Yadro развернется в Дубне

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Входящий в «ИКС Холдинг» вендор вычислительной техники Yadro займется разработкой и производством базовых станций LTE и 5G, выяснил “Ъ”. Исходно речь шла об СП с Nokia, но из-за санкций оно стало невозможным. В мае Yadro учредила отдельное юрлицо, вложит в проект 5–7 млрд руб. и нанимает инженеров из закрывшихся в РФ центров разработки Intel и Nokia. Эксперты подчеркивают, что вместе с инженерами Yadro придется добывать и документацию западных производителей: то, что сейчас разрабатывается в России, не отвечает требованиям сотовых операторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yadro Фото: Yadro

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что группа «Ядро» (Yadro; входит в «ИКС Холдинг») 4 мая зарегистрировала ООО «Ядро центр технологий мобильной связи» с уставным капиталом 1 млн руб. и основным видом деятельности «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук». Гендиректором компании стал Артем Икоев, который также возглавляет ООО «Ядро микропроцессоры» (подразделение группы, занятое разработкой микроэлектроники). Источники “Ъ” говорят, что компания займется разработкой и выпуском базовых станций LTE и 5G. Исходно планировалось делать это в партнерстве с Nokia (см. “Ъ” от 23 ноября 2021 года), однако проект развалился из-за начала военных действий РФ на Украине.

Гендиректор Yadro Алексей Шелобков рассказал “Ъ”, что первоначальный объем собственных инвестиций в проект составит 5–7 млрд руб., формируется команда инженеров: «Существовавшая ранее проблема с дефицитом квалифицированных специалистов в этой области разрешается за счет привлечения талантов из закрывающих свою деятельность в РФ R&D (исследований и разработок.— “Ъ”) центров западных вендоров, в том числе Nokia и Intel».

Производство, по словам господина Шелобкова, будет развернуто на заводе в Дубне. О строительстве предприятия компания сообщала в ноябре 2021 года, предполагается, что оно сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год. Если Yadro займется освоением производства базовых станций LTE, компании придется конкурировать со «Спектром» (структура «Ростеха»), который развивает аналогичный проект с прошлого года. В то же время в проекте госкорпорации также участвуют структуры «ИКС Холдинга» (см. “Ъ” от 12 мая).

В Минцифры “Ъ” сообщили, что приветствуют проект Yadro: «Освоение производства оборудования связи стандарта LTE — вполне реализуемая задача». В 2021 году Минцифры продлило операторам связи лицензии на частоты LTE при условии, что они перейдут на отечественное оборудование. Правительство рассчитывало мотивировать зарубежных вендоров телеком-оборудования Nokia, Ericsson и Huawei заключать партнерства с российскими компаниями и локализовать производство, но конфликт на Украине поставил крест на перспективах получения технологий лидеров рынка.

Глава центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» (с 2020 года ведет разработку телеком-оборудования на открытой архитектуре OpenRAN) Дмитрий Лаконцев называет освоение разработки LTE-оборудования «реализуемой задачей» даже на фоне отказа крупнейших вендоров от сотрудничества: «В России уже идет разработка как минимум трех аппаратно-программных решений для LTE-сетей, одно из них в "Сколтехе"». Впрочем, признает эксперт, «пока они не отвечают всем требованиям оборудования операторского класса».

Топ-менеджер зарубежного вендора телеком-оборудования подчеркивает — чтобы принести пользу, инженеры, которых Yadro нанимает для проекта, должны располагать конструкторской документацией, а также номенклатурой элементной базы, которая доступна для разработки и выпуска оборудования: «Главное — понимать, какое оборудование можно выпускать при существующей и разрабатываемой элементной базе». Руководитель направления вычислительной техники DANNIE Игорь Московко уверен, что из-за санкций и проблем с доступом к иностранным технологиям реализовать проект будет непросто: «Разработка и производство телеком-оборудования самостоятельно в текущих условиях тоже выглядят своеобразной "спецоперацией"».

Никита Королев