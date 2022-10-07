Смешные яблоки

В конце сентября мальчику из тюменского города Ишима исполнилось полгода. За свою короткую жизнь он перенес четыре операции на кишечнике — Сене удалили значительную часть толстой и тонкой кишки. Обычная еда теперь не усваивается в полном объеме. Для жизни ребенку необходимо специальное питание, которое вводится внутривенно. Но стоит оно очень дорого и не оплачивается государством. Мама воспитывает Сеню одна. Давайте поможем ей накормить сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сеня не знает, какое на вкус яблоко или банан. Все смеси, которые ему дает мама, горькие, как листья одуванчика

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Сеня не знает, какое на вкус яблоко или банан. Все смеси, которые ему дает мама, горькие, как листья одуванчика

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Палату, где лежит Сеня, врачи окрестили комнатой смеха: мальчик хохочет так, что посмотреть на него сбегаются все медсестры.

— Я не знаю, что его настолько веселит,— пожимает плечами мама Сени Марина.— Он просто обожает слушать, как хрустят яблоки. Как только замечает у меня в руках яблоко, делает круглые глаза и ждет, когда я откушу кусочек, а потом заливается смехом. Я эти яблоки видеть уже не могу. Но если берут кровь из пальца или что-то еще, приходится сидеть и хрустеть, чтобы не плакал.

Сеня не знает, какое на вкус яблоко или банан. Все смеси, которые ему дает мама, горькие, как листья одуванчика. Это и понятно, ведь они не только питательные, но и лечебные. Основное же питание — раствор белков, жиров и минеральных веществ — мальчик получает через вену круглые сутки. Без этого он не может жить: из-за некроза Сене удалили большую часть кишечника, и теперь обычная еда у него не усваивается.

Марина рассказывает, что во время беременности все анализы у нее были в норме. А на одиннадцатой неделе вдруг почувствовала недомогание. «Что вы хотите, организм готовится к родам»,— отмахнулись в женской консультации. Два раза будущей маме ставили капельницы, но в больницу не клали.

— На 28-й неделе я почувствовала покалывание в животе и сразу приехала в больницу,— вспоминает Марина.— Заведующая провела осмотр и рявкнула: «Чего тянула? Раскрытие уже 6 см!»

Роды длились 45 минут. Марину предупредили, что ребенок не закричит и не задышит — легкие еще не сформировались.

Но Сеня закричал, чем немало напугал акушерку. Он был совсем крошечный, весил чуть больше килограмма. На следующий день его отправили «дозревать» в перинатальный центр в Тюмени.

Все шло по плану. А потом случилось то, чего врачи не ожидали. На пятый день у Сени вздулся живот и начался некроз кишечника. Ребенка экстренно перевели в тюменскую Областную клиническую больницу.

— Первая операция по удалению омертвевшей части кишечника длилась два часа,— рассказывает мама.— Хирург сказал, что во время операции у Сени остановилось сердце, но его удалось запустить. Сыну установили стому для введения питания.

Состояние ребенка после операции было тяжелое. Дышать самостоятельно он не мог, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Два месяца Сеня лежал в больнице. За это время врачи провели еще три санации брюшной полости. 25 мая хирурги закрыли стому и перевели мальчика в отделение патологии новорожденных. Марина кормила сына по часам, по капле увеличивая количество смеси. Сеня научился улыбаться. Жизнь налаживалась.

А 12 июня случился кризис. Увеличение объема смеси привело к нарушению стула. За неделю ребенок сбросил вес, который набирал с таким трудом. Питание уменьшили до одной ложки. Сеня голодал и худел.

— Сына спасли врачи московской больницы. Они пригласили нас на лечение в отделении реконструктивной и восстановительной хирургии.

Туда мама с Сеней в сопровождении реаниматолога и медсестры прилетели в конце июля. В больнице ребенку подобрали правильное питание и лечение. В будущем, когда кишечник подрастет вместе с малышом, планируется отказаться от капельниц с питательными растворами. А пока для роста и развития ребенку жизненно необходимо парентеральное питание. Его можно получать в домашних условиях, если у мамы будут необходимые препараты и оборудование.

Недавно мама с Сеней впервые вышли погулять на улицу. Марина очень надеется, что хотя бы к зиме им удастся вернуться домой, где Сеня никогда еще не был. Если, конечно, мы ему поможем прямо сейчас.

Для спасения Сени Исаева не хватает 756 393 руб. Хирург Российской детской клинической больницы Юлия Аверьянова (Москва): «У Сени синдром короткой кишки, состояние после обширной резекции кишечника в результате некротизирующего энтероколита. Ребенок перенес несколько операций, до сих пор плохо набирал вес и развивался. В условиях стационара мы наладили систему парентерального питания. Сейчас мальчик начал прибавлять в весе. Ему требуется длительное лечение дома, для этого по жизненным показаниям необходимо парентеральное питание, лекарства и расходные материалы. Только так Сеня сможет получать нужные для роста и развития вещества». Стоимость лекарств, парентерального питания, расходных материалов на полгода 1 629 393 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 850 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Регион-Тюмень» соберут 23 тыс. руб. Не хватает 756 393 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Сеню Исаева, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Сени — Марины Петровны Исаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Светлана Иванова, Тюменская область