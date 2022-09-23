Единый и неделимый атом

Возможное присоединение Запорожской области Украины к России по итогам референдума, начинающегося 23 сентября, поставит вопрос о статусе Запорожской АЭС — первой в мире атомной станции, оказавшейся на территории активных боевых действий. Крупнейшая АЭС Европы на 6 ГВт рискует оказаться в серой зоне международного регулирования, чего также ранее никогда не происходило. “Ъ” разбирался, кто может стать новым оператором станции в РФ и как будет действовать МАГАТЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexander Ermochenko//File Photo/File Photo, Reuters Фото: Alexander Ermochenko//File Photo/File Photo, Reuters

На 23 сентября назначено начало проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении их к России. Исходя из опыта Крыма, в случае положительного решения эти регионы не только сами войдут в состав РФ, но и находящееся на их территории имущество, до этого принадлежавшее властям и госкомпаниям Украины, должно перейти в собственность самого региона или России. В том числе этот процесс должен коснуться крупнейшей в Европе Запорожской атомной станции (ЗАЭС) мощностью 6 ГВт.

Что произойдет?

Сейчас оператором ЗАЭС де-юре выступает украинский «Энергоатом», которому до сих пор формально подчиняется персонал станции, хотя де-факто ЗАЭС с начала марта находится под контролем российских военных. Там присутствуют специалисты «Росатома», но лишь для оказания «консультативной помощи», говорили в госкорпорации в марте.

Эксплуатировать АЭС в России может только российское юридическое лицо, имеющее необходимые лицензии и включенное в специальный перечень, отмечает партнер адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. По умолчанию этим занимается концерн «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»), но для получения им имущества ЗАЭС и создания филиала в Запорожье потребуется, например, национализация имущества «Энергоатома» с его последующим внесением в уставный капитал российской организации, уточняет юрист.

Возможное официальное назначение «Росатома» новым оператором ЗАЭС создало бы новые санкционные риски для госкорпорации. Потенциально они могут быть снижены, если управлять ЗАЭС будет независимое от «Росатома» предприятие, например на базе Ростехнадзора, осуществляющего атомный надзор в РФ, полагает старший партнер КА Pen & Paper Антон Именнов. В «Росатоме» комментариев не дали, в Ростехнадзоре не смогли оперативно ответить.

«Переход ЗАЭС в другую юрисдикцию не будет признан за пределами России и может растянуться на годы: российскому оператору и регулятору нужно оформлять новые лицензии, проводить аттестацию персонала, проверять оборудование, многое из которого в РФ не сертифицировано»,— отмечает независимый аналитик Дмитрий Горчаков. Он отмечает, что станция состоит из хорошо знакомых российской стороне реакторов ВВЭР-1000, однако они 30 лет эксплуатируются в другой стране, по другим нормам и правилам, были там модернизированы. К тому же в некоторые из реакторов загружено топливо от американской Westinghouse, использовать которое российский оператор наверняка не захочет, а для замены потребуется время.

«В результате может сложиться ситуация, когда станция не будет иметь законных оснований для работы: украинский атомнадзор, не признающий АЭС российской, может отозвать лицензии, а Россия еще не успеет их выдать»,— отмечает Дмитрий Горчаков. Процесс лицензирования в РФ может затянуться еще и потому, что новым оператору и регулятору придется впервые взять на себя полноценную ответственность за эксплуатацию АЭС в зоне боевых действий.

Как отреагирует МАГАТЭ?

Сейчас Запорожская АЭС находится под особым контролем МАГАТЭ, поскольку Украина не обладает ядерным оружием. По соглашению о всеобъемлющих гарантиях инспекторы МАГАТЭ, в частности, должны приезжать на АЭС для проверки того, что ядерный материал не используется в военных целях. Но инспекторы не обязаны регулярно посещать АЭС в ядерных державах (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) — с ними заключаются добровольные соглашения о гарантиях. Формально переход ЗАЭС в российскую юрисдикцию мог бы уменьшить ответственность международного агентства с точки зрения наблюдения за ней.

Однако МАГАТЭ, вероятнее всего, не признает ЗАЭС российским объектом и не поставит его на добровольные гарантии. Так произошло в 2014 году с исследовательским реактором в Севастополе после присоединения Крыма: МАГАТЭ считает его украинским, не имея к нему доступа, напоминает старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий. Предложения России по постановке реактора под гарантии успеха не имели, напоминает он.

Запорожская АЭС окажется в серой зоне, международное взаимодействие прекратится, предупреждает господин Баклицкий. В то же время по инициативе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси появился новый механизм: два представителя агентства остались на ЗАЭС в качестве наблюдателей. «Впрочем, пока МАГАТЭ могло пользоваться механизмом, потому что Россия признавала АЭС украинской и обеспечивала доступ со стороны Украины. Если это изменится, сложно представить, как гендиректор МАГАТЭ сможет продолжать эту деятельность»,— считает Андрей Баклицкий.

Включат ли реакторы?

Сейчас ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию: пятый блок вывели в холодный останов 8 сентября, а шестой — 11 сентября из-за регулярных обстрелов и обрывов ЛЭП. В условиях продолжающихся обстрелов, нехватки персонала и с точки зрения безопасности лучше оставить станцию в холодном останове, считает Дмитрий Горчаков, в таком состоянии блоки могут находиться практически «бесконечно долго».

Однако решение о запуске станции будет зависеть в том числе от потребностей региона в электроэнергии. С включенной ЗАЭС он энергопрофицитен, но судить об энергетическом балансе в текущей ситуации не представляется возможным. В российских военных администрациях Херсонской и Запорожской областей утверждают, что получают электроэнергию из Крыма по двум восстановленным ЛЭП на 330 кВ каждая. Продолжаются и гуманитарные поставки электроэнергии из РФ в ЛНР. В Минэнерго не ответили на вопросы “Ъ”.

Новые территории также придется включать в оптовый энергорынок России. Возможны два сценария: присоединение регионов к первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) по аналогии с Крымом или создание новой неценовой зоны. Оба варианта позволят создавать дополнительные механизмы для ремонта местных электростанций через нерыночные надбавки к цене мощности для всех потребителей России. За счет подобных надбавок в Крыму были построены Балаклавская и Таврическая ТЭС на 470 МВт, а также расширена Сакская ТЭЦ на 120 МВт. Впрочем, отмечают источники “Ъ” на рынке, предметный разговор о работе энергорынка в регионах возможен только после завершения боевых действий.

Полина Смертина