«Зенит» сохранил непобедимость

После главного матча 11-го тура чемпионата России в нем осталась лишь одна команда, не потерпевшая ни одного поражения в турнире. Это победитель четырех предыдущих первенств «Зенит», обыгравший дома — 3:1 — «Ростов», который до столкновения с фаворитом также не допускал осечек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Счет в матче с «Ростовом открыл бразильский полузащитник «Зенита» Малком с передачи своего соотечественника Клаудиньо

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Счет в матче с «Ростовом открыл бразильский полузащитник «Зенита» Малком с передачи своего соотечественника Клаудиньо

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Матч, в котором «Зенит» принимал превратившийся вдруг на излете стартовой трети чемпионата в его ближайшего преследователя «Ростов», должен был постоянно сбивать с толку того, кто за ним наблюдал. Некоторое время картинка располагала к мыслям о том, что разозленные недавним крупным поражением от «Спартака» в Кубке страны зенитовцы с ростовчанами, какими бы солидными ни выглядели их послужной список и в принципе осенняя форма, расправятся жестоко. Минут десять этой встречи были громким гимном прессингу «Зенита» — плотному и беспощадному.

Иногда возникали ситуации, когда ростовчанам непросто было покинуть с мячом не то что свою половину, а свою штрафную.

Перед ними голодными ястребами, готовыми в любое мгновение кинуться на зазевавшуюся добычу, все время маячили Матео Кассьерра, Клаудиньо, Вендел.

Но перетерпевший сложный период «Ростов» походил на команду, которой не чужда определенная наглость, свойственная ведь, как правило, тем, кто не сомневается в собственных возможностях. Он уже вполне убедительно контролировал мяч, а взгляд постоянно выхватывал удивительную картинку: гости пасуют на своей половине, а голкипер Сергей Песьяков, вместо того чтобы стоять в воротах, занимает позицию в двух десятках метров от них, там, где, по идее, должен находиться центральный защитник. И вот уже у зенитовских ворот запахло жареным, когда, выбрасываясь на диагональный навес, оступился Дуглас Сантос, а прямо перед петербургским вратарем Михаилом Кержаковым с мячом возник Кирилл Щетинин. Угол, правда, был довольно острым, и беда «Зенит» миновала.

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Однако спустя еще минут пять стало ясно, что обратная сторона у ростовского нахальства все-таки присутствует. «Зенит», приглядевшись к сопернику, принялся провоцировать потери, и Вендел чуть не расстрелял Песьякова. А вслед за этим состоялся очередной зенитовский перехват, и Клаудиньо выложил подаренный ему Александром Сильяновым мяч Малкому. Тот в который раз доказал, что и три оппонента, если набрана скорость, для него не преграда, а «Зенит» вышел вперед.

Впрочем, игровые метаморфозы продолжались.

«Ростов» намекнул, что голом его не испугать, что он не собирается закрываться, еще до перерыва, а сразу после него нарисовал прекрасную с точки зрения геометрии комбинацию.

Ее итогом были прострел Сильянова и выпад Николая Комличенко, опередившего Деяна Ловрена. Равновесие было восстановлено, и даже можно было подумать, что вполне по делу, учитывая ростовскую энергичность.

Но все опять перевернулось с ног на голову. «Зенит», освеживший состав заменами, резко добавил в кровожадности, и глаз уже, бывало, резали признаки настоящего хаоса в обороне «Ростова». Им едва не воспользовался Родригао, отправивший мяч в стойку, зато воспользовался Вендел, не промахнувшийся после аккуратной «стеночки» с Иваном Сергеевым.

Дожимавший ростовчан «Зенит» был хорош и третьего гола, конечно, дождался. Опять сверкнул Малком, теперь — шикарной передачей на рванувшего между двух центральных защитников Далера Кузяева. Кузяев, который, как и Сергеев, был поднят тренером Сергеем Семаком со скамейки запасных, устроенный ему бразильцем выход один на один не запорол.

«Зенит», победив, укрепил свое положение на верхушке турнирной таблицы.

После этого тура ближе всех к нему располагается не откатившийся на третье место «Ростов», а одолевший накануне — 2:1 — «Химки» ЦСКА. Причем близость эта относительная. «Зенит» опережает армейцев на шесть очков.

«Спартак» в этот вечер также одержал победу, но немного в иной стилистике, нежели «Зенит». В гостевом матче против «Нижнего Новгорода» спартаковцы после первого тайма, не сумев испортить сольный номер Мамаду Майга, уступали в счете. Их выручил взрыв в середине тайма второго. Шамар Николсон грамотно распорядился скидкой от Квинси Промеса, а сам Промес реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Момо Янсане. Выигрыш — 2:1 — позволил спартаковцам настичь «Ростов», хотя эту связку может обойти «Краснодар». Его матчем с «Крыльями Советов» в понедельник завершится тур.

А вот еще один столичный гранд — «Динамо» — застрял в середине таблицы, потерпев уже третье поражение подряд. Вслед за «Сочи» и «Зенитом» с динамовцами расправился «Ахмат», одолевший их на своем поле 2:1, несмотря на то что примерно после получаса игры из-за удаления Лечи Садулаева был вынужден играть в меньшинстве. Свой единственный мяч «Динамо» забило на исходе компенсированного времени, и реальных шансов спастись после него не было.

Алексей Доспехов