Импорт уходит со сцены

Западные санкции привели к проблемам со специальным оборудованием в крупных московских театрах: наиболее остро вопрос стоит со световой техникой, которая ранее закупалась в Европе. Технике требуется регулярный ремонт, который затягивается из-за отсутствия запчастей. Для решения проблем театры намерены прибегать к китайским аналогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Собеседники “Ъ” в трех крупных московских театрах рассказали о том, что столкнулись со сложностями в закупках и ремонте специального светового оборудования для спектаклей и их записи, которые возникли в последние месяцы на фоне санкций.

Весной цены на новое европейское оборудование, пульты, прожекторы и др. выросли в среднем на 200–250%, рассказал собеседник, близкий к театру ГИТИСа. Тогда некоторая техника, например пульты от ETC (Electronic Theatre Controls — американский производитель светового оборудования), еще была доступна на сайтах дистрибуторов, добавляет он: «Сейчас ETC, как и другие бренды из США, не купить совсем, остальные, вроде Clay Paky (итальянский производитель), можно достать через параллельный импорт, но проблема в том, что он не налажен».

Источник в другом столичном театре говорит, что трудности возникают также с техникой датского Martin Professional, французского Ayrton, американского High End Systems, чешского Robe и австрийского LDDE. По его словам, плановые замены оборудования в театрах происходят раз в пять—семь лет, «и если театр планировал заменить какое-то оборудование, то сейчас из-за санкций и увеличения стоимости это невозможно».

Есть проблемы и с ремонтом. В среднем, по оценке собеседника, близкого к ГИТИСу, раз в два месяца на ремонт отправляется около пяти приборов: «А иногда в крупном театре что-то ломается каждый день, а сроки ремонта затягиваются из-за того, что нет запчастей. У обычных ламповых приборов нужно менять цоколи и линзы, у прожекторов — шторки, шторки диммера и блоки питания».

В Мариинском театре “Ъ” рассказали, что столкнулись со сложностями при приобретении оборудования для проведения съемок, в частности оборудования торговой марки Canon (театр управляет видеопорталом c профессиональными записями спектаклей, опер и концертов). «Цены на оборудование, безусловно, выросли — в частности, из-за усложнения логистики. О стабилизации цен пока говорить сложно. Покупку б/у оборудования театр не рассматривает»,— сообщил глава службы медиавещания театра Евгений Барбашин. Однако, по его словам, ситуация с закупками и ремонтом не так критична: «Для показа и создания спектаклей оборудование есть в достаточном объеме, если нам чего-то не хватает, предложений по аренде на рынке достаточно». Если оборудование берется в прокат, ремонтом занимается прокатная компания, но в Москве театры чаще закупают собственное оборудование, а прокатом пользуются только на гастролях, пояснил один из источников “Ъ”.

Параллельный импорт — ввоз изготовленных производителем товаров, которые легально поставлены в третьи страны, однако не разрешены производителем к импорту на территорию РФ,— легализован с июня до конца 2022 года. “Ъ” изучил список производителей, товары которых допущены к параллельному импорту, в приказе Минпромторга от 19 апреля: среди упомянутых компаний там фигурирует только Canon.

Для решения проблем с закупками и ремонтом театры сейчас прибегают к китайским аналогам. «Китайские аналоги активно тестируем, в целом результаты обнадеживают. Основные вопросы — к надежности, ремонту и обслуживанию, а составить внятную оценку по этим пунктам можно только со временем»,— говорит Евгений Барбашин. Собеседник “Ъ” в одном из театров опасается, что на фоне дефицита цены могут вырасти и на китайское оборудование. Гендиректор АНО «Консорциум Светотехника» Ольга Грекова добавляет, что российские производители пока не выпускают высокосветочувствительные диоды, необходимые для театрального и телевизионного освещения: «Чтобы наладить выпуск специального оборудования, потребуется несколько лет и НИОКР».

Тимофей Корнев, Валерия Лебедева, Никита Королев