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Коммерсантъ FM
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Станция малонаселенного будущего

Отечественное оборудование 4G и 5G начнет с отдаленных регионов

До конца года российские операторы связи заключат форвардные контракты на поставку российских базовых станций 4G и 5G. Их производители получат финансовую поддержку государства, а операторы обязуются выкупить определенный объем оборудования. Поставщиком «Ростелекома» будет его структура «Булат» и входящая в «ИКС Холдинг» Yadro. Переговоры ведут также МТС и «Вымпелком». Поставки базовых станций начнутся уже в 2023 году, но, по данным “Ъ”, они не превысят нескольких тысяч, что составит до 10% от всех потребностей операторов. Этим оборудованием оснастят в первую очередь отдаленные и малонаселенные регионы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российские телеком-операторы до конца декабря подпишут форвардные контракты на поставку российских базовых станций 4G и 5G, их производителям будет предоставлена точечная господдержка, заявил глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике, IT и связи. По словам министра, при подписании контракта производители «берут на себя ответственность по конкретным регионам, спецификациям, по годам — сколько они готовы будут отгружать 4G/5G базовых станций». Под эти контракты Минцифры будет оказывать точечную финансовую поддержку для развития производства в необходимых объемах, уточнил господин Шадаев.

Сейчас в России разработки базовых станций стандартов 4G и 5G ведут несколько организаций. Созданием базовых станций 4G в России занимается «Спектр» «Ростеха» (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года). Базовые станции стандарта 5G разрабатывает «Сколтех». В мае стало известно, что входящий в «ИКС Холдинг» вендор вычислительной техники Yadro займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G (см. “Ъ” от 19 мая).

На заседании комитета Госдумы по информполитике президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что оператор планирует получить первые партии базовых станций в 2023 году.

По его словам, отечественные базовые станции на первом этапе будут использоваться в малых населенных пунктах.

На форуме «Живая электроника России» 28 сентября, организованном компанией «ТМТ Конференции» (“Ъ” ознакомился с записью), старший вице-президент по технической инфраструктуре «Ростелекома» Алексей Сапунов заявил, что оператор планирует подписать пятилетние форвардные соглашения на поставки базовых станций с производителями «Булат» (принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху») и Yadro (входит в «ИКС Холдинг»). В 2023 году, по его словам, планируются поставки от «Булата», а в 2025-м — от Yadro. В «Ростехе» подтвердили, что «Спектр» занимается подготовкой к серийному производству базовых станций. В «Сколтехе» и Yadro отказались от комментариев.

В МТС “Ъ” подтвердили, что ведут переговоры с потенциальными поставщиками отечественных базовых станций. Ранее оператор тестировал базовые станции 5G «Сколтеха».

Источник, знакомый с ситуацией, говорит, что аналогичные переговоры ведет и «Вымпелком». С кем ведутся переговоры, собеседники “Ъ” не уточнили. В «МегаФоне» заявили, что «тестируют прототипы отечественных базовых станций». «Вымпелком» и Tele2 отказались от комментариев.

Операторы связи сейчас не готовы авансировать производство отечественных базовых станций, говорит источник “Ъ”, знакомый с деталями переговоров: «Речь в рамках обсуждаемых контрактов идет исключительно об обязательствах на выкуп определенного объема базовых станций, которые будут поставляться в отдаленные регионы, малые населенные пункты, на которые не хватает зарубежного оборудования».

Минцифры урезает финансирование на перевод частот под связь 5G

В текущей «санкционной» ситуации компонентов для производства отечественных базовых станций хватит максимум на 10% от совокупного запроса операторов, говорит другой собеседник “Ъ” в отрасли: «И это в действительности хороший уровень. Переход на следующий этап — поддержание сетей, что потребует около 50% от нужд операторов,— станет серьезным вызовом для индустрии». По его оценке, к 2024 году операторы получат «несколько тысяч» отечественных базовых станций: «Больше 10 тыс. в 2025 году при наличии компонентной базы». Собеседник признает, что оборудование на первом этапе будет существенно уступать зарубежному по характеристикам: «Выход на сравнимое качество (совокупность всех характеристик, а не просто скорость передачи данных), предполагаю, случится не ранее 2027–2028 годов. Базовую станцию очень легко собрать, сложно запустить и фантастически тяжело довести до ума».

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк, Тимофей Корнев

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