремонтом не так критична: «Для показа и создания спектаклей оборудование есть в достаточном объеме, если нам чего-то не хватает, предложений по аренде на рынке достаточно». Если оборудование берется в прокат, ремонтом занимается прокатная компания, но в Москве театры чаще закупают собственное оборудование, а прокатом пользуются только на гастролях, пояснил один из источников “Ъ”.

Параллельный импорт — ввоз изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ,— легализован с июня до конца 2022 года. “Ъ” изучил список производителей, товары которых допущены к параллельному импорту, в приказе Минпромторга от 19 апреля: среди упомянутых компаний там фигурирует только Canon.

Для решения проблем с закупками и ремонтом театры сейчас прибегают к китайским аналогам. «Китайские аналоги активно тестируем, в целом результаты обнадеживают. Основные вопросы — к надежности, ремонту и обслуживанию, а составить внятную оценку по этим пунктам можно только со временем»,— говорит Евгений Барбашин. Собеседник “Ъ” в одном из театров опасается, что на фоне дефицита цены могут вырасти и на китайское оборудование. Гендиректор АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова добавляет, что российские производители пока не выпускают высокосветочувствительные диоды, необходимые для театрального и телевизионного освещения: «Чтобы наладить выпуск специального оборудования, потребуется несколько лет и НИОКР».

Тимофей Корнев, Валерия Лебедева, Никита Королев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...