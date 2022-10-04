Центры прибыли завершают плавание

Предложенный Минфином механизм плавной отмены режима консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) вызвал неоднозначную реакцию регионов. На парламентских слушаниях по бюджету недовольство компенсационным механизмом переходного периода высказали как губернаторы субъектов, терявших доходы из-за режима КГН, так и руководители регионов, лишающихся их из-за его отмены. В этих условиях глава РСПП Александр Шохин, представлявший интересы пользователей режима — крупнейшие российские холдинги,— предложил сохранить механизм «с модификациями», но в ответ услышал, что этого сделано уже точно не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко (в центре)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко (в центре)

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Предложенный Минфином переходный период после запланированной на 2023 год отмены режима консолидированных групп налогоплательщиков стал одной из главных тем прошедших вчера в Совете федерации парламентских слушаний по проекту бюджета на следующую трехлетку. Напомним, с 2012 года крупные холдинги могут переносить убытки на будущие периоды и перемещать их по своему желанию между субъектами РФ, сокращая тем самым выплаты по налогу на прибыль или делая их более «удобными» для себя. В РФ за это время было создано 16 КГН, которые объединили в группы структуры крупнейших корпораций («Газпром», ЛУКОЙЛ, «Роснефть», X5 Group, «Транснефть», НЛМК, «Евраз», «Норникель» и другие).

Изначально режим КГН задумывался для более равномерного распределения налога на прибыль между регионами, чтобы налоговые платежи не «оседали» в Москве и Санкт-Петербурге, где находятся штаб-квартиры компаний, а распределялись по регионам, в которых компании работают. Однако по факту поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов из-за этого режима в целом сократились. Многие губернаторы жаловались на то, что не только теряют доходы, но и не могут как следует планировать свои бюджеты, поскольку холдинги могли внезапно «увести» прибыль в другой регион. Режим корректировался, но в итоге после долгих дискуссий в 2018 году был принят закон о его ликвидации с 2023 года.

Согласно подготовленным сейчас Минфином в составе бюджетного пакета поправкам, отмена КГН должна стать плавной, чтобы регионы, которые все-таки выигрывали от этого режима, не были бы разом лишены привычных поступлений. Как пояснил вчера в Совфеде глава Минфина Антон Силуанов, переходный период будет действовать в течение нескольких лет. В 2023 году планируется консолидировать на федеральном уровне 80% поступлений налога на прибыль от бывших участников КГН с тем, чтобы распределять их по тем же регионам по нормативам с учетом фактических поступлений в прошлые годы. В 2024 году речь будет идти уже о 60%, в 2025-м — 40%. Впрочем, добавил министр, Минфин готов до второго чтения бюджетного пакета продолжить обсуждение компенсирующего механизма с регионами.

Такое обсуждение, видимо, Минфину предстоит: слушания показали, что многие регионы настроены на дискуссию. Так, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожаловался, что и такая поэтапная отмена КГН приведет к потере бюджетом города 450 млрд руб. за три года. Он предложил доработать механизм перехода. Губернатор Карелии Артур Парфенчиков, напротив, сказал, что всегда выступал за то, чтобы институт КГН был отменен «так же, как и введен,— немедленно». По его словам, в течение переходного периода регион продолжит терять доходы. С 2012 года Карелия лишилась из-за КГН 40 млрд руб., в течение переходного периода она недосчитается еще 13 млрд руб. (с этими оценками Антон Силуанов, впрочем, не согласился, заверив, что будет «не минус, а плюс»). «Если переходный период и будет, должна быть система, которая исключила бы вред бюджетно-финансовой ситуации в регионе»,— заявил губернатор.

Отметим, что если к голосу регионов в Совфеде обещали прислушаться, то предложения крупного бизнеса в части КГН уже были фактически отвергнуты. Глава РСПП Александр Шохин предложил «не прекращать пока режим КГН» с учетом сложного переходного механизма, «эффективность которого неочевидна», а модифицировать его. Так, холдинги, судя по его словам, готовы ограничить зачет убытков внутри КГН. Именно эта их возможность называлась в качестве одной из причин снижения поступлений от налога на прибыль в региональные бюджеты. В ответ спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что «возврата КГН не будет», поскольку институт «не оправдал себя», подтвердив, таким образом, позицию правительства по этому вопросу.

Евгения Крючкова, Вадим Вислогузов