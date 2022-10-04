АЭС особого статуса

Текст закона о вхождении Запорожской области в состав России не внес особой ясности в вопросы о будущем статусе Запорожской АЭС (ЗАЭС, 6 ГВт). Очевидно лишь, что процесс интеграции объекта будет непростым и длительным. Нормы российского атомного регулирования не будут автоматически распространяться на регион, и станция почти пять лет — до января 2028 года — может работать в особом режиме, который, правда, еще предстоит изобрести.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Как отмечается в статье №31 закона о присоединении, президент и правительство РФ могут устанавливать в регионе некие «особенности применения» российских законов в сфере атомной энергетики, транспортировки ядерных отходов и хранения ядерных материалов.

Прочитав текст закона, можно сделать вывод, что РФ может признать украинские лицензии на эксплуатацию АЭС и уже выданные разрешения на работу персонала. В законе обнаружились также некие лицензии, выданные военно-гражданской администрацией Запорожской области. О них раньше ничего не было известно. Эти лицензии тоже могут быть признаны в РФ. Остается надеяться, что в администрации региона найдутся люди, понимающие специфику работы АЭС.

Впрочем, рассуждать о лицензиях бессмысленно, не зная ответа на ключевой вопрос: кто же возьмет на себя ответственность за эксплуатацию ЗАЭС? Управлять атомными блоками в РФ может только «Росатом», но госкорпорация в законе не упоминается.

Отсутствие хоть какой-то конкретики в документе может свидетельствовать о продолжающихся дискуссиях властей с «Росатомом» и Ростехнадзором, понимающих всю сложность процедуры лицензирования и эксплуатирования объекта. В законе при этом утверждается, что правительство РФ может определить некий «порядок признания» оператора АЭС в регионе. Означает ли это, что в регионе может появиться новый оператор, которого и придется «признавать»?

По мнению авторов закона, в особом прочтении теперь нуждается и международный договор РФ с МАГАТЭ от 1985 года и протокол к нему от 2000 года. Видимо, Москва хочет предложить МАГАТЭ поставить ЗАЭС на добровольные гарантии о нераспространении ядерных материалов. Поскольку Россия (в отличие от Украины) имеет ядерное оружие, инспекторы МАГАТЭ не обязаны жестко контролировать российские АЭС и тем более физически туда приезжать.

Расплывчатая формулировка о том, что правительство РФ может устанавливать в регионе особенности «проведения мероприятий по выполнению обязательств» соглашений с МАГАТЭ, похожа на приглашение к переговорам. Те могут начаться совсем скоро: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси планировал посетить Москву и Киев на текущей неделе.