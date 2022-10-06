Троянский «Мир»

По сообщениям турецких СМИ, 5 октября в Казани прошла встреча представителей центральных банков России и Турции, на которой обсуждались возможные альтернативы картам «Мир» для российских туристов. Одним из вариантов называется выпуск россиянам карт турецкой платежной системы TROY.
Максим Буйлов
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
По данным турецкой газеты Aydinlik, если регуляторы двух стран договорятся, то российские банки, не находящиеся под санкциями США, смогут открыть счет в турецких банках—членах турецкой платежной системы, дочерние банки которых сейчас работают в России. Российские кредитные организации после этого получат возможность выпускать соответствующую карту. Членами платежной системы TROY являются 29 турецких банков и финансовых организаций, среди которых есть и банки (DenizBank, Ziraat Bankasi и Is Bankasi), имеющие дочерние кредитные организации в России.
Эксперты предполагают, что российские банки, включая «дочки» турецких кредитных организаций, смогут не сами открывать карты TROY, а выступать распространителями карт, выпущенных турецкими банками. В этом случае эмитент сможет точно гарантировать, что карты не будут выданы гражданам РФ, находящимся под санкциями, а также они не будут иметь хождение на территории России, следовательно, не будут обслуживаться Национальной системой платежных карт (НСПК), от сотрудничества с которой турецкие банки предостерегали США и что стало причиной поиска альтернативы карте «Мир».
Другой вариант был ранее предложен турецкими туристическими организациями. Как сообщило издание Sabah, планируется, что российские туристы вместе с туром будут покупать предоплаченную карту, траты по которой будут списываться со счета турецкого туроператора. «Эту карту можно использовать в ресторанах, торговых и развлекательных заведениях как обычную карту»,— утверждает Sabah. Еще одним вариантом решения вопроса эксперты называют разрешение на открытие в России филиалов заграничных банков из дружественных стран. А те, в свою очередь, смогут выпускать россиянам карты международных платежных систем, которыми можно расплачиваться по всему миру.
У всех этих схем есть один существенный недостаток для российского финансового рынка: они предполагают, что расчеты граждан России пойдут в обход не только отечественных банков, но и всей платежной инфраструктуры страны. Получается, что, разрешив любую из этих схем, Банк России запускает в страну троянского коня, который никак не будет им контролироваться или регулироваться, а также сможет в одночасье свернуть свою деятельность без каких-либо консультаций с ЦБ. То есть предлагается допустить ровно то, для борьбы с чем были созданы НСПК и платежная система «Мир».