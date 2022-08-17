Моторы на искусственном вскармливании

Международная автомобильная федерация (FIA) утвердила «моторный» регламент, который вступит в силу с сезона 2026 года. Помимо сугубо технических и финансовых аспектов, таких как отказ от использования узла MGU-H или введение лимита расходов на силовые установки, в новом регламенте содержится требование полностью отказаться от использования ископаемого топлива. Его планируется заменить синтетическим бензином. За этим кроется нечто большее, чем просто стремление соответствовать модным экологическим веяниям. Речь идет о попытке отработать технологии производства топлива, которые в обозримом будущем начнут использоваться в обычных автомобилях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

Всемирный совет по автоспорту FIA утвердил новый регламент на моторы. Он вступит в силу с 2026 года.

Если говорить о сугубо технических параметрах изменений, то наиболее заметным является отказ от блока MGU-H.

Отметим, что силовые установки, используемые на машинах «Формулы-1», являются гибридными. В их основе 1,6-литровые моторы V6 с турбонаддувом плюс электрическая часть. Означенный узел MGU-H, по сути, является мотор-генератором, установленным на валу турбины. Его использование позволяет вырабатывать электроэнергию, а также быстрее раскручивать турбину, когда это требуется. Предполагалось, что в «Формуле-1» конструкция MGU-H будет проработана достаточно, чтобы этот узел в будущем перекочевал на гражданские автомобили (как в свое время случилось с коробками передач с двойным сцеплением). Он, однако, оказался слишком дорогим и сложным. Компенсировать потерю мощности, возникающую из-за отказа от MGU-H, планируется за счет трехкратного увеличения мощности электромотора — до 475 л/с. Суммарная максимальная мощность силовой установки превысит 1 тыс. л. с. Впрочем, как отмечается на официальном сайте «Формулы-1», отказ от MGU-H может привести к возникновению турбоямы. Но в руководстве «Формулы-1» уверены, что сложности, с которыми придется сталкиваться гонщикам, лишь придадут шарма этапам.

Второй важный аспект нового регламента касается ограничений расходов на разработку моторов. Они вступят в силу уже сейчас.

В период 2022–2025 годов на разработку и создание силовых установок команды смогут тратить по $95 млн в год. Начиная с 2026-го — $130 млн. Отметим, что до сих пор затраты на двигатели никак не ограничивались. Они наряду с зарплатами гонщиков, контрактами трех ключевых сотрудников команд и прочим были выведены из-под потолка расходов. В нынешнем сезоне он составляет $141 млн. В FIA пообещали также менее строго наказывать гонщиков за внерегламентную замену силовых установок. На данный момент они могут использовать три установки за сезон. Если используются дополнительные двигатели (или их важные элементы), гонщик наказывается потерей мест на стартовой решетке. По обновленным правилам FIA намерена менее строго наказывать гонщиков, если при этом их команды не выбиваются из ограничений бюджета. Детали будут обнародованы позже.

Однако, пожалуй, самым интересным аспектом нового регламента является топливо, которое команды должны использовать начиная с 2026 года.

Отметим, что в этом сезоне они гоняются на смеси бензина и этанола (в соотношении 9 к 1). С 2026 года заправляться гоночные машины должны синтетическим бензином. Само по себе его использование чем-то революционным не является. Различные виды синтетического топлива существуют давно. Отметим, что Международное энергетическое агентство определяет «синтетическое топливо» как любое жидкое топливо, полученное из угля или природного газа. Прибегают к его использованию чаще всего в условиях недоступности традиционного сырья. Но в FIA, похоже, нащупали или думают, что нащупали, иной подход. Детальных сведений о том, что собой будет представлять этот самый синтетический бензин, пока нет. Но по косвенным признакам можно заключить, что по калорийности он будет не хуже традиционного. Не зря же FIA предписала командам снизить расход топлива в 2026 году до 70 кг за гонку против нынешних 100 кг. Кстати, еще в 2013-м лимит был и вовсе 130 кг.

Производством нового топлива займется крупнейшая нефтяная компания мира ARAMCO на двух заводах в Испании и Саудовской Аравии. Их только предстоит построить, и работать они начнут не ранее 2023 года.

Что касается технологии, то речь в общем идет о том, чтобы извлечь углерод из воздуха, водород из воды, затем все это волшебным образом смешать и на выходе после ряда химических реакций получить все то же топливо на основе углеводородов.

В FIA отмечают, что такой подход позволит добиться полной углеродной нейтральности — в атмосферу при сжигании топлива вернется только тот углерод, который был получен из нее же при его изготовлении. Впрочем, судя по словам курирующего топливный проект Пэта Симондса, в реальности проект куда сложнее, чем на словах. Он признался, что в ходе его общения со специалистами они зачастую даже не всегда понимали, чего он от них хочет. Но прогресс есть. По словам господина Симондса, уже протестированы 39 топливных смесей и результаты обнадеживающие.

Но самым важным в топливном проекте FIA, а она, отметим, является все же Международной автомобильной федерацией и занимается развитием автомобилизма во всех его аспектах (собственно автоспорт — лишь одно из направлений деятельности FIA, пусть и самых заметных), является то, что новое топливо должно быть пригодно к использованию в уже существующих обычных машинах. В FIA отметили, что к 2030 году в мире будет использоваться около 2 млрд автомобилей с ДВС. Даже при условии что ряд стран Запада уже с 2030 года начнет отказываться от использования таких машин, количество электромобилей и гибридов в мировом автопарке не превысит 8%. Пэт Симондс отметил, что есть целые страны и регионы, которые просто не хотят или не могут перейти на использование «электричек». Для них возможность получать синтетическое топливо, производство которого не привязано к поставкам нефти, очень важно.

Александр Петров