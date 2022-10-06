Троянский «Мир»

По сообщениям турецких СМИ, 5 октября в Казани прошла встреча представителей центральных банков России и Турции, на которой обсуждались возможные альтернативы картам «Мир» для российских туристов. Одним из вариантов называется выпуск россиянам карт турецкой платежной системы TROY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным турецкой газеты Aydinlik, если регуляторы двух стран договорятся, то российские банки, не находящиеся под санкциями США, смогут открыть счет в турецких банках—членах турецкой платежной системы, дочерние банки которых сейчас работают в России. Российские кредитные организации после этого получат возможность выпускать соответствующую карту. Членами платежной системы TROY являются 29 турецких банков и финансовых организаций, среди которых есть и банки (DenizBank, Ziraat Bankasi и Is Bankasi), имеющие дочерние кредитные организации в России.

Эксперты предполагают, что российские банки, включая «дочки» турецких кредитных организаций, смогут не сами открывать карты TROY, а выступать распространителями карт, выпущенных турецкими банками. В этом случае эмитент сможет точно гарантировать, что карты не будут выданы гражданам РФ, находящимся под санкциями, а также они не будут иметь хождение на территории России, следовательно, не будут обслуживаться Национальной системой платежных карт (НСПК), от сотрудничества с которой турецкие банки предостерегали США и что стало причиной поиска альтернативы карте «Мир».

Другой вариант был ранее предложен турецкими туристическими организациями. Как сообщило издание Sabah, планируется, что российские туристы вместе с туром будут покупать предоплаченную карту, траты по которой будут списываться со счета турецкого туроператора. «Эту карту можно использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях как обычную карту»,— утверждает Sabah. Еще одним вариантом решения вопроса эксперты называют разрешение на открытие в России филиалов заграничных банков из дружественных стран. А те, в свою очередь, смогут выпускать россиянам карты международных платежных систем, которыми можно расплачиваться по всему миру.

У всех этих схем есть один существенный недостаток для российского финансового рынка: они предполагают, что расчеты граждан России пойдут в обход не только отечественных банков, но и всей платежной инфраструктуры страны. Получается, что, разрешив любую из этих схем, Банк России запускает в страну троянского коня, который никак не будет им контролироваться или регулироваться, а также сможет в одночасье свернуть свою деятельность без каких-либо консультаций с ЦБ. То есть предлагается допустить ровно то, для борьбы с чем были созданы НСПК и платежная система «Мир».