Виктору Батурину добавили фальсификации

Как стало известно “Ъ”, СКР направил на утверждение обвинения в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении Виктора Батурина, бывшего вице-президента ЗАО «Интеко» и шурина покойного бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Полностью признавшему свою вину бизнесмену инкриминируется попытка хищения у его сестры Елены Батуриной, экс-владелицы «Интеко», 25% акций компании, оцениваемых почти в 14 млрд руб. Практически в самый последний момент к обвинению в покушении на мошенничество Виктору Батурину добавили еще и фальсификацию доказательств по гражданскому делу. При этом последний факт в деле фигурировал с самого начала, но следствие попридержало его, очевидно, как новый аргумент для продления срока пребывания фигуранта в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктору Батурину к покушению на мошенничество добавили фальсификацию доказательств

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Виктору Батурину к покушению на мошенничество добавили фальсификацию доказательств

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На днях Виктор Батурин и его защита завершили ознакомление с несколькими десятками томов уголовного дела, и оно было направлено на утверждение в Генпрокуратуру. У первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина на это есть максимум 30 суток, но, скорее всего, он обойдется минимальным сроком — десять дней.

Отметим, что на протяжении пяти лет, которые СКР вел расследование, речь в нем шла только о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). И лишь перед самым окончанием Виктору Батурину вменили в вину еще и фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в нем (ч. 1 ст. 303 УК РФ). При этом сам факт наличия этого состава преступления присутствовал в материалах практически с самого начала. Не исключено, что следствие попридержало его, как аргумент для очередного продления срока ареста фигуранта. Во всяком случае, во время рассмотрения последнего ходатайства следствия в суде в числе первых был упомянут тот факт, что Виктору Батурину предъявлено новое обвинение, по которому фигуранту, правда, грозят лишь исправительные работы на срок до двух лет или четырехмесячный арест.

В итоге доводы следователя и поддержавшего его прокурора суд признал обоснованными. На данный момент под стражей обвиняемый Батурин содержится уже больше года.

Напомним, что само уголовное дело было возбуждено в июне 2017 года по заявлению бывшей владелицы «Интеко» Елены Батуриной, вдовы Юрия Лужкова. Последняя утверждала, что у нее пытаются похитить 25% акций компании «Интеко». Четыре года дело расследовалось в отношении неустановленных злоумышленников, а 1 июля 2021 года обвинение в этом предъявили Виктору Батурину. На следующий день родственника экс-мэра Москвы отправили в СИЗО.

Буквально до самого окончания расследования брат Елены Батуриной категорически отрицал свою вину, утверждая, что имеет на руках «приложение №1» к договору с сестрой, из которого следует, что за проданные ей осенью 2011 года 14,4 тыс. акций «Интеко» она должна выплатить ему рыночную компенсацию в размере 13,8 млрд руб. Сама госпожа Батурина этот документ называла фальшивым.

Почему Виктор Батурин в конце расследования резко изменил свою позицию, сознавшись в инкриминируемом ему деянии, остается загадкой. Во всяком случае, речь точно шла не о гарантиях со стороны следствия изменить меру пресечения на более мягкую, как часто бывает в подобных случаях. Уже после признания вины следователь по-прежнему настаивал на необходимости содержания Виктора Батурина под стражей. Защита бизнесмена говорить на эту тему категорически отказывается, ссылаясь на нежелание своего клиента.

Таким образом, если Виктор Батурин уже во время судебного процесса не поменяет свою позицию, то совершенно очевидно, что приговор в отношении него будет обвинительным. В этой связи его шансы выиграть длящуюся уже несколько лет судебную тяжбу за акции «Интеко» в Земельном суде Инсбрука (Австрия), где истцом выступает уже сам Виктор Батурин, становятся весьма призрачными. И это притом что там, если верить его представителям, дело, напротив, вроде бы складывалось в пользу шурина бывшего мэра столицы. Во всяком случае, документ, который российское следствие считает фальсифицированным, за границей суд якобы признал подлинным.

Олег Рубникович