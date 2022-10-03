«Краснодар» не поднялся на «Крыльях»

Матчем «Крылья Советов»—«Краснодар» завершился 11-й тур чемпионата России. В случае победы гости могли догнать ЦСКА и войти в тройку лидеров, но они не использовали эту возможность, сыграв вничью — 0:0. Теперь у краснодарцев 21 очко и они пятые в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты «Краснодара» с трудом сдержали Сергея Пиняева (слева) и отстояли ничью в матче с «Крыльями Советов»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Футболисты «Краснодара» с трудом сдержали Сергея Пиняева (слева) и отстояли ничью в матче с «Крыльями Советов»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После того как «Ростов» уступил «Зениту», у «Краснодара» появился шанс вытеснить своего южного соседа с третьего места и сравняться по очкам с занимающим вторую позицию ЦСКА, однако его нельзя было назвать очень высоким. Да, противостоявшие кубанцам «Крылья Советов» не лучшим образом выступают в текущем чемпионате и взяли в 10 турах только 10 очков, оказавшись на 11-й строчке, но насколько опасной может быть нынешняя команда Игоря Осинькина, она не так давно показала в кубковом матче с «Зенитом». Именно самарцы нанесли первое поражение в сезоне лидеру премьер-лиги, пускай тот и выставил экспериментальный состав.

Более того, букмекеры ставили на то, что «Краснодар», имевший в два раза больше очков, чем «Крылья», скорее всего, не выиграет в Самаре.

Возможно, они еще учитывали при этом фактор неудобного соперника, ведь в прошлом чемпионате оба раза успех праздновали подопечные Осинькина, а также дисквалификацию нападающего Джона Кордобы, который на днях помог черно-зеленым одолеть в Кубке России «Пари Нижний Новгород». И вообще у краснодарцев как-то поредела заявка, судя по которой у их главного тренера Александра Сторожука практически не было резервов для корректировки игры на случай «если что-то пойдет не так».

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Уже в дебюте матча у ворот гостей стало весьма тревожно. Защитник Гленн Бейл сразу проверил их голкипера Матвея Сафонова опасным ударом из-за штрафной площади, а вскоре 17-летний Сергей Пиняев чуть не нарисовал шедевр, раскачав двух оппонентов и закрутив мяч в мертвую зону для вратаря, который даже не шелохнулся. «Краснодар» выручила перекладина. Потом Пиняев еще сделал острый навес на Романа Ежова, но кубанцы отбились и в целом постепенно сбили стартовый порыв хозяев. Правда, сами в нападении ничего внятного не демонстрировали. А «Крылья» организовали контратаку, приведшую к стандарту, который коварно исполнил все тот же Пиняев. Сафонов с трудом дотянулся до мяча и даже, что называется, поцеловался со штангой — к счастью, без серьезных последствий.

Краснодарцы все-таки тоже создали голевой момент, причем убойный, когда вывели один на один с Иваном Ломаевым взрывного Олакунле Олусегуна. Нигериец решил пробить на технику, и вратарь самарцев легко прочитал его. Зато опять блеснул техникой Пиняев, на скорости обыгравший двух опекунов и завершивший прорыв хлестким ударом, но в том эпизоде самарский юниор заработал лишь угловой. «Крылья Советов» лучше выглядели в первом тайме, тем не менее ничего не выжали из своего игрового преимущества. К тому же они потеряли из-за травмы одного из ведущих футболистов команды Юрия Горшкова.

После перерыва хозяева продолжили гнуть свою линию и прижали «Краснодар» к воротам, но он по-прежнему не гнулся. Нападающий самарцев Максим Глушенков попробовал спровоцировать назначение пенальти, упав в борьбе с Кайо, и даже вроде бы привлек внимание VAR. Трудно сказать, какие рекомендации получил судья Алексей Сухой, но, пересмотрев инцидент в повторе, он нарушения не увидел. Другие попытки размочить счет также были тщетными. У гостей могли отличиться Никита Кривцов и Михайло Баньяц, чьи удары отразил Ломаев. Даже Бейл едва не забил автогол, когда не глядя отдал пас назад своему вратарю.

А потом два потрясающих сейва совершил Сафонов. Сперва он потащил трудный мяч от Александра Чирковича, после чего проявил чудеса реакции, когда Роман Евгеньев головой замыкал подачу со штрафного

Во втором случае «Крылья» находились в каких-то миллиметрах от взятия ворот. После финального свистка самарцы не скрывали раздражения нулевой ничьей и выплеснули его на Сухого. «Краснодар» же, похоже, остался удовлетворен таким результатом, хотя набрал только одно очко и не сумел подняться в тройку.

Александр Ильин