Российских фигуристов вписали в кодекс

Федерация фигурного катания России (ФФККР) утвердила новый Кодекс этики, регламентирующий поведение спортсменов и других участников соревнований. В соответствии с документом фигуристам, например, фактически запрещено критиковать работу судей и терять самообладание после проигрыша, а их наставникам — вести переговоры о «трансфере» в свою группу учеников других специалистов, не ставя в известность их наставников. Учитывая традиции российского фигурного катания, можно предположить, что с соблюдением кодекса у его представителей возникнут проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Федерация фигурного катания России на своем официальном сайте опубликовала обновления в разделе «Общие документы». Главное среди этих обновлений — новый Кодекс этики, утвержденный ФФККР. Его целью названо «установление этических норм и обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения всех лиц, составляющих профессиональное сообщество фигурного катания». Под последними понимаются как спортсмены, так и тренеры, судьи, а также функционеры.

Самым заметным разделом 15-страничного документа является его часть, посвященная требованиям к поведению собственно фигуристов. Их достаточно много. Так, спортсменов призывают «избегать публичного осуждения в некорректной и грубой форме итогов соревнований и решений судейской бригады, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", социальных сетях и других информационных сообществах или ресурсах». Более того, ФФККР уточняет, что они не могут даже «подвергать сомнению» действия судей, «их честность, непредвзятость». Также фигуристы должны «избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации самого спортсмена или его соперников, а также авторитету ФФККР», «сохранять самообладание в случае проигрыша, с достоинством отдавая должное победе и мастерству соперника» и «воздерживаться от публичных выступлений, в том числе в средствах массовой информации, в период проведения соревнований, если иное не было обговорено с пресс-атташе ФФККР».

Интересными выглядят еще две рекомендации Кодекса этики. Одна настаивает на том, чтобы фигуристы не отвечали на «гипотетические вопросы» (в качестве примера приведено начало подобного вопроса «что, если…»), вторая — на том, что они не могут обсуждать вопросы, «решение которых находится в стадии обсуждения». При этом они обязаны помнить, что «любая информация, опубликованная в личных социальных сетях, может быть использована в средствах массовой информации как мнение спортсмена, его заявление, позиция организации, которую он представляет».

К тренерам также есть несколько требований, включая запрет на «переговоры со спортсменами других клубов / тренеров с предложением о переходе к нему» и даже «разговоры», если они «могут быть истолкованы как предложения о переходе». ФФККР уточнила, что при обращении фигуриста другого клуба / тренера с желанием перейти к нему тренироваться тренер, к которому хочет перейти спортсмен, руководствуясь принципами коллегиальности, уважения и партнерства, сообщает об этом действующему тренеру спортсмена, а также руководителю спортивной школы с целью урегулирования и обсуждения условий перехода. Помимо этого наставникам, как и их подопечным, не следует «подвергать сомнению» «честность и непредвзятость» арбитров.

За нарушения положений Кодекса этики предусмотрен объемный набор санкций, решение о которых после рассмотрения соответствующего случая комиссией по этике ФФККР будет принимать исполком структуры. В зависимости от тяжести проступка провинившихся ждут предупреждение, штраф (в том числе с обязательством «принести публичные извинения» или публикацией «выговора» на сайте федерации), аннулирование результата соревнований, временная или постоянная дисквалификация, исключение из состава сборной России, а также запрет посещения мероприятий и соревнований, проводимых под эгидой ФФККР.

Посмотреть на применение Кодекса этики на практике будет чрезвычайно любопытно. Дело в том, что большинство его положений не слишком соответствует привычкам и традициям, укрепившимся в отечественном фигурном катании.

Только за последние два-три сезона можно вспомнить серию эпизодов, которые теперь однозначно трактовались бы как нарушение этического регламента. Это, скажем, попавшая на видео истерика Александры Трусовой, упустившей золото на пекинской Олимпиаде в феврале текущего года. Она разрыдалась, оттолкнула тренера Этери Тутберидзе, стала громко кричать о том, что «ненавидит» фигурное катание, а сразу после церемонии награждения сняла серебряную медаль, явно демонстрируя «сомнения» по поводу справедливости судейского вердикта.

«Теряли самообладание» и другие российские звезды. Так, на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Александра Бойкова, выступающая в дуэте с Дмитрием Козловским, оказалась недовольна третьим местом, швырнула в партнера беджик и убежала. До этого сам Козловский — напротив, после очень успешного выступления на российском этапе Гран-при — выкрикнул фразу, предположительно, адресованную конкурентам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову: «Это наше место! В очередь!».

Привычка критиковать судей есть и у тренеров. Допустим, Евгений Плющенко с завидной частотой дает оценки работе арбитров. Например, два года назад на чемпионате России двукратный олимпийский чемпион заявил, что не понял, чем обусловлены низкие баллы являвшейся на тот момент его подопечной Александры Трусовой: «Лучший прокат, ей только из платья выпрыгнуть осталось». Впрочем, подобные ремарки позволяют себе многие коллеги Плющенко, которые, как утверждают источники “Ъ” в российском фигурном катании, также далеко не всегда информируют своего коллегу о желании организовать «трансфер» фигуриста, часто сначала контактируя с самим спортсменом.

Алексей Доспехов, Екатерина Ремизова